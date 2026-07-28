Реакция Блаттера на планы Инфантино продать доли в чемпионате мира

Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер отреагировал на информацию о планах Джанни Инфантино.
Ранее стало известно, что нынешний глава организации хочет продать доли в чемпионате мира частным инвесторам.
«Тесные отношения между президентом ФИФА и президентом США приобрели финансовый характер, что наносит футболу серьезный ущерб.
Никто не имеет права продавать нашу игру», – написал Блаттер.
- Инфантино стал президентом ФИФА 26 февраля 2016 года.
- В 2019-м его переизбрали на второй срок, в 2023-м – на третий.
- Новые выборы запланированы на март 2027 года.
Источник: твиттер Йозефа Блаттера