Пьянич думает о завершении карьеры после ухода из ЦСКА

Боснийский полузащитник Миралем Пьянич может закончить карьеру в 35 лет.

Ему не удалось найти новую команду после ухода из ЦСКА в июне.

Пьянич хотел продлить контракт с армейцами, но передумал после отставки главного тренера Марко Николича.

Он посчитал, что новый тренер может серьезно сократить количество его игровой практики, поэтому решил не оставаться.

Сейчас Пьянич живет вместе с семьей в Дубае.