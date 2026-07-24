Отаменди завершил карьеру в сборной Аргентины

Николас Отаменди объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины.

«Я мечтал носить футболку сборной Аргентины с детства. Это величайшая привилегия, которую мне подарил футбол. Я защищал ее всей душой, с гордостью и с ответственностью за то, что она значит для миллионов аргентинцев.

Судьба распорядилась так, что моим последним матчем за сборную стал финал чемпионата мира. Результат оказался не таким, как мы хотели, но я ухожу с высоко поднятой головой, понимая, что команда отдала все силы до последней секунды», – написал Отаменди в соцсетях.