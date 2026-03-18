Орлов признал судейскую ошибку в пользу «Зенита» в матче со «Спартаком»

Комментатор Геннадий Орлов согласился с мнением, что «Зенит» должен был остаться вдесятером на 20-й минуте домашнего матча 21-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0).
- Зенитовец Вендел попал ногой в живот капитану красно-белых Роману Зобнину.
- Главный судья Сергей Карасев наказал бразильца только желтой карточкой.
- Это одна из трех претензий «Спартака», направленных на рассмотрение ЭСК РФС.
«А ещe Вендел по животу ударил человека ногой… То ли Карасeв пожалел, то ли не увидел.
Сам факт – Вендел умышленно это делал. Уже эпизод прошeл, и это был его лишний ход», – сказал Орлов.
- «Зенит» занимает в турнирной таблице чемпионата России второе место. Команда Сергея Семака отстает от лидирующего и защищающего титул «Краснодара» на одно очко. «Зенит» проводит 100-й сезон.
- «Спартак» идет на шестой позиции. Отставание от лидирующей тройки составляет шесть очков.
- В первом круге команды сыграли на «Лукойл Арене» со счетом 2:2.
Источник: «Чемпионат»