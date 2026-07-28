Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Реакция Блаттера на планы Инфантино продать доли в чемпионате мира

Реакция Блаттера на планы Инфантино продать доли в чемпионате мира

Вчера, 23:50
2

Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер отреагировал на информацию о планах Джанни Инфантино.

Ранее стало известно, что нынешний глава организации хочет продать доли в чемпионате мира частным инвесторам.

«Тесные отношения между президентом ФИФА и президентом США приобрели финансовый характер, что наносит футболу серьезный ущерб.

Никто не имеет права продавать нашу игру», – написал Блаттер.

  • Инфантино стал президентом ФИФА 26 февраля 2016 года.
  • В 2019-м его переизбрали на второй срок, в 2023-м – на третий.
  • Новые выборы запланированы на март 2027 года.

Еще по теме:
«Это переходит черту»: в УЕФА жестко высказались о планах Инфантино 1
Инфантино хочет продать доли в чемпионате мира частным инвесторам 23
Президент ФИФА ответил критикам ЧМ-2026 3
Источник: твиттер Йозефа Блаттера
Чемпионат мира Блаттер Зепп Инфантино Джанни
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1785275571
— Мать писала, на войне был? — Да не, в штабе там, отсиделся, писарем. © данила багров и вот этот лысый гнидский писарь, который отсиживался в закоулках, занимался только рукоблудием с конвертами и вытаскиваниями шариков, и случайно ставший президентом организации, как нейтральный, облезлый, проверенный (казалось бы), никому не мешающий, затюканный воротничок - теперь решил по миру пустить всю фифу, арабам сдать? знает ведь, что выборы весной проиграет, а заработать напоследок очень хочется. паскуда. уефа: вы его породили, не распознали, продвинули - вам и разгребать.
Ответить
Главные новости
Зидан возглавил Францию, Манчини – Италию, ЦСКА подписал Бориско, Инфантино хочет продать доли в ЧМ и другие новости
00:00
1
«Это переходит черту»: в УЕФА жестко высказались о планах Инфантино
Вчера, 23:25
4
Ветеран ЦСКА назвал большой ошибкой подписание Бориско
Вчера, 22:50
7
ФотоРоналду выложил фото с пятью детьми
Вчера, 22:20
3
У Дзюбы с Эмери начался конфликт в «Спартаке» из-за молочного коктейля
Вчера, 21:50
10
РПЛ назвала лучшего футболиста 1-го тура
Вчера, 21:17
8
Бубнов не захотел разбирать игру клуба РПЛ: «Я отказываюсь»
Вчера, 20:40
3
Быстров – об усилении «Спартака»: «Есть парочка хороших инвалидов»
Вчера, 20:26
6
Бориско прокомментировал трансфер в ЦСКА
Вчера, 20:18
6
Карпукас высказался о возможном уходе из «Локомотива» – его хочет подписать «Зенит»
Вчера, 19:47
1
Все новости
Все новости
Реакция Блаттера на планы Инфантино продать доли в чемпионате мира
Вчера, 23:50
2
Инфантино хочет продать доли в чемпионате мира частным инвесторам
Вчера, 18:45
23
Реакция Мбаппе на назначение Зидана главным тренером сборной Франции
Вчера, 18:21
4
Зидан рассказал, чем занимался последние 5 лет
Вчера, 17:10
Стало известно об ошибке судей в пользу Аргентины на ЧМ-2026
Вчера, 16:50
2
Зидан высказался о новом стиле игры сборной Франции
Вчера, 13:36
Фото⚡ Зидан возглавил сборную Франции
Вчера, 12:06
10
Определен лучший гол ЧМ-2026
27 июля
1
Впечатления Карпина от ЧМ-2026
27 июля
Карпин назвал главное откровение ЧМ-2026
27 июля
1
Президент ФИФА ответил критикам ЧМ-2026
27 июля
3
Главный судья финала ЧМ-2026 завершил карьеру
27 июля
3
Карпин описал финал ЧМ-2026 двумя наречиями
26 июля
6
Овечкин описал финал ЧМ-2026 одним прилагательным
26 июля
1
Аршавин определил главное разочарование ЧМ-2026
25 июля
2
Аршавин высказался о теории заговора в пользу Аргентины на ЧМ-2026
25 июля
Испанский министр высмеял петицию Аргентины за переигровку финала ЧМ-2026
24 июля
4
США заберут у Испании треть призовых за титул ЧМ-2026
24 июля
16
Бубнов поставил оценки сборной Аргентины за финал ЧМ-2026
24 июля
5
Участник ЧМ-2026 оказался наркоманом
24 июля
13
Сборная Бельгии объявила имя нового главного тренера
24 июля
4
Аршавин определил сильнейшую команду ЧМ-2026
24 июля
Аршавин назвал своего лучшего игрока ЧМ-2026 – это не Родри
24 июля
Паредес ответил на вопрос о теориях заговора в пользу Аргентины на ЧМ-2026
24 июля
1
Аршавин оценил выступление сборной Аргентины на ЧМ-2026
24 июля
Ловчев – об Инфантино: «Опозорил весь футбол, козел»
24 июля
23
Отаменди завершил карьеру в сборной Аргентины
24 июля
Тюкавин описал финал ЧМ-2026 одним прилагательным
23 июля
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+