Пьянич думает о завершении карьеры после ухода из ЦСКА

Боснийский полузащитник Миралем Пьянич может закончить карьеру в 35 лет.
Ему не удалось найти новую команду после ухода из ЦСКА в июне.
Пьянич хотел продлить контракт с армейцами, но передумал после отставки главного тренера Марко Николича.
Он посчитал, что новый тренер может серьезно сократить количество его игровой практики, поэтому решил не оставаться.
Сейчас Пьянич живет вместе с семьей в Дубае.
- Босниец был в ЦСКА с сентября 2024 года.
- Хавбек сделал 3 ассиста в 25 матчах.
Источник: Legalbet