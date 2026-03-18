Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Орлов признал судейскую ошибку в пользу «Зенита» в матче со «Спартаком»

Орлов признал судейскую ошибку в пользу «Зенита» в матче со «Спартаком»

Вчера, 17:30
29

Комментатор Геннадий Орлов согласился с мнением, что «Зенит» должен был остаться вдесятером на 20-й минуте домашнего матча 21-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0).

  • Зенитовец Вендел попал ногой в живот капитану красно-белых Роману Зобнину.
  • Главный судья Сергей Карасев наказал бразильца только желтой карточкой.
  • Это одна из трех претензий «Спартака», направленных на рассмотрение ЭСК РФС.

«А ещe Вендел по животу ударил человека ногой… То ли Карасeв пожалел, то ли не увидел.

Сам факт – Вендел умышленно это делал. Уже эпизод прошeл, и это был его лишний ход», – сказал Орлов.

  • «Бомбардир» вел прямую текстовую трансляцию.
  • «Зенит» занимает в турнирной таблице чемпионата России второе место. Команда Сергея Семака отстает от лидирующего и защищающего титул «Краснодара» на одно очко. «Зенит» проводит 100-й сезон.
  • «Спартак» идет на шестой позиции. Отставание от лидирующей тройки составляет шесть очков.
  • В первом круге команды сыграли на «Лукойл Арене» со счетом 2:2.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Зобнин Роман Вендел Орлов Геннадий Карасев Сергей
Комментарии (29)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Дубина
1773844623
А если бы цыгана так ударили спартачи и не удалили орали бы тут всем табором)))
Ответить
Semenycch
1773845121
Очередная провокация этого сайта! В каких словах Орлов признавал ошибку?
Ответить
Император 1
1773845281
В каком месте там умышленно
Ответить
Plyash
1773845801
Ты что , Гена ? Да твоё личико за такие слова удалят из афиши "Зенит Навсегда". Срочно извинись перед Миллером , он простит .
Ответить
Мордаванин
1773846059
кость для"рыжих собак"))))))последняя возможность полаять и похрюкать перед динамо))
Ответить
andr45
1773846070
ПРАВИЛО 12 Нарушения, наказуемые удалением Игрок, запасной или замененный игрок, который совершит любое из следующих нарушений, удаляется с поля. Подкат или нападение, угрожающее безопасности соперника, или использование чрезмерной силы или жестокости, должны быть наказаны, как серьезное нарушение Правил. Любой игрок, бросающийся на соперника в борьбе за мяч спереди, сбоку или сзади с использованием одной или обеих ног с применением чрезмерной силы или угрожающий безопасности соперника, виновен в серьезном нарушении правил.
Ответить
Красногвардейчик
1773847234
Похоже первое адекватное вью Орлова, за последние минимум 10 лет)))
Ответить
Иван Петров 1986
1773848620
Это же бом...жи, их нельзя удалять. А еще и юбилей.
Ответить
anatolich72
1773851175
Зенит позор России! С этим уже соглашаются в Питере.
Ответить
neim
1773857475
А в матче с Махачкалой сегодня, тоже признает ?
Ответить
Орлов признал судейскую ошибку в пользу «Зенита» в матче со «Спартаком»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 