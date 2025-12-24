Введите ваш ник на сайте
«Зенит» и ЦСКА согласовали обмен футболистами

Сегодня, 17:42
19

Обмен игроками между «Зенитом» и ЦСКА практически согласован. Лусиано Гонду отправится в Москву, а Игорь Дивеев – в Санкт-Петербург.

«В том числе согласована и сумма, которую доплатит «Зенит». В сделке осталось поставить только подписи.

Сейчас переход зависит от окончательного решения ЦСКА, который продолжает параллельную работу по другим кандидатурам на позицию нападающего. Но с большой долей вероятности обмен футболистами случится», – написал источник.

  • Сообщалось, что «Зенит» доплатит ЦСКА 3-5 миллионов евро.
  • 24-летний Гонду в этом сезоне провел 22 матча за «Зенит», забил 2 гола, сделал 2 асссиста.
  • 26-летний Дивеев в текущем сезоне сыграл за ЦСКА в 19 встречах, отметился 3 голами.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера ЦСКА Зенит Дивеев Игорь Гонду Лусиано
Комментарии (19)
рылы
1766588558
нахера нам дивеев? лимита ещё нет. лусиано 10 голов в прошлом сезоне забил, а в этом семак, по одной ему известной причине, усадил на лавку, вообще не даёт играть. зачем нам усиливать коней дважды, отдавая им хорошего напа и забирая русскоговорящее неповоротливое бревно, да ещё и приплачивать??1?1???
Ответить
САДЫЧОК
1766589366
Хрустальное бревно на отличного нападающего .
Ответить
ягуар1979
1766590195
неплохой обмен гонду здорово сдал а вот дивеев наоборот прогресирует непонятный ход Цска)))
Ответить
САДЫЧОК
1766590731
Не на того Гонду поменяли.Надо было на гондусоболева.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1766590735
Не верю!! Нафига усиливать коней? Нафига нам Дивеев? Гыгыгы
Ответить
subbotaspartak
1766590814
Что-то из высоких материй.
Ответить
FWSPM
1766591217
Зырянов одумайся... иначе проклятие галюхи из бачка тебя настигнет
Ответить
СильныйМозг
1766591705
Лучше бы тренерами махнули и Лусиано оставили.
Ответить
Snek
1766592424
Шило на мыло
Ответить
ySS
1766593068
Неужели?)
Ответить
