«Ростов» хочет продать форварда в «Балтику» за 350 миллионов

«Балтика» продолжает переговоры о трансфере из «Ростова» нападающего Егора Голенкова.

Южане хотят получить за Голенкова 350 миллионов рублей, а «Балтика» пытается сбить цену.

При этом сам игрок еще в июне согласовал условия контракта с калининградцами.

«Форвард хочет сменить обстановку, но не верит в успешное завершение сделки из-за принципиальной позиции ростовчан. Хотя клубу, испытывающему финансовые трудности, было бы выгодно продать Голенкова сейчас – за полтора года до окончания его контракта», – написал источник.