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Тренер ПАОКа сделал заявление о будущем Чалова и Оздоева

1 июня, 15:46

Главный тренер ПАОКа Рэзван Луческу рассчитывает на российских футболистов Федора Чалова и Магомеда Оздоева.

  • Чалов вскоре вернется из аренды в турецком «Кайсериспоре».
  • У Оздоева через месяц истечет контракт с греческим клубом.

«Я доверяю Оздоеву и Чалову. Оба – высококлассные футболисты.

Что касается Магомеда, то последние три года он демонстрирует очень высокий уровень игры, является важным игроком и одним из лидеров команды.

Федор также обладает огромным потенциалом и отличными качествами нападающего. К сожалению, он все еще адаптируется к греческому футболу, поскольку греческий чемпионат очень требователен.

Что касается их будущего, это вопрос, который должен решить клуб. Лично я очень уважаю и Федора, и Магомеда и рассчитываю на них», – сказал Луческу.

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Источник: Sport24
Греция. Суперлига Турция. Суперлига Кайсериспор ПАОК Оздоев Магомед Чалов Федор Луческу Рэзван
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