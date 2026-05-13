Два тренера отказали ЦСКА

ЦСКА обсуждал с Марко Николичем возможное возвращение на пост главного тренера.

46-летний серб отклонил предложение бывшего клуба – он купил недвижимость в Греции и связывает свое будущее с АЕКом.

Также армейцы контактировали с Владимиром Ивичем – тренер «Аль-Айна» тоже отказался, поскольку его все устраивает в ОАЭ.

После этого приоритетным вариантом для ЦСКА стал Сандро Шварц.