  • Карпин: «Я не знаю, как сейчас играет «Спартак», «Локомотив» или «Зенит»

Карпин: «Я не знаю, как сейчас играет «Спартак», «Локомотив» или «Зенит»

16 мая, 11:34
9

Главный тренер сборной России Валерий Карпин признался, что не может дать оценку игре команд РПЛ.

«Я даже не знаю, как сейчас играет «Спартак», «Локомотив» или «Зенит». Когда я смотрю футбол этих команд, я не смотрю на то, как они играют. Я смотрю на действия конкретных футболистов.

Смотреть то, что они делают в клубах, смысла особо нет. Если ему с точки зрения тактики в клубе говорят одно, а в сборной будут другие требования, то для чего мне смотреть, что он делает в клубе?» – сказал тренер.

  • Карпин тренирует сборную России с июля 2021 года.
  • За этот период он параллельно работал в «Ростове» и «Динамо».
  • Российские команды более четырех лет отстранены от международных соревнований.

Источник: RT
Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий
Комментарии (9)
СильныйМозг
1778920818
Карпин, давно перерос сборную. Ему пора в Пономарёвы.
Ответить
NewLife
1778921228
Недотренер.
Ответить
biber.ru
1778921249
Недотренер.
Ответить
andr45
1778922463
КАРПИН «Смотреть то, что они делают в клубах, смысла особо нет. Для чего мне смотреть, что он делает в клубе? Моя задача - осваивать бюджет»
Ответить
Desma
1778922699
Очередной невразумительный пёрл от эстонца. "Мне по фиг какую скрипку играет в команде условный Тюкавин. У меня будет играть там, где я скажу" - сказал Валера.
Ответить
Красногвардейчик
1778924054
Хороший тренер)))
Ответить
АЛЕКС 58
1778927005
Пудель в своём репертуаре.Сам не понял что прогавкал.
Ответить
sochi-2013
1778927999
Вот кого на наркотики надо проверить. Человек явно в своем мире, где он супер тренер супер команды.
Ответить
Romeo 123
1778930040
Прежде чем такую чушь нести главному тренеру страны, стоило бы подумать или промолчать
Ответить
