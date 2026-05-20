Раскрыта позиция Тюкавина по возвращению Шварца в «Динамо»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал об отношении игрока к возможному назначению Сандро Шварца на пост главного тренера бело-голубых.
«В своe время Шварц оставил большой след в карьере Кости. При Сандро он начал играть, раскрываться. Думаю, что у них будут только хорошие отношения, если Шварц вернeтся в «Динамо».
Есть поговорка: «В одну реку дважды не войти». Надеюсь, что немец опровергнет еe. Когда Шварц ушeл из «Динамо», Костя говорил: «Если он вернeтся, я готов приехать в аэропорт и встретить его». В каждой шутке есть доля шутки.
Болельщики замучились ждать трофей, поэтому дай бог, чтобы у Шварца получилось», – заявил агент.
- Шварц тренировал «Динамо» с 2020 по 2022 год.
- Прошлой осенью он покинул «Нью-Йорк Ред Буллз» и с тех пор остается без работы.
- Бело-голубых с ноября возглавлял Ролан Гусев, сменивший Валерия Карпина.
- При нем команда финишировала седьмой в чемпионате и дошла до финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.
Источник: «Чемпионат»