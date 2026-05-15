Возможный трансфер Чалова в «Спартак» вызвал насмешки

Проспартаковский блогер Михаил Борзыкин прокомментировал попытки устроить форварда Федора Чалова в «Спартак».

«Федю Чалова предложили «Спартаку». В ответ раздался снисходительный смех и короткие гудки.

Я-то охотно верю: стороне Чалова надо как-то вернуть футболиста на орбиту нашего футбола, желательно без потери в зарплате. Летом проходила информация о «Зените», сейчас – о «Спартаке».

Наверное, Федя осознал, что фатально ошибся, побежав за мечтой поиграть в Европе. Играет он не так чтобы очень, а между нами говоря – никак. Форвард печального образа.

Надеюсь, в «Спартаке», прежде чем положить трубку, думали от силы секунды две; и ушли они на то, чтобы вспомнить, кто это такой», – написал Борзыкин.