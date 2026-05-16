Карпин: «Я не знаю, как сейчас играет «Спартак», «Локомотив» или «Зенит»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин признался, что не может дать оценку игре команд РПЛ.

«Я даже не знаю, как сейчас играет «Спартак», «Локомотив» или «Зенит». Когда я смотрю футбол этих команд, я не смотрю на то, как они играют. Я смотрю на действия конкретных футболистов.

Смотреть то, что они делают в клубах, смысла особо нет. Если ему с точки зрения тактики в клубе говорят одно, а в сборной будут другие требования, то для чего мне смотреть, что он делает в клубе?» – сказал тренер.