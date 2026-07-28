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Ветеран ЦСКА назвал большой ошибкой подписание Бориско

Вчера, 22:50
7

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев оценил переход вратаря Максима Бориско из «Балтики» в московский клуб.

  • Бориско подписал с московским клубом контракт на три года с опцией продления еще на сезон.
  • Голкипер будет выступать за армейцев под 39-м номером.
  • ЦСКА активировал отступные в размере 180 миллионов рублей за Бориско.

«Не знаю, зачем взяли Бориско. Не понимаю, зачем создавать нездоровую конкуренцию Торопу. Есть же Акинфеев и еще молодые вратари. Да и Максим Бориско не настолько топовый голкипер. Надо доверять Торопу.

Мне кажется, пригласить еще одного вратаря – это большая ошибка. Видимо, на Акинфеева уже не слишком рассчитывают, учитывая его возраст. Скорее всего, Бориско будет вторым вратарем и будет играть в Кубке России», – сказал Пономарев.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига ЦСКА Бориско Максим Пономарев Владимир
Комментарии (7)
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Бывалый1488
1785268703
Лучше бы молчал. Эксперт ветеран
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Интерес
1785269099
ИМенно Тороп неконкурентоспособен.
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рылы
1785269444
некоторые "эксперты" уже передохли (так и быть - обойдёмся без фамилий), некоторые уже одной ногой в могиле - зато подтянулись новые визжащие дегенераты. не знаю, надолго ли оно, но за год уже подза**ал. даже у царя случаются положительные высказывания - но только не у этого маразматика. даже если кони победят 5:0 - будет визжать как резанный.
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jerry093
1785270798
Наоборот, тут Торопу и нужно доказывать, здесь и будет здоровая конкуренция
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Snek
1785272824
Пономарёв с каждым годом сдаёт всё больше. Несёт уже какую-то ахинею вообще. Тороп нулёвый, какая там конкуренция? Вратаря нет нормального, основной вратарь мало того, что уже старый, так ещё и на травме.
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RUSARM
1785274227
Бориско, хороший трансфер, а вратарь он надежней Торопа... Так что он будет основным, ну а кэп, скорее всего будет типа играющего тренера, когда подлечится, а может и не будет больше играть, но нам это не известно, можем только предполагать....
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timurkvadrovsky
1785274703
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