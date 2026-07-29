Талалаев отреагировал на трансфер Бориско

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о переходе вратаря Максима Бориско в ЦСКА.

«Я уже все сказал о переходе Бориско, у меня другой реакции никакой нет. Добавить нечего», – сказал Талалаев.

Ранее главный тренер «Балтики» заявил: «Если Бориско подпишет контракт с ЦСКА, это выстрел в голову и борьба за выживание. Мое кредо – не продавать больше двух ключевых игроков за одно окно».