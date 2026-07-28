Гендиректор «Динамо» сделал заявление по возможности трансфера Тюкавина в «Зенит»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о возможности перехода нападающего Константина Тюкавина в «Зенит».

– Тема по Тюкавину и «Зениту» обсуждаема. С одной стороны, глава совета директоров «Динамо» сказал, что игрок летом не продается – но окно закрывается 11 сентября, и, кроме того, вы сказали, что тема закрыта. Есть ли развитие темы?

– Тема закрыта. Константин – воспитанник «Динамо» с набора, он настоящий динамовец, не в первом поколении. Его профессиональный контракт не раз продлевался и действует еще четыре года. Не имеет смысла постоянно спрашивать и комментировать одно и то же. Мы решение приняли сразу после того, как поступило предложение.

– Насколько сильно было давление «Зенита»? Даже в словах Константина я почувствовал перемену в настроении – мне показалось, в какой-то момент он поменял позицию и был не против перехода.

– Я этого не чувствовал. Мы постоянно общаемся, отношения доверительные. Мы это обсуждали, – как до принятия решения, так и после. Никаких реальных предпосылок для перехода нет, есть только вбросы, которые активно разгоняются одной из сторон.

– Что имеете под разгоняемыми вбросами?

– Определенные «эксперты» эту тему постоянно поднимают. Появляются «инсайды» о каких-то личных договоренностях. Кстати, ведь «Зенит» же это формально не комментирует. Почему вы не запросите у них в клубе официальную фактическую информацию от первых лиц. Вот эту информацию и обсудим. А комментировать то, что вбрасывается в соцсети, я не готов.