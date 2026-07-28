Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гендиректор «Динамо» сделал заявление по возможности трансфера Тюкавина в «Зенит»

Гендиректор «Динамо» сделал заявление по возможности трансфера Тюкавина в «Зенит»

Сегодня, 12:36
3

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о возможности перехода нападающего Константина Тюкавина в «Зенит».

– Тема по Тюкавину и «Зениту» обсуждаема. С одной стороны, глава совета директоров «Динамо» сказал, что игрок летом не продается – но окно закрывается 11 сентября, и, кроме того, вы сказали, что тема закрыта. Есть ли развитие темы?

– Тема закрыта. Константин – воспитанник «Динамо» с набора, он настоящий динамовец, не в первом поколении. Его профессиональный контракт не раз продлевался и действует еще четыре года. Не имеет смысла постоянно спрашивать и комментировать одно и то же. Мы решение приняли сразу после того, как поступило предложение.

– Насколько сильно было давление «Зенита»? Даже в словах Константина я почувствовал перемену в настроении – мне показалось, в какой-то момент он поменял позицию и был не против перехода.

– Я этого не чувствовал. Мы постоянно общаемся, отношения доверительные. Мы это обсуждали, – как до принятия решения, так и после. Никаких реальных предпосылок для перехода нет, есть только вбросы, которые активно разгоняются одной из сторон.

– Что имеете под разгоняемыми вбросами?

– Определенные «эксперты» эту тему постоянно поднимают. Появляются «инсайды» о каких-то личных договоренностях. Кстати, ведь «Зенит» же это формально не комментирует. Почему вы не запросите у них в клубе официальную фактическую информацию от первых лиц. Вот эту информацию и обсудим. А комментировать то, что вбрасывается в соцсети, я не готов.

  • Сообщалось, что «Зенит» предлагал 30 миллионов евро за форварда, который был открыт к переходу, но московский клуб отказался от сделки.
  • 24-летний Тюкавин в прошлом сезоне провел за «Динамо» 31 матч, забил 13 голов, сделал 6 ассистов. В этом сезоне он сыграл в 1 встрече.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.
  • Срок контракта нападающего с бело-голубыми рассчитан до середины 2030 года.

Еще по теме:
Аршавин назвал 4 клуба РПЛ, которые его впечатлили в 1-м туре
Соболев сказал, в чем разница между ним и Фелипе Аугусто
Чернов объяснил, почему «Зениту» будет тяжелее всего из-за нового лимита 5
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Тюкавин Константин
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
andrei-sarap-yandex
1785233171
ШУНИН тоже легенда ДИНАМО ??? ВЫГНАЛИ КАК СОБАКУ...ТЮКАВИН хорош пока здоров.потом на помойку....сперва семья потом остальное....дурак ТЮКАВИН....бери от жизни самое лучшее и денежнее..
Ответить
Главные новости
Шалимов: «Что такого есть у Шварца, чего не было у Гусева?»
13:14
1
Стало известно, ведет ли Барко переговоры с другими клубами
12:47
3
Гендиректор «Динамо» сделал заявление по возможности трансфера Тюкавина в «Зенит»
12:36
3
Аршавин определил судью РПЛ, который не понимает сути игры в футбол
12:21
2
Фото⚡ Зидан возглавил сборную Франции
12:06
1
Игрок «Спартака» попросил агентов найти ему новый клуб
11:49
8
Стало известно, почему «Арсенал» заинтересовался Винисиусом
11:38
В «Факеле» высказались о варианте с подписанием Дзюбы
11:29
1
Аршавин назвал 4 клуба РПЛ, которые его впечатлили в 1-м туре
11:19
Соболев сказал, в чем разница между ним и Фелипе Аугусто
11:08
1
Все новости
Все новости
ФотоЭкс-хавбек «Спартака» Зотов перешел из «Рубина» в медиаклуб
12:59
Игрок «Спартака» попросил агентов найти ему новый клуб
11:49
7
В «Факеле» высказались о варианте с подписанием Дзюбы
11:29
1
Аршавин назвал 4 клуба РПЛ, которые его впечатлили в 1-м туре
11:19
Соболев сказал, в чем разница между ним и Фелипе Аугусто
11:08
1
Чернов объяснил, почему «Зениту» будет тяжелее всего из-за нового лимита
10:59
6
Губерниев назвал тренера РПЛ, которого скоро выгонят
10:38
15
Аршавин назвал игрока, который может попасть в «Зенит» в следующем сезоне
10:26
1
Стала известна позиция «Барселоны» по игроку «Динамо»
10:10
В «Ривер Плейт» рассказали о ситуации с переговорами по Барко
09:55
3
Аршавин сказал, останется ли Нино в «Зените»
09:27
2
Агент Солари высказался о возможном уходе вингера из «Спартака»
09:06
Погребняк: «При желании «Зенит» мог бы набрать все 90 очков и стать чемпионом за 10 туров до конца»
08:57
25
Аршавин сказал, что нужно «Спартаку» для борьбы с «Зенитом» за титул
08:45
5
«Палмейрас» отказался продвать форварда в «Спартак» за 20+5 миллионов
08:15
Быстров раскритиковал «Динамо»: «С такой политикой точно не станет чемпионом»
00:40
5
Макаров из «Крыльев» сравнил себя с Роббеном
00:27
9
39-летний Глушаков раскрыл секрет роста волос
00:15
3
Аршавин определил лучшего футболиста «Спартака»: «Очень круто стал играть»
Вчера, 23:50
8
Карпов сообщил об уходе важного игрока «Зенита» – он перестал устраивать Семака
Вчера, 23:36
12
В «Спартаке» прокомментировали возможный уход Барко
Вчера, 23:30
2
Директор «Балтики» публично поспорил с Талалаевым
Вчера, 23:18
2
Быстров высказался о возможном уходе Барко из «Спартака»
Вчера, 23:12
8
Прояснился вопрос с возвращением Головина в РПЛ
Вчера, 22:55
4
Новая информация о трансфере Карпукаса в «Зенит»
Вчера, 22:53
7
Стало известно, уйдет ли Батраков из «Локо» летом
Вчера, 22:42
7
Форварда «Краснодара» назвали «говном»
Вчера, 22:41
8
Пономареву противны паузы на водопой: «Мы в Ташкенте играли в плюс 40 – и ничего»
Вчера, 22:05
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+