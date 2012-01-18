Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Миралем Пьянич
Миралем Пьянич
Завершил карьеру
2 апреля 1990 (36), Тузла
#15 | Полузащитник
180 см | 74 кг
Босния и Герцеговина | Люксембург
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Фото
Смолов поиграл в футбол с Хабибом, Рублевым и экс-звездами РПЛ
3 февраля
1
Пьянич поставил точку в слухах о возобновлении карьеры
27 января
3
Агент Пьянича ответил, перейдет ли игрок в «Актобе»
20 января
В «Актобе» отреагировали на новость о подписании Нани, Пьянича, Мюллера и Смолова
20 января
1
Пьянич вслед за Нани перейдет в «Актобе» – клуб также хочет подписать Смолова и Мюллера
18 января
12
Пьянич объявил о завершении карьеры
2025.12.30 13:47
1
Экс-игрок ЦСКА и «Барселоны» закончил карьеру в 35 лет
2025.11.28 17:16
1
Пьянич думает о завершении карьеры после ухода из ЦСКА
2025.10.09 21:09
2
Кисляк рассказал о влиянии Пьянича: «Открою завесу тайны»
2025.08.30 00:24
8
Еще один игрок ЦСКА расстроен уходом Пьянича
2025.08.01 15:57
2
Дивеев назвал трансфер мечты в ЦСКА
2025.07.28 17:17
3
Белорусскому аутсайдеру предложили подписать Пьянича
2025.07.02 20:25
1
Бабаев раскрыл, почему Пьянич ушел из ЦСКА: «Мысли о завершении карьеры»
2025.07.01 21:49
1
Стало известно, когда «Барселона» выплатит долги Месси и другим игрокам за 2020 год
2025.06.28 20:09
Черышев прокомментировал уход Пьянича из ЦСКА
2025.06.28 12:31
Хомуха назвал российского футболиста, способного заменить Пьянича в ЦСКА
2025.06.27 19:40
1
Червиченко – о Пьяниче в ЦСКА: «Ветер, который просвистел мимо»
2025.06.26 22:51
Пономарев прокомментировал уход Пьянича и Жемалетдинова из ЦСКА
2025.06.25 22:34
2
Пьянич обратился к болельщикам ЦСКА
2025.06.25 21:47
1
ЦСКА объявил об уходе Пьянича и Жемалетдинова
2025.06.25 21:13
3
Раскрыты причины ухода Пьянича из ЦСКА
2025.06.24 19:18
7
Аршавин отреагировал на уход Пьянича из ЦСКА
2025.06.23 23:00
2
Тошич высказался об уходе Пьянича из ЦСКА
2025.06.22 22:35
4
Пьянич уйдет из ЦСКА: названы причины
2025.06.22 13:42
9
Агент Пьянича прокомментировал информацию об уходе игрока из ЦСКА
2025.06.20 08:07
8
ЦСКА принял решение по Пьяничу и Жемалетдинову
2025.06.19 20:57
12
Пьянич поделился ожиданиями от выступлений ЦСКА в новом сезоне
2025.06.13 12:40
2
Пьянич подвел итоги сезона для ЦСКА
2025.06.06 13:19
1
Пьянич высказался о будущем в ЦСКА
2025.06.04 09:56
2
Пьянича обвинили в хамстве по ходу матча с «Ростовом»
2025.06.02 09:13
4
1
2
3
4
5
Главные новости
Червиченко: «Спартак» – дойная корова, из него можно высосать любые условия»
10:47
Пономарев – Акинфееву: «Время ушло, надо пожалеть себя»
10:38
Стало известно, какую зарплату предложили экс-игроку «Интера» в «Рубине»
10:29
В ЦСКА сказали, подпишут ли свободного агента
09:47
Ловчев – Карпину: «Что ты такого сделал как тренер?»
09:39
6
Ловчев оценил количество договорных матчей в РПЛ
09:10
1
Известный агент сказал, платит ли «Зенит» часть зарплаты Мостового
08:57
6
В махачкалинском «Динамо» назвали безобразным судейство матча с ЦСКА
08:46
2
Стало известно, предлагал ли «Факел» работу Абаскалю и Семину
08:17
Новое решение УЕФА по России, трофей Месси, «Краснодар» опять потерял очки и другие новости
02:00
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+