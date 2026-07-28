Стало известно, ведет ли Барко переговоры с другими клубами

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко не ведет переговоры с другими клубами.
При этом хавбек хочет добиться более выгодных финансовых условий у красно-белых. Аргентинец понимает, что играет важную роль в команде, поэтому хочет получить улучшенный трудовой договор.
Сообщается также, что новости о том, что ему не нравится в Москве, являются неправдивыми.
- 27-летний Барко в этом сезоне провел за «Спартак» 2 матча, сделал 1 ассист.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 16 миллионов евро.
- Срок контракта аргентинца с красно-белыми рассчитан до лета 2027 года.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»