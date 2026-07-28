Реакция Блаттера на планы Инфантино продать доли в чемпионате мира

Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер отреагировал на информацию о планах Джанни Инфантино.

Ранее стало известно, что нынешний глава организации хочет продать доли в чемпионате мира частным инвесторам.

«Тесные отношения между президентом ФИФА и президентом США приобрели финансовый характер, что наносит футболу серьезный ущерб.

Никто не имеет права продавать нашу игру», – написал Блаттер.