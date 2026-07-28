Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Генич отреагировал на трансфер Бориско в ЦСКА

Сегодня, 21:37

Комментатор Константин Генич оценил переход вратаря Максима Бориско из «Балтики» в ЦСКА.

  • Бориско подписал с московским клубом контракт на три года с опцией продления еще на сезон.
  • Голкипер будет выступать за армейцев под 39-м номером.
  • ЦСКА активировал отступные в размере 180 миллионов рублей за Бориско.

– Со стороны ЦСКА абсолютно логичный и продуманный шаг, потому что только клуб знает состояние Игоря Акинфеева, понимает, насколько серьезная травма, насколько всe движется к завершению карьеры. ЦСКА не мог заходить в сезон с одним вратарем, хотя под Торопом есть молодые перспективные ребята из академии, но подстраховаться клуб был обязан. И если есть возможность выкупа, есть деньги, то трансфер обоснован.

Для «Балтики» этот трансфер тоже логичный. Была прописана трансферная сумма, клуб ее получил. Но после хорошего прошлого сезона Бориско, понимая, что будет спрос на вратаря, «Балтике» нужно было заранее озаботиться вратарским вопросом, загодя провести переговоры о продлении контракта, прописать большую сумму отступных. Думаю, будь там 300 млн рублей, Бориско могли купить и за эти деньги. Вратарь в самом соку, до травмы провел хороший сезон. В любом случае, с коммерческой точки зрения продажа вратаря в ЦСКА выглядит для «Балтики» хорошим вариантом, если у них есть запасной вариант. Так что это win‑win для всех.

– Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев сказал, что переход Бориско в ЦСКА станет выстрелом в голову и приведет к борьбе за выживание.

– Думаю, амбиции тренера немного идут вразрез с позицией клуба, как клуб видит свое будущее. Хочешь или нет, в определенный момент такие команды как «Балтика» становятся донорами: сначала развивают игроков, а потом их продают. Талалаев, показав отличный результат в прошлом сезоне, должен быть уверен в своих игроках, составе, обойме, и это громкое заявление про выстрел в голову – заголовок для журналистов и болельщиков, лишний раз показать, что отношения с руководством непростые. Когда у тебя забирают лучших, тренеру это не нравится, ему хочется как минимум подтвердить результат прошлого сезона.

Еще по теме:
Бориско прокомментировал трансфер в ЦСКА 2
ЦСКА объявил о трансфере Бориско 14
Аршавин оценил сделку по продаже Бориско для «Балтики» 2
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Балтика ЦСКА Бориско Максим Генич Константин
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
У Дзюбы с Эмери начался конфликт в «Спартаке» из-за молочного коктейля
21:50
РПЛ назвала лучшего футболиста 1-го тура
21:17
5
Бубнов не захотел разбирать игру клуба РПЛ: «Я отказываюсь»
20:40
Быстров – об усилении «Спартака»: «Есть парочка хороших инвалидов»
20:26
2
Бориско прокомментировал трансфер в ЦСКА
20:18
3
Карпукас высказался о возможном уходе из «Локомотива» – его хочет подписать «Зенит»
19:47
1
«Хороший мужик»: Мутко высказался о назначении Манчини главным тренером сборной Италии
19:31
ФотоЦСКА объявил о трансфере Бориско
19:05
16
ВидеоКукурелья набил татуировку с лицом де ла Фуэнте
18:57
4
Инфантино хочет продать доли в чемпионате мира частным инвесторам
18:45
22
Все новости
Все новости
Быстров одним словом описал поведение Соболева
21:57
Генич отреагировал на трансфер Бориско в ЦСКА
21:37
Губерниев – о «Спартаке»: «Уже все признали чемпионом»
20:53
2
Карпукас высказался о возможном уходе из «Локомотива» – его хочет подписать «Зенит»
19:47
1
Шалимов назвал форварда, на которого нужно ориентироваться Соболеву
19:20
1
ФотоЦСКА объявил о трансфере Бориско
19:05
16
Ловчев назвал 2 клуба, которые его впечатлили в 1-м туре РПЛ
17:54
11
Гурцкая – об игроке РПЛ: «Играет на продажу, ему *** на командный результат»
17:39
4
«Зенит» может обменять Луиса Энрике на игрока сборной Эквадора
17:26
12
Орлов дал научное объяснение феномену Соболева
16:09
16
Стало известно может ли Пруцев остаться в «Спартаке»
15:57
11
Аршавин – о словах Галактионова про «Локо»: «Только сумасшедший остается на месте водителя»
15:49
1
ЦСКА предложил 15 миллионов за бразильского форварда
14:47
8
Аршавин оценил сделку по продаже Бориско для «Балтики»
13:58
2
Оздоев сравнил чемпионаты России и Греции
13:27
Шалимов: «Что такого есть у Шварца, чего не было у Гусева?»
13:14
10
ФотоЭкс-хавбек «Спартака» Зотов перешел в медиаклуб
12:59
1
Стало известно, ведет ли Барко переговоры с другими клубами
12:47
8
Гендиректор «Динамо» сделал заявление по возможности трансфера Тюкавина в «Зенит»
12:36
5
Аршавин определил судью РПЛ, который не понимает сути игры в футбол
12:21
9
Игрок «Спартака» попросил агентов найти ему новый клуб
11:49
21
В «Факеле» высказались о варианте с подписанием Дзюбы
11:29
2
Аршавин назвал 4 клуба РПЛ, которые его впечатлили в 1-м туре
11:19
1
Соболев сказал, в чем разница между ним и Фелипе Аугусто
11:08
2
Чернов объяснил, почему «Зениту» будет тяжелее всего из-за нового лимита
10:59
7
Губерниев назвал тренера РПЛ, которого скоро выгонят
10:38
18
Аршавин назвал игрока, который может попасть в «Зенит» в следующем сезоне
10:26
1
Стала известна позиция «Барселоны» по игроку «Динамо»
10:10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+