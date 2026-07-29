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Талалаев отреагировал на трансфер Бориско

Сегодня, 09:57
10

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о переходе вратаря Максима Бориско в ЦСКА.

«Я уже все сказал о переходе Бориско, у меня другой реакции никакой нет. Добавить нечего», – сказал Талалаев.

Ранее главный тренер «Балтики» заявил: «Если Бориско подпишет контракт с ЦСКА, это выстрел в голову и борьба за выживание. Мое кредо – не продавать больше двух ключевых игроков за одно окно».

  • Сообщалось, что ЦСКА заплатит «Балтике» за Бориско 180 миллионов рублей по опции выкупа.
  • 26-летний вратарь защищал ворота калининградцев в матче с красно-синими в 1-м туре сезона-2026/27. ЦСКА победил в этой игре 2:1.
  • В прошлом сезоне он в 23 встречах за «Балтику» пропустил 11 голов и провел на ноль 14 встреч.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Балтика ЦСКА Бориско Максим Талалаев Андрей
Комментарии (10)
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1785310152
Амен.
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АК 68
1785310362
Да и так , без слов тренера понятно, что Балтика будет бороться за выживание.
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suprystin
1785311847
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ПалкоВводецъ007
1785317971
Ну так надо было опцию выкупа задрать неприлично, глядишь и оставили бы. Гыгыгы
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subbotaspartak
1785318884
Сколько ты отработал, чтобы какое то кредо иметь. Пустозвон.
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