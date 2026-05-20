Бубнов оценил бесплатный уход Бонгонда из «Спартака»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о прекращении сотрудничества между «Спартаком» и Тео Бонгонда.

– Тео Бонгонда уходит из московского «Спартака». Потеря?

– Подожди, относительно чего потеря? Это хороший игрок был ротации. Потому что когда Солари не играл, когда Маркиньос не играл, он закрывал. Хуже не было.

А почему он уходит? Да потому что сам не хочет, значит, его что-то не устраивает.