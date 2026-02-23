Юран – о возвращении в РПЛ: «В ближайшие 2-3 тура может появиться много свободных мест»

Тренер Сергей Юран допускает, что вернется в РПЛ уже весной.

– Мне на отдых всегда одного месяца хватает – чтобы полностью восстановится эмоционально, физически и так далее. Так что, конечно, хочется работать, потому что еще многого не добился, есть цели. Пока без клуба, но ничего, скоро, думаю, начну работать.

– Зимой предложения были?

– Да, из Первой лиги, но я отказался, потому что клуб без серьезных задач. Я уже через это проходил, мне неинтересно. Под задачу я бы где-то еще подумал, рассмотрел. А так, конечно, я все эти этапы прошел – зачем мне снова туда соваться?

– Хочется вернуться в РПЛ?

– Да. Ну или за границей снова поработать, в той же Турции, например. Мне там понравилось – лига сильная, футбол у них как вторая религия, поэтому я только за. Агенты занимаются этим вопросом, посмотрим, будет ли что-то конкретное в ближайшее время. У нас же работа неблагодарная – сейчас начнется чемпионат, два-три тура пройдет, и много мест может появиться. Как у нас говорят – подписываешь контракт, готовься к увольнению. Но я этого никогда специально не жду, с уважением отношусь ко всем коллегам – сам бывал в таких же ситуациях.