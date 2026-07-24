Отаменди завершил карьеру в сборной Аргентины

Николас Отаменди объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины.
«Я мечтал носить футболку сборной Аргентины с детства. Это величайшая привилегия, которую мне подарил футбол. Я защищал ее всей душой, с гордостью и с ответственностью за то, что она значит для миллионов аргентинцев.
Судьба распорядилась так, что моим последним матчем за сборную стал финал чемпионата мира. Результат оказался не таким, как мы хотели, но я ухожу с высоко поднятой головой, понимая, что команда отдала все силы до последней секунды», – написал Отаменди в соцсетях.
- Отаменди 38 лет. Он выступает за «Бенфику».
- Защитник провел за сборную Аргентины 139 матчей, забив 8 голов и сделав 3 ассиста.
- В 2022 году он вместе с национальной командой выиграл чемпионат мира.
Источник: «Бомбардир»