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Отаменди завершил карьеру в сборной Аргентины

Сегодня, 06:46

Николас Отаменди объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины.

«Я мечтал носить футболку сборной Аргентины с детства. Это величайшая привилегия, которую мне подарил футбол. Я защищал ее всей душой, с гордостью и с ответственностью за то, что она значит для миллионов аргентинцев.

Судьба распорядилась так, что моим последним матчем за сборную стал финал чемпионата мира. Результат оказался не таким, как мы хотели, но я ухожу с высоко поднятой головой, понимая, что команда отдала все силы до последней секунды», – написал Отаменди в соцсетях.

  • Отаменди 38 лет. Он выступает за «Бенфику».
  • Защитник провел за сборную Аргентины 139 матчей, забив 8 голов и сделав 3 ассиста.
  • В 2022 году он вместе с национальной командой выиграл чемпионат мира.

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Источник: «Бомбардир»
Португалия. Примейра Чемпионат мира Бенфика Аргентина Отаменди Николас
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