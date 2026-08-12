Гендиректор ЦСКА Бабаев – о суде с английским клубом: «Будем идти до конца»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, как обстоят дела с невыплатой «Вест Хэмом» долга за трансфер Николы Влашича.

– Последнее, что мы видели по делу Влашича – швейцарский суд отклонил апелляцию ЦСКА. Эта история так и не закончилась?

– Нет, не закончилась. Мы продолжаем это разбирательство, сейчас находимся в процессе спора по третьему и последнему траншу по контракту.

К сожалению, до сих пор долги так и не погашены английским клубом. Мы будем идти до конца, нынешняя ситуация нас, конечно, не устраивает.