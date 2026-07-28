«Это переходит черту»: в УЕФА жестко высказались о планах Инфантино

УЕФА выступил с заявлением по поводу информации о планах президента ФИФА Джанни Инфантино.

Ранее стало известно, что функционер хочет продать доли в чемпионате мира частным инвесторам.

«Это переходит черту, которую руководящие органы футбола никогда не должны переступать. УЕФА относится к этому с предельной серьезностью. Так же должны поступить все национальные футбольные ассоциации. Так же должны отнестись к этому все заинтересованные стороны: лиги, клубы, игроки, болельщики, правительства и каждый, кому небезразлично будущее футбола.

Душа и система управления футболом – не тот актив, которым можно торговать, особенно при полном отсутствии прозрачности в вопросе о том, кто получит финансовую выгоду. Никто из нас не является владельцем футбола. И ФИФА не вправе его продавать», – говорится в заявлении УЕФА.