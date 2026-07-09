«Ростов» хочет продать форварда в «Балтику» за 350 миллионов

«Балтика» продолжает переговоры о трансфере из «Ростова» нападающего Егора Голенкова.
Южане хотят получить за Голенкова 350 миллионов рублей, а «Балтика» пытается сбить цену.
При этом сам игрок еще в июне согласовал условия контракта с калининградцами.
«Форвард хочет сменить обстановку, но не верит в успешное завершение сделки из-за принципиальной позиции ростовчан. Хотя клубу, испытывающему финансовые трудности, было бы выгодно продать Голенкова сейчас – за полтора года до окончания его контракта», – написал источник.
- В прошлом сезоне 26-летний Голенков провел 36 матчей за «Ростов», забил 4 гола, сделал 4 ассиста.
Источник: телеграм-канал Sport Baza