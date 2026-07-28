Ветеран ЦСКА назвал большой ошибкой подписание Бориско

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев оценил переход вратаря Максима Бориско из «Балтики» в московский клуб.

Бориско подписал с московским клубом контракт на три года с опцией продления еще на сезон.

Голкипер будет выступать за армейцев под 39-м номером.

ЦСКА активировал отступные в размере 180 миллионов рублей за Бориско.

«Не знаю, зачем взяли Бориско. Не понимаю, зачем создавать нездоровую конкуренцию Торопу. Есть же Акинфеев и еще молодые вратари. Да и Максим Бориско не настолько топовый голкипер. Надо доверять Торопу.

Мне кажется, пригласить еще одного вратаря – это большая ошибка. Видимо, на Акинфеева уже не слишком рассчитывают, учитывая его возраст. Скорее всего, Бориско будет вторым вратарем и будет играть в Кубке России», – сказал Пономарев.