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  • Паредес ответил на вопрос о теориях заговора в пользу Аргентины на ЧМ-2026

Паредес ответил на вопрос о теориях заговора в пользу Аргентины на ЧМ-2026

Сегодня, 13:41
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Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес высказался о теориях заговора на чемпионате мира-2026. Часть болельщиков уверена, что ФИФА хотела победы аргентинцев на турнире.

«Можно сойти с ума, основываясь на том, что я слышу. Все, что говорилось до, во время и после чемпионата мира… Думаю, что мы провели отличный чемпионат мира.

Испания была сильнее Аргентины в финале. Это справедливый победитель. Все, что мы можем сделать сейчас, это наслаждаться тем, какую работу мы проделали, и тем, чего достигли за восемь лет, – это впечатляюще.

Мне приятно быть частью этого. Со временем мы это осознаем, потому что это невероятно», – сказал Паредес.

  • Аргентина заняла второе место на ЧМ-2026.
  • В финале аргентинцы уступили со счетом 0:1 Испании. Единственный гол в экстра-тайме забил Ферран Торрес.

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Источник: Ole
Аргентина. Примера Чемпионат мира Бока Хуниорс Аргентина Паредес Леандро
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