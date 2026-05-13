Два тренера отказали ЦСКА

13 мая, 18:49
31

ЦСКА обсуждал с Марко Николичем возможное возвращение на пост главного тренера.

46-летний серб отклонил предложение бывшего клуба – он купил недвижимость в Греции и связывает свое будущее с АЕКом.

Также армейцы контактировали с Владимиром Ивичем – тренер «Аль-Айна» тоже отказался, поскольку его все устраивает в ОАЭ.

После этого приоритетным вариантом для ЦСКА стал Сандро Шварц.

  • ЦСКА 4 мая уволил Фабио Челестини.
  • Николич возглавлял московскую команду в сезоне-2024/25 и выиграл с ней FONBET Кубок России.
  • Ивич до Эмиратов работал в «Краснодаре».

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Греция. Суперлига Аль-Айн АЕК ЦСКА Николич Марко Ивич Владимир
Комментарии (31)
Антрацитовый волхв
1778687459
Почему нельзя сначала найти нового тренера, а потом уволить старого?
biber.ru
1778687896
Ближе безвыходным, чем приоритетным.
subbotaspartak
1778687943
ЦСКА обсуждал с Марко Николичем, с Владимиром Ивичем, с Милой Йовович...
Император Бомжей
1778688356
Газаева пусть возьмут
R_a_i_n
1778689836
Наверно имеет смысл того же Игнашевича пробовать. Из-за бугра импортные не хотят.
mab1011
1778690200
Да пусть татарин остается...
andr45
1778691618
Так в российском футболе есть множество талантливых тренеров) Есть же Рахимов, Шалимов, Юран, Семшов, Гришин, Корнеев, Григорян, Парфёнов, Тихонов, Карпин и другие. Их список можно продолжать.
VVM1964
1778692982
Был бы я Клинером, поржал бы от души, но я могу и сдержаться !))...
ySS
1778696932
Дайте шанс нынешнему и о
Snek
1778725042
Иван Карпов решил просто перечислить всех тренеров, которых знает?
