Раскрыта позиция Тюкавина по возвращению Шварца в «Динамо»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал об отношении игрока к возможному назначению Сандро Шварца на пост главного тренера бело-голубых.

«В своe время Шварц оставил большой след в карьере Кости. При Сандро он начал играть, раскрываться. Думаю, что у них будут только хорошие отношения, если Шварц вернeтся в «Динамо».

Есть поговорка: «В одну реку дважды не войти». Надеюсь, что немец опровергнет еe. Когда Шварц ушeл из «Динамо», Костя говорил: «Если он вернeтся, я готов приехать в аэропорт и встретить его». В каждой шутке есть доля шутки.

Болельщики замучились ждать трофей, поэтому дай бог, чтобы у Шварца получилось», – заявил агент.