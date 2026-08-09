Агент Тюкавина ответил на критику Сулейманова: «Посоветовал бы ему посмотреть на статистику»

Агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов отреагировал на слова Тимура Сулейманова.

Нападающий «Ростова» ранее заявил, что ему не нравится игра Тюкавина.

«Сколько людей – столько и мнений. Если он так считает, ради бога. Костя не доллар, чтобы всем нравится. Ничего страшного. Я бы тоже не сказал, что я в восторге от игры Сулейманова, но это же не значит, что я должен его оскорблять. Но на всякий случай посоветовал бы Сулейманову посмотреть статистику», – сказал Сафонов.