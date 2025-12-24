«Зенит» и ЦСКА согласовали обмен футболистами

Обмен игроками между «Зенитом» и ЦСКА практически согласован. Лусиано Гонду отправится в Москву, а Игорь Дивеев – в Санкт-Петербург.
«В том числе согласована и сумма, которую доплатит «Зенит». В сделке осталось поставить только подписи.
Сейчас переход зависит от окончательного решения ЦСКА, который продолжает параллельную работу по другим кандидатурам на позицию нападающего. Но с большой долей вероятности обмен футболистами случится», – написал источник.
- Сообщалось, что «Зенит» доплатит ЦСКА 3-5 миллионов евро.
- 24-летний Гонду в этом сезоне провел 22 матча за «Зенит», забил 2 гола, сделал 2 асссиста.
- 26-летний Дивеев в текущем сезоне сыграл за ЦСКА в 19 встречах, отметился 3 голами.
Источник: «Чемпионат»