Гурцкая – о Батракове в «ПСЖ»: «Осталась маленькая заминка»

Футбольный агент Тимур Гурцкая настаивает, что полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков близок к переходу в «ПСЖ».
«Осталась маленькая заминка. Но – да, очень близко. Как только они решат, каким образом «ПСЖ» сможет заплатить «Локомотиву», то он туда поедет«, – заявил Гурцкая.
- 20-летний Батраков в прошедшем сезоне провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов и сделал 12 ассистов.
- Его контракт с железнодорожниками действует до 30 июня 2029 года.
- Рыночная стоимость российского хавбека – 28 миллионов евро.
Источник: «Это футбол, брат!»