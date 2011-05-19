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Англия. Чемпионшип

Англия
14.08.26 - 01.05.27
1 тур
Ковентри
Команд: 24
Главные новости
Фото«Аль-Хиляль» купил игрока сборной Нидерландов за 70 миллионов
24 июля
1
Фото«Тоттенхэм» совершил рекордный для себя трансфер
2 июля
1
Сперцян отказал английскому клубу
2 июня
24
«Саутгемптон» исключили из финала плей-офф за выход в АПЛ
19 мая
11
Лэмпард досрочно вывел свою команду в АПЛ
18 апреля
1
ФотоВ Англии построят уникальный стадион за 2,5 миллиарда
2025.11.22 01:25
13
Слуцкий – о трансфере Сперцяна: «Саутгемптон» лучше «Краснодара», а Чемпионшип лучше чемпионата России»
2025.09.03 13:36
4
Смолов раскрыл детали разговора со Сперцяном об отказе «Саутгемптону»
2025.08.28 00:50
«Локомотив» начал переговоры с английским клубом о 6-миллионном трансфере
2025.08.25 14:56
3
Кордоба поговорил со Сперцяном на тему возможного трансфера
2025.08.25 12:00
Все новости
Все новости
Товарищеский матч. «Барселона» не справилась с командой из Чемпионшипа
31 июля
Фото«Аль-Хиляль» купил игрока сборной Нидерландов за 70 миллионов
24 июля
1
ФотоКлуб АПЛ перехватил у «Атлетико» бразильского хавбека за 35 миллионов
20 июля
Фото«Манчестер Сити» купил 17-летнего вингера
11 июля
Фото«Тоттенхэм» совершил рекордный для себя трансфер
2 июля
1
«Ковентри» продлил контракт с Лэмпардом – он вывел команду в АПЛ впервые за 25 лет
30 июня
«Ньюкасл» объявил об уходе шести футболистов
2 июня
Сперцян отказал английскому клубу
2 июня
24
«Вест Хэм» вылетел из АПЛ спустя 3 года после победы в еврокубке
25 мая
1
«Халл Сити» вышел в АПЛ впервые со времен Слуцкого
23 мая
1
«Саутгемптон» исключили из финала плей-офф за выход в АПЛ
19 мая
11
Экс-клуб Слуцкого узнал соперника по финалу плей-офф за путевку в АПЛ
13 мая
Экс-клуб Слуцкого обыграл бывший клуб Юрана в борьбе за место в АПЛ
12 мая
Голливудский актер Рейнольдс отреагировал на невыход своего клуба в АПЛ
5 мая
1
Определились две команды, напрямую вышедшие в АПЛ
2 мая
Бывший защитник «МЮ» и сборной Англии завершит карьеру в 40 лет
30 апреля
Воспитанник «Монако» порвал кресты в первом матче после 14-месячного восстановления от аналогичной травмы
28 апреля
«Лестер» вылетел в третий дивизион спустя 10 лет после победы в АПЛ
22 апреля
4
Лэмпард досрочно вывел свою команду в АПЛ
18 апреля
1
Клуб под руководством Лэмпарда близок к возвращению в АПЛ спустя 25 лет
13 апреля
Английский клуб вернулся в Чемпионшип спустя 65 лет
9 апреля
Кудряшов мог перейти в английский клуб после ЧМ-2018: «Это было моей мечтой»
30 марта
78-летний экс-тренер Англии Ходжсон вернулся к работе
28 марта
2
Английский клуб заключил контракт на 999 лет
21 марта
Бубнов раскрыл английский клуб, в который он мог перейти
5 марта
1
Все новости
Матчи
14.08 | 22:00
Вулверхэмптон
- : -
Блэкберн
Реклама 18+
П1
1.5
Х
4.3
П2
6.1
15.08 | 14:30
Болтон
- : -
Престон
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П1
2.28
Х
3.3
П2
3.1
15.08 | 17:00
Бристоль Сити
- : -
Миллуолл
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П1
2.5
Х
3.3
П2
2.75
15.08 | 17:00
Чарльтон
- : -
Дерби Каунти
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П1
2.5
Х
3.3
П2
2.75
15.08 | 17:00
Мидлсбро
- : -
Линкольн
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П1
1.34
Х
4.8
П2
9.2
15.08 | 17:00
Норвич Сити
- : -
Вест Бромвич
Реклама 18+
П1
2.03
Х
3.4
П2
3.6
15.08 | 17:00
Портсмут
- : -
Куинз Парк Рейнджерс
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П1
2.28
Х
3.4
П2
3
15.08 | 17:00
Сток Сити
- : -
Суонси
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П1
2.4
Х
3.2
П2
3
15.08 | 19:30
Шеффилд Юнайтед
- : -
Бирмингем Сити
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П1
2.5
Х
3.3
П2
2.75
16.08 | 15:30
Уотфорд
- : -
Саутгемптон
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П1
3.3
Х
3.5
П2
2.1
16.08 | 18:00
Бернли
- : -
Вест Хэм
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П1
2.85
Х
3.4
П2
2.4
17.08 | 22:00
Кардифф
- : -
Рексхэм
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П1
2.34
Х
3.5
П2
2.85
Все матчи
Материалы
Даку провел первую тренировку в «Спартаке»
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Вчера, 21:17
2
30 тысяч фанатов устроили фурор на презентации Салаха в новом клубе
Красотища.
Вчера, 09:16
У Карпина впервые родился сын – тренер воспитывает пять дочерей
Прибавление в семье главного тренера сборной России!
6 августа
17
Салах подписал контракт с турецким клубом
Неожиданный выбор.
6 августа
3
Символическая сборная 2-го тура РПЛ по версии Радимова
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5 августа
4
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5 августа
7
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Фаны «Локо» не простили бывшего капитана!
5 августа
7
Все статьи
Турнирная таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Бернли
2
Бирмингем Сити
3
Блэкберн
4
Болтон
5
Бристоль Сити
6
Вест Бромвич
7
Вест Хэм
8
Вулверхэмптон
9
Дерби Каунти
10
Кардифф
11
Куинз Парк Рейнджерс
12
Линкольн
13
Мидлсбро
14
Миллуолл
15
Норвич Сити
16
Портсмут
17
Престон
18
Рексхэм
19
Саутгемптон
20
Сток Сити
21
Суонси
22
Уотфорд
23
Чарльтон
24
Шеффилд Юнайтед
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
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Последние
0
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Команда
1
Бернли
2
Бирмингем Сити
3
Блэкберн
4
Болтон
5
Бристоль Сити
6
Вест Бромвич
7
Вест Хэм
8
Вулверхэмптон
9
Дерби Каунти
10
Кардифф
11
Куинз Парк Рейнджерс
12
Линкольн
13
Мидлсбро
14
Миллуолл
15
Норвич Сити
16
Портсмут
17
Престон
18
Рексхэм
19
Саутгемптон
20
Сток Сити
21
Суонси
22
Уотфорд
23
Чарльтон
24
Шеффилд Юнайтед
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
0
0
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Команда
1
Бернли
2
Бирмингем Сити
3
Блэкберн
4
Болтон
5
Бристоль Сити
6
Вест Бромвич
7
Вест Хэм
8
Вулверхэмптон
9
Дерби Каунти
10
Кардифф
11
Куинз Парк Рейнджерс
12
Линкольн
13
Мидлсбро
14
Миллуолл
15
Норвич Сити
16
Портсмут
17
Престон
18
Рексхэм
19
Саутгемптон
20
Сток Сити
21
Суонси
22
Уотфорд
23
Чарльтон
24
Шеффилд Юнайтед
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
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