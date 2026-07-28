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  • Чернов объяснил, почему «Зениту» будет тяжелее всего из-за нового лимита

Чернов объяснил, почему «Зениту» будет тяжелее всего из-за нового лимита

Сегодня, 10:59
6

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов прокомментировал влияние нового лимита на легионеров на клубы РПЛ.

– Совсем недавно в России стал действовать новый лимит на легионеров. На спрос на вас как на россиянина это никак не повлияло?

– Лично я не заметил, что из-за нового лимита на легионеров спрос на меня как-то вырос. В «Крыльях Советов» все основные защитники – россияне. Мы так и остались в команде.

– Как думаете, а на других клубах РПЛ это отразится, например, «Зените» и «Спартаке»?

– На мой взгляд, тяжелее всего будет именно «Зениту». Клуб делает акцент на иностранцах.

У «Спартака» хорошая академия. У клуба много классных российских игроков, которые прошли через академию. Это Максименко, Литвинов, Денисов и еще несколько футболистов.

В «Спартаке» много талантливых россиян. Сейчас команда хочет выиграть РПЛ. Десять лет без побед в чемпионате России – долгий срок. А бросать молодежь под задачу выиграть в РПЛ тяжело.

  • В нынешнем сезоне РПЛ команды смогут включать в заявку не более 12 легионеров, а одновременно выпускать на поле – не более 7.
  • 30-летний Чернов принадлежал «Спартаку» в 2022–2026 годах.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Зенит Спартак Чернов Никита
Комментарии (6)
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Красногвардейчик
1785226828
Не нервируйте Семака, ему и так хреново))
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Триумфальный
1785230576
Конечно, тухляк и Краснодар своими воспитанниками же играют, просто они цвета земли, а тяжело Зениту, неужели интервью у нормальных не могут взять, одни фанеры мелькают в новостях
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