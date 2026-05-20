Бубнов оценил бесплатный уход Бонгонда из «Спартака»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о прекращении сотрудничества между «Спартаком» и Тео Бонгонда.
– Тео Бонгонда уходит из московского «Спартака». Потеря?
– Подожди, относительно чего потеря? Это хороший игрок был ротации. Потому что когда Солари не играл, когда Маркиньос не играл, он закрывал. Хуже не было.
А почему он уходит? Да потому что сам не хочет, значит, его что-то не устраивает.
- «Спартак» купил Бонгонда у «Кадиса» в 2023 году за 7,5 миллиона евро.
- За три сезона вингер забил 16 голов и сделал 6 ассистов в 75 матчах.
- Он в конце июня станет свободным агентом в связи с истечением срока контракта.
Источник: «Коммент.Шоу»