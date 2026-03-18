Орлов признал судейскую ошибку в пользу «Зенита» в матче со «Спартаком»

Комментатор Геннадий Орлов согласился с мнением, что «Зенит» должен был остаться вдесятером на 20-й минуте домашнего матча 21-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0).

Зенитовец Вендел попал ногой в живот капитану красно-белых Роману Зобнину.

Главный судья Сергей Карасев наказал бразильца только желтой карточкой.

Это одна из трех претензий «Спартака», направленных на рассмотрение ЭСК РФС.

«А ещe Вендел по животу ударил человека ногой… То ли Карасeв пожалел, то ли не увидел.

Сам факт – Вендел умышленно это делал. Уже эпизод прошeл, и это был его лишний ход», – сказал Орлов.