Генич отреагировал на трансфер Бориско в ЦСКА

Комментатор Константин Генич оценил переход вратаря Максима Бориско из «Балтики» в ЦСКА.

Бориско подписал с московским клубом контракт на три года с опцией продления еще на сезон.

Голкипер будет выступать за армейцев под 39-м номером.

ЦСКА активировал отступные в размере 180 миллионов рублей за Бориско.

– Со стороны ЦСКА абсолютно логичный и продуманный шаг, потому что только клуб знает состояние Игоря Акинфеева, понимает, насколько серьезная травма, насколько всe движется к завершению карьеры. ЦСКА не мог заходить в сезон с одним вратарем, хотя под Торопом есть молодые перспективные ребята из академии, но подстраховаться клуб был обязан. И если есть возможность выкупа, есть деньги, то трансфер обоснован.

Для «Балтики» этот трансфер тоже логичный. Была прописана трансферная сумма, клуб ее получил. Но после хорошего прошлого сезона Бориско, понимая, что будет спрос на вратаря, «Балтике» нужно было заранее озаботиться вратарским вопросом, загодя провести переговоры о продлении контракта, прописать большую сумму отступных. Думаю, будь там 300 млн рублей, Бориско могли купить и за эти деньги. Вратарь в самом соку, до травмы провел хороший сезон. В любом случае, с коммерческой точки зрения продажа вратаря в ЦСКА выглядит для «Балтики» хорошим вариантом, если у них есть запасной вариант. Так что это win‑win для всех.

– Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев сказал, что переход Бориско в ЦСКА станет выстрелом в голову и приведет к борьбе за выживание.

– Думаю, амбиции тренера немного идут вразрез с позицией клуба, как клуб видит свое будущее. Хочешь или нет, в определенный момент такие команды как «Балтика» становятся донорами: сначала развивают игроков, а потом их продают. Талалаев, показав отличный результат в прошлом сезоне, должен быть уверен в своих игроках, составе, обойме, и это громкое заявление про выстрел в голову – заголовок для журналистов и болельщиков, лишний раз показать, что отношения с руководством непростые. Когда у тебя забирают лучших, тренеру это не нравится, ему хочется как минимум подтвердить результат прошлого сезона.