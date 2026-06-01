Тренер ПАОКа сделал заявление о будущем Чалова и Оздоева

Главный тренер ПАОКа Рэзван Луческу рассчитывает на российских футболистов Федора Чалова и Магомеда Оздоева.

Чалов вскоре вернется из аренды в турецком «Кайсериспоре».

У Оздоева через месяц истечет контракт с греческим клубом.

«Я доверяю Оздоеву и Чалову. Оба – высококлассные футболисты.

Что касается Магомеда, то последние три года он демонстрирует очень высокий уровень игры, является важным игроком и одним из лидеров команды.

Федор также обладает огромным потенциалом и отличными качествами нападающего. К сожалению, он все еще адаптируется к греческому футболу, поскольку греческий чемпионат очень требователен.

Что касается их будущего, это вопрос, который должен решить клуб. Лично я очень уважаю и Федора, и Магомеда и рассчитываю на них», – сказал Луческу.