Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Агкацев собирался уйти из «Краснодара»: «Были даже определенные договоренности»

Агкацев собирался уйти из «Краснодара»: «Были даже определенные договоренности»

Вчера, 19:24
4

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал о несостоявшемся трансфере в другой клуб.

– Ты говорил, что если бы Сафонов не ушел в «ПСЖ», скорее всего, попросил бы «Краснодар» тебя отпустить. В какой момент понял, что все, предел?

– Летом 2023-го. На сборах пошли разговоры о переходе в другие клубы. Мы пообщались с руководством, мне сказали: «Мы хотим, чтобы ты играл, будет хорошо, если в другом клубе у тебя будет такая возможность. Но мы и не хотим рисковать, оставаясь только с Сафоновым».

Мы договорились, что до зимы 2024-го «Краснодар» подыщет вратаря – и зимой отпустит меня.

Зимой я тоже общался с несколькими клубами, были даже определенные договоренности. Но получилось так, что «Краснодар» выиграл первую часть сезона и, конечно, хотел стать чемпионом.

Поэтому мы договорились об уходе на лето. Я это спокойно воспринимал – самому хотелось помочь «Краснодару» взять титул, пускай и в роли второго вратаря.

– Удивляло, что в тот момент тобой интересовались «Спартак», «Динамо» и «Ростов»?

– Я об этом не думал, но, конечно, об интересе конкретных клубов знал. Думаю, всех смущала высокая стоимость вратаря с восьмью матчами в РПЛ.

Я рад, что она была такой, потому что сложился идеальный расклад: Мотя уехал и выиграл все, я остался в «Краснодаре», и мы стали чемпионами. Сказка какая-то.

– Кто и когда тебе рассказал о скором уходе Сафонова?

– Мотя и сказал – за несколько туров до конца сезона. Но он не говорил о «ПСЖ», только о большой вероятности ухода в европейский клуб. О «ПСЖ» я узнал, как и все – из медиа.

Наверное, это один из самых громких трансферов в истории российского футбола. Был безумно рад за Мотю.

  • 24-летний Агкацев – воспитанник «Краснодара».
  • Его статистика за главную команду: 78 матчей, 77 пропущенных голов.
  • Рыночная стоимость голкипера – 10 миллионов евро.

Еще по теме:
«Было слишком горячо»: Агкацев – о матче с ЦСКА
Назван лучший российский вратарь – это не Акинфеев и Сафонов 11
Назван лучший российский футболист 2025 года по версии журнала «Футбол» 5
Источник: Спортс“
Россия. Премьер-лига Краснодар Агкацев Станислав
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FWSPM
1771867366
ты тоже скоро уедешь в клуб не хуже если будешь так играть
Ответить
Император 1
1771871212
Да кому эта дырка распиаренная нужна
Ответить
Главные новости
Срыв трансфера «Спартака», влияние Сафонова на состав сборной Франции, покровитель Семака в «Зените» и другие новости
02:00
Генич высмеял Слуцкого за слова о журналистах
01:47
3
Игрок «Бенфики» хочет подать в суд на Винисиуса и Мбаппе
01:38
1
Лапорта назвал клуб, предлагавший 250 миллионов за Ямаля
01:14
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» победил «Эвертон» и поднялся в топ-4
00:57
2
Юран поностальгировал по СССР: «Цены не росли каждые полгода»
00:18
2
Участник ЧМ-2026 готов в июне сыграть со сборной России
Вчера, 23:53
1
Бубнов назвал человека, который помог Семаку возглавить «Зенит»
Вчера, 23:42
7
Пономарев: «Трамп – жесткий человек, а наше руководство сопли распускает»
Вчера, 23:36
39
Павлюченко ответил на провокационные слова Аршавина про «Спартак»
Вчера, 23:29
Все новости
Все новости
Бубнов определил потолок ЦСКА в РПЛ
01:19
Шнякин раскрыл очень важное качество новичка ЦСКА Рейса
01:06
1
Генич – о словах Глушенкова про новичков «Зенита»: «Какие-то вещи не стоило говорить»
00:32
Юран поностальгировал по СССР: «Цены не росли каждые полгода»
00:18
2
Бубнов назвал человека, который помог Семаку возглавить «Зенит»
Вчера, 23:42
7
Павлюченко ответил на провокационные слова Аршавина про «Спартак»
Вчера, 23:29
Генич раскрыл детали общения с ЦСКА из-за слов о будущих травмах Глебова: «Не сказал бы, что полюбовно»
Вчера, 23:17
2
Семак – об опозданиях Вендела: «Подскажите мне, что делать»
Вчера, 23:00
6
Павлюченко: «Буду учить Соболева по девяткам бить»
Вчера, 22:43
2
Мостовой ответил на предложение войти в тренерский штаб Юрана
Вчера, 22:32
3
В ЦСКА рассказали, почему на футболке Гонду указано его имя вместо фамилии
Вчера, 21:59
11
Семак подробно высказался об аренде Дурана в «Зенит»
Вчера, 21:35
4
В «Спартаке» раскрыли диагноз травмированного Дмитриева
Вчера, 21:19
3
Бубнов определил самого дуркующего футболиста РПЛ
Вчера, 20:57
9
РФС в 1,5 раза увеличил поддержку сборных России
Вчера, 20:51
20
Юран помогает пенсионерам: «Очень сложно нашим старшим»
Вчера, 20:40
7
Спартаковец Ву готов попробовать водку, но при одном условии
Вчера, 20:30
4
Орлов объяснил, почему «Зенит» мало использует молодых футболистов
Вчера, 20:21
1
Юран – о росте цен в России: «Аж глаза на лоб лезут»
Вчера, 19:56
12
Быстров ответил, какая российская команда первой выиграет Лигу чемпионов
Вчера, 19:48
1
Гендиректор ЦСКА Бабаев прокомментировал конфликт с Геничем из-за слов о будущих травмах Глебова
Вчера, 19:36
2
Агкацев собирался уйти из «Краснодара»: «Были даже определенные договоренности»
Вчера, 19:24
4
Бубнов сказал, что ему не нравится в Аршавине
Вчера, 19:17
8
Самедов назвал лучшего российского игрока
Вчера, 18:59
19-летний белорус отказал «Спартаку»
Вчера, 18:47
2
Агент прокомментировал интерес к Кисляку из Бразилии
Вчера, 17:56
3
Юран объяснил, почему не смотрел Олимпиаду
Вчера, 17:36
2
Милонов очертил круг футболистов, чей праздник не 23 февраля, а 8 марта
Вчера, 17:10
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 