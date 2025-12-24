«Зенит» и ЦСКА согласовали обмен футболистами

Обмен игроками между «Зенитом» и ЦСКА практически согласован. Лусиано Гонду отправится в Москву, а Игорь Дивеев – в Санкт-Петербург.

«В том числе согласована и сумма, которую доплатит «Зенит». В сделке осталось поставить только подписи.

Сейчас переход зависит от окончательного решения ЦСКА, который продолжает параллельную работу по другим кандидатурам на позицию нападающего. Но с большой долей вероятности обмен футболистами случится», – написал источник.