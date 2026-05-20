Бубнов – о словах Карпина: «Ну это вообще дурдом»

Футбольный эксперт Александр Бубнов отреагировал на резонансное высказывание Валерия Карпина.
Ранее главный тренер сборной России заявил: «Я не знаю, как сейчас играет «Спартак», «Локомотив» или «Зенит».
«Не знает, как топ-клубы играют. Говорит, что вообще не представляет.
Тренер сборной и такое заявляет, понимаешь? Ну это вообще дурдом», – сказал Бубнов.
- Карпин тренирует сборную России с июля 2021 года.
- За этот период он параллельно работал в «Ростове» и «Динамо».
- Российские команды более четырех лет отстранены от международных соревнований.
