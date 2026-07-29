Талалаев отреагировал на трансфер Бориско

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о переходе вратаря Максима Бориско в ЦСКА.
«Я уже все сказал о переходе Бориско, у меня другой реакции никакой нет. Добавить нечего», – сказал Талалаев.
Ранее главный тренер «Балтики» заявил: «Если Бориско подпишет контракт с ЦСКА, это выстрел в голову и борьба за выживание. Мое кредо – не продавать больше двух ключевых игроков за одно окно».
- Сообщалось, что ЦСКА заплатит «Балтике» за Бориско 180 миллионов рублей по опции выкупа.
- 26-летний вратарь защищал ворота калининградцев в матче с красно-синими в 1-м туре сезона-2026/27. ЦСКА победил в этой игре 2:1.
- В прошлом сезоне он в 23 встречах за «Балтику» пропустил 11 голов и провел на ноль 14 встреч.
Источник: «РБ Спорт»