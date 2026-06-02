Гурцкая – о Батракове в «ПСЖ»: «Осталась маленькая заминка»

Футбольный агент Тимур Гурцкая настаивает, что полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков близок к переходу в «ПСЖ».

«Осталась маленькая заминка. Но – да, очень близко. Как только они решат, каким образом «ПСЖ» сможет заплатить «Локомотиву», то он туда поедет«, – заявил Гурцкая.