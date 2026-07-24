Паредес ответил на вопрос о теориях заговора в пользу Аргентины на ЧМ-2026

Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес высказался о теориях заговора на чемпионате мира-2026. Часть болельщиков уверена, что ФИФА хотела победы аргентинцев на турнире.

«Можно сойти с ума, основываясь на том, что я слышу. Все, что говорилось до, во время и после чемпионата мира… Думаю, что мы провели отличный чемпионат мира.

Испания была сильнее Аргентины в финале. Это справедливый победитель. Все, что мы можем сделать сейчас, это наслаждаться тем, какую работу мы проделали, и тем, чего достигли за восемь лет, – это впечатляюще.

Мне приятно быть частью этого. Со временем мы это осознаем, потому что это невероятно», – сказал Паредес.