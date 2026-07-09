В Госдуме выступили в защиту Роналду

Светлана Журова, депутат Госдумы РФ, высказалась о критике в адрес форварда сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Криштиану Роналду – футболист, который в любом случае надолго запомнится всем и яркой игрой, и своим эпатажем. И многие в мире с большим интересом следили за ним как за человеком, который делает еще и что-то другое кроме футбола. За человеком, который всегда следил и за модой, и за своим внешним видом и который хотел выглядеть для всех примером. Нравился он кому-то или нет – это уже дело вкуса, но на протяжении многих лет Криштиану производил очень яркое впечатление.

Я отношу себя к болельщикам, которые нечасто смотрят футбол. Но когда знаю, что сборная Португалии будет играть за выход в какую-то стадию турнира, у меня основная надежда все равно связана с Роналду. Несмотря на то, что в команде уже есть и немало других хороших игроков.

Знаю, что он самый главный и лучший, а когда он понимает, что быть лучшим у него уже не получается, то у него и играть уже, наверное, получается не так, как прежде. Потому что в случае неудачи претензии по умолчанию в первую очередь будут предъявлены ему. Что он не забил, что команда не победила, хотя понятно, что Роналду же играет не один. А ведь он не такой уже и молодой спортсмен», – сказала Журова.

Португалия вылетела с ЧМ-2026 от Испании (0:1) на стадии 1/8 финала.

Этот матч стал последним для Роналду на чемпионатах мира в качестве футболиста.

Форвард поучаствовал в шести мундиалях, забив 11 мячей.

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