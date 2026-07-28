Стало известно, ведет ли Барко переговоры с другими клубами

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко не ведет переговоры с другими клубами.

При этом хавбек хочет добиться более выгодных финансовых условий у красно-белых. Аргентинец понимает, что играет важную роль в команде, поэтому хочет получить улучшенный трудовой договор.

Сообщается также, что новости о том, что ему не нравится в Москве, являются неправдивыми.