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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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Трансферы Чемпионшип

Бирмингем Сити
Бирмингем
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Панцо Д.
Риу Аве
?
02.02.26 / 01.07.26
ЦП Робертс П.
Сандерленд
5,10 млн €
02.02.26 / 30.06.28
ПВ Висенте К.
Алавес
8 млн €
27.01.26 / 30.06.29
ЦФ Приске А.
Юргорден
7 млн €
20.01.26 / 30.06.31
ЦФ Осман И.
Брайтон
Аренда
19.01.26 / 31.05.26
ЦП Солис Д.
Жирона
Аренда 500 тыс €
17.01.26 / 30.06.26
ЛЗ Вагнер К.
Филадельфия Юнион
2,50 млн €
02.01.26 / 30.06.28
ЛЗ Робинсон Д.
Шеффилд Уэнсдэй
200 тыс €
01.09.25 / 30.06.27
ЦП Робертс П.
Сандерленд
Аренда
01.09.25 / 01.02.26
ЦФ Дукщ М.
Вердер
2 млн €
07.08.25 / 30.06.28
ЦЗ Кашин Э.
Брайтон
Аренда
25.07.25 / 05.01.26
АП Фуджимото К.
Жил Висенте
Свободный агент
06.07.25 / 30.06.28
ЛВ Фурухаси К.
Ренн
9 млн €
05.07.25 / 30.06.28
ПЗ Осайи-Самуэль Б.
Фенербахче
Свободный агент
04.07.25 / -
ЛВ Грей Д.
Аль-Иттифак
Свободный агент
03.07.25 / -
ЦП Дойл Т.
Вулверхэмптон
Аренда
02.07.25 / -
ПЗ Гарднер-Хикман Т.
Бристоль Сити
1,75 млн €
01.07.25 / -
ЦЗ Сампстед А.
Твенте
1,40 млн €
01.07.25 / 24.01.26
ЦЗ Нойман Ф.
Ганновер-96
Свободный агент
01.07.25 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Райт С.
Данди
Аренда
02.02.26 / 31.05.26
ЦФ Робертс Т.
Мэнсфилд Таун
50 тыс €
02.02.26 / 30.06.26
ОП Виллумсон В.
НЕК
1,50 млн €
01.02.26 / 30.06.28
ВР Пикок-Фаррел Б.
Блэкпул
50 тыс €
30.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Сампстед А.
Гоу Эхед Иглс
250 тыс €
24.01.26 / 30.06.28
ЦП Леонард М.
Хартс
Аренда
23.01.26 / 31.05.26
ЦФ Андерсон К.
Портсмут
Свободный агент
19.01.26 / -
ЦФ Дайкс Л.
Чарльтон
100 тыс €
15.01.26 / 30.06.26
ЦФ Андерсон К.
Без клуба
Свободный агент
14.01.26 / 19.01.26
ЛВ Ханссон Э.
Экселсиор
Свободный агент
05.01.26 / 09.07.26
ЦЗ Сэндерсон Д.
Дерби Каунти
400 тыс €
01.01.26 / 30.06.28
ОП Чанг Э.
Бристоль Сити
Аренда
01.09.25 / 06.01.26
ЦФ Робертс Т.
Мэнсфилд Таун
Аренда
01.09.25 / 01.02.26
ЦП Холл Д.
Порт Вейл
250 тыс €
01.09.25 / -
ПЗ Гарднер-Хикман Т.
Блэкберн
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ОП Белик К.
Вест Бромвич
1,20 млн €
14.08.25 / -
ЦЗ Хэнли Г.
Хиберниан
Свободный агент
05.08.25 / -
ЦЗ Сэндерсон Д.
Дерби Каунти
Аренда
05.08.25 / 31.12.25
ЛВ Ханссон Э.
Блэкпул
Аренда
01.08.25 / 04.01.26
ЦФ Мэй Э.
Хаддерсфилд Таун
1,40 млн €
22.07.25 / 30.06.28
ВР Пикок-Фаррел Б.
Блэкпул
Аренда
18.07.25 / 29.01.26
ЛЗ Лонгело Э.
Мазервелл
150 тыс €
10.07.25 / 31.05.27
ЦФ Юткевич Л.
Завершил
Завершил
01.07.25 / -
Блэкберн
Блэкберн
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Редмонд Н.
Без клуба
Свободный агент
27.03.26 / 01.07.26
ПВ Афолаян О.
Санкт-Паули
?
01.02.26 / 30.06.27
ЦЗ Кашин Э.
Брайтон
Аренда
06.01.26 / 31.05.26
ПЗ Гарднер-Хикман Т.
Бирмингем Сити
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЦФ Гудьонсен А.
Гент
2,20 млн €
31.08.25 / 30.06.28
ПВ Морисита Р.
Легия
2,10 млн €
25.08.25 / 30.06.28
ЦП Бараджи М.
Ивердон
Аренда
22.08.25 / 30.06.26
ПЗ Миллер Л.
Хиберниан
860 тыс €
04.08.25 / 30.06.28
ЦЗ МакЛафлин Ш.
Халл Сити
575 тыс €
19.07.25 / 30.06.27
ПЗ Алебиосу Р.
Кортрейк
576 тыс €
10.07.25 / 30.06.28
ЛВ Де Неве Д.
Кортрейк
750 тыс €
01.07.25 / -
ЦП Тавареш С.
Морейренcе
2 млн €
01.07.25 / 30.06.28
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Гейе М.
Шанхай Шэньхуа
1,15 млн €
13.01.26 / 31.12.27
ЦЗ Хайам Д.
Рексхэм
3,10 млн €
01.09.25 / -
ЦФ Леонард Г.
Питерборо Юнайтед
1,15 млн €
01.09.25 / 30.06.29
ЦЗ Трэвис Л.
Дерби Каунти
?
27.08.25 / 30.06.29
ЦП Бакли Д.
Аль-Холуд
1,16 млн €
26.08.25 / -
ПЗ Бриттан К.
Мидлсбро
?
04.08.25 / 30.06.29
ПВ Долан Т.
Эспаньол
Свободный агент
25.07.25 / 30.06.28
ПЗ Ранкин-Костелло Д.
Чарльтон
870 тыс €
11.07.25 / 30.06.29
ЦФ Вайманн А.
Дерби Каунти
Свободный агент
01.07.25 / 01.07.26
ЦЗ Батт Д.
Дерби Каунти
Свободный агент
01.07.25 / 01.07.26
ПВ Маркандай Д.
Честерфилд
Свободный агент
01.07.25 / -
ЦФ Вейл Д.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 18.09.25
Бристоль Сити
Бристоль
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Элье Н.
Нью-Йорк Ред Буллз
4 млн €
02.02.26 / 30.06.29
ЦП Смолвуд Р.
Транмер
Аренда
02.02.26 / 31.05.26
ЦП Хорват Т.
Штурм
?
02.02.26 / 30.06.30
ЛВ Бургзорг Д.
Мидлсбро
Аренда
29.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Балмер К.
Мазервелл
Аренда
12.01.26 / 31.05.26
ЦП Морси С.
Без клуба
Свободный агент
02.01.26 / 01.07.26
ЦФ Мортон К.
Без клуба
Свободный агент
28.11.25 / 01.02.26
ЦЗ Локьер Т.
Без клуба
Свободный агент
23.10.25 / 11.07.26
ЛВ Иссака Ф.
Плимут Аргайл
Аренда
01.09.25 / 06.01.26
ОП Чанг Э.
Бирмингем Сити
Аренда
01.09.25 / 06.01.26
ЛЗ Боржес Н.
Мидлсбро
Аренда
31.08.25 / 31.05.26
ЦФ Кавен Ф.
Вадуц
?
01.08.25 / 30.06.28
ЦФ Харрисон Э.
Милтон Кинс Донс
Свободный агент
29.07.25 / 30.06.26
ЦП Хоули Р.
Ковентри
Свободный агент
08.07.25 / 30.06.27
ВР Саутвуд Л.
Болтон
?
06.07.25 / 30.06.27
ЦП МакИкран Д.
Оксфорд
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.27
ВР Ламли Д.
Саутгемптон
Свободный агент
01.07.25 / 11.07.26
ОП Рэнделл А.
Плимут Аргайл
?
01.07.25 / 30.06.29
ПЗ Саутэм-Хейлз М.
Стокпорт Каунти
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.27
ЦФ Риис Э.
Престон
Свободный агент
01.07.25 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Хоули Р.
Тамуорт
Аренда
06.02.26 / 31.05.26
АП Хатчинсон И.
Челтенхэм
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ЦФ Мортон К.
Без клуба
Свободный агент
01.02.26 / -
ЦЗ Винер З.
Рексхэм
?
01.02.26 / 30.06.29
АП Мехмети А.
Ипсвич Таун
3 млн €
23.01.26 / 30.06.29
ВР О'Лири М.
Вест Бромвич
?
22.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Робертс Х.
Рединг
?
21.01.26 / -
ЦФ Корник Г.
Стивенидж
Аренда
17.01.26 / 31.05.26
ЛЗ Билонго Б.
Рочдейл
Свободный агент
15.01.26 / 30.06.27
ЛВ Моррисон Э.
Форест Грин
Аренда
13.01.26 / 31.05.26
ВР Ламли Д.
Шеффилд Уэнсдэй
Аренда
21.10.25 / 28.10.25
АП Хатчинсон И.
Челтенхэм
Аренда
01.09.25 / 06.01.26
ЦФ Белл С.
Уиком Уондерерс
Аренда
01.09.25 / 31.05.26
ВР Баич С.
Страсбур
Свободный агент
16.08.25 / 01.07.26
ЦЗ Тэйлор К.
Уиком Уондерерс
?
06.08.25 / -
ЦП МакКормик Л.
Йовил
Свободный агент
04.08.25 / 30.06.26
ЦЗ Уилсон Д.
Челтенхэм
Свободный агент
28.07.25 / -
ЦП Макгуэйн М.
Хаддерсфилд Таун
?
23.07.25 / 30.06.28
ЦП Линдси Д.
Росс Каунти
Свободный агент
18.07.25 / 31.05.27
ЦФ Уэллс Н.
Лутон Таун
Свободный агент
10.07.25 / -
АП Бенарус А.
Плимут Аргайл
Свободный агент
08.07.25 / 01.07.26
ЦЗ Нейсмит К.
Лутон Таун
Свободный агент
01.07.25 / -
ЦП Сойерс Р.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ЦП Уорд Г.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 09.02.26
ПЗ Хант Д.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 18.11.25
ЦФ Мартин К.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ЦП Синклейр С.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ПЗ Гарднер-Хикман Т.
Бирмингем Сити
1,75 млн €
01.07.25 / -
Вест Бромвич
Вест Бромвич
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ВР О'Лири М.
Бристоль Сити
?
22.01.26 / 30.06.26
ЛЗ Тэйлор Ч.
Саутгемптон
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЛВ Айлинг С.
Астон Вилла
Аренда
01.09.25 / 02.02.26
ЦЗ Гилхрист Э.
Челси
2,30 млн €
29.08.25 / 30.06.30
ЦЗ Мефам К.
Борнмут
1,15 млн €
28.08.25 / 30.06.28
ОП Колльер Т.
Манчестер Юнайтед
Аренда
15.08.25 / 01.01.26
ОП Белик К.
Бирмингем Сити
1,20 млн €
14.08.25 / -
ЦЗ Кэмпбелл Д.
Монреаль
1,30 млн €
18.07.25 / 30.06.29
ЦФ Хеггебе А.
Бранн
5,50 млн €
07.07.25 / 30.06.30
ЦЗ Филлипс Н.
Ливерпуль
3,50 млн €
01.07.25 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Уайлдсмит Д.
Мидлсбро
Аренда
02.02.26 / 31.05.26
ЦП Диангана Г.
Эльче
Свободный агент
30.08.25 / 30.06.27
ЦЗ Тэйлор К.
Миллуолл
2,90 млн €
29.08.25 / -
ПВ Феллоус Т.
Саутгемптон
9,25 млн €
29.08.25 / 30.06.29
ПЗ Ферлонг Д.
Ипсвич Таун
4 млн €
28.08.25 / -
ЦЗ Хеггем Т.
Болонья
7,50 млн €
15.08.25 / 30.06.29
ЛЗ Фработта Д.
Чезена
Свободный агент
12.08.25 / 30.06.26
ЦЗ Бартли К.
Завершил
Завершил
08.08.25 / -
ЦП Свифт Д.
Портсмут
Свободный агент
15.07.25 / -
ЦЗ Аджайи С.
Халл Сити
Свободный агент
01.07.25 / -
Дерби Каунти
Дерби
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
АП Шмодикс С.
Ипсвич Таун
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ЛЗ Джон Маркин Д.
Утрехт
2 млн €
02.02.26 / 30.06.29
ЛВ Банел Д.
Бернли
Аренда
29.01.26 / 31.05.26
ЦП Фрауло О.
Боруссия М
400 тыс €
02.01.26 / 30.06.29
ЦЗ Сэндерсон Д.
Бирмингем Сити
400 тыс €
01.01.26 / 30.06.28
ЛВ Бреретон Б.
Саутгемптон
Аренда
31.08.25 / 31.05.26
ЦЗ Трэвис Л.
Блэкберн
?
27.08.25 / 30.06.29
ПЗ Джонстон М.
Штурм
2,50 млн €
27.08.25 / -
ЦП Кларк Б.
Зальцбург
Аренда
05.08.25 / 30.06.26
ЦЗ Сэндерсон Д.
Бирмингем Сити
Аренда
05.08.25 / 31.12.25
ЦФ Брюстер Р.
Шеффилд Уэнсдэй
Свободный агент
01.08.25 / 30.06.27
ОП Озо Д.
Кристал Пэлас
Аренда
29.07.25 / 31.05.26
ЦФ Агьеман П.
Шарлотт
6,90 млн €
15.07.25 / 30.06.29
ВР О'Доннелл Р.
Блэкпул
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.26
ЦФ Вайманн А.
Блэкберн
Свободный агент
01.07.25 / 01.07.26
ЦЗ Батт Д.
Блэкберн
Свободный агент
01.07.25 / 01.07.26
ЦФ Моррис К.
Лутон Таун
?
01.07.25 / 30.06.28
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Вайманн А.
Рапид
Аренда
05.02.26 / 30.06.26
ПВ Блэкетт-Тэйлор К.
Болтон
Аренда
27.01.26 / 31.05.26
ПЗ Ньямб Р.
Рединг
Аренда
21.01.26 / 31.05.26
ЦП Адамс Э.
Портсмут
575 тыс €
16.01.26 / 30.06.28
ЦЗ Нельсон К.
Милтон Кинс Донс
?
15.01.26 / -
ВР О'Доннелл Р.
Гримсби Таун
Аренда
20.11.25 / 27.11.25
ЦП Гаудмейн К.
Гоу Эхед Иглс
Аренда
02.09.25 / 30.06.26
ЛП Осборн Б.
Стокпорт Каунти
Аренда
01.09.25 / 31.05.26
ЦЗ Уилсон К.
Милтон Кинс Донс
?
31.08.25 / -
ЦФ Браун Д.
Порт Вейл
Аренда
27.08.25 / 31.05.26
ЦП Баркуйзен Т.
Бэрроу
Свободный агент
29.07.25 / 30.06.27
ЦФ Руф К.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 14.11.25
ЦЗ Брэдли С.
Линкольн
Свободный агент
01.07.25 / -
ЦП Мендес-Лэйнг Н.
Милтон Кинс Донс
Свободный агент
01.07.25 / -
ЦП Хендрик Д.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ВР Лутхра Р.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ЦЗ Питерс Э.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ЦП Форна Т.
Нортгемптон Таун
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.28
Ипсвич Таун
Ипсвич
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Нил Д.
Сандерленд
Аренда
27.01.26 / 30.06.26
АП Мехмети А.
Бристоль Сити
3 млн €
23.01.26 / 30.06.29
ЦП Нуньес М.
Норвич Сити
8,65 млн €
29.08.25 / 30.06.29
ПЗ Ферлонг Д.
Вест Бромвич
4 млн €
28.08.25 / -
АП МакАтир К.
Лестер
13,90 млн €
22.08.25 / 30.06.29
ЦФ Акпом Ч.
Аякс
Аренда
10.08.25 / 30.06.26
ОП Каюсте Й.
Наполи
Аренда 1,20 млн €
07.08.25 / 30.06.26
ЛЗ Янг Э.
Эвертон
Свободный агент
23.07.25 / 01.07.26
ЦЗ Кипр С.
Реймс
Аренда
13.07.25 / 30.06.26
ОП Матусива А.
Ренн
11,50 млн €
13.07.25 / -
ВР Баттон Д.
Рединг
Свободный агент
04.07.25 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
АП Шмодикс С.
Дерби Каунти
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ЦЗ Кларк Г.
Чарльтон
Аренда
12.01.26 / 31.05.26
ЦЗ Вулфенден Л.
Ковентри
4,60 млн €
01.09.25 / 30.06.28
ЦФ Чаплин К.
Портсмут
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЦФ Аль-Хамади А.
Лутон Таун
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЛВ Огбене Ч.
Шеффилд Уэнсдэй
Аренда
01.09.25 / 31.05.26
АП Хатчинсон О.
Ноттингем Форест
43,40 млн €
16.08.25 / -
ЦФ Бродхед Н.
Рексхэм
8,70 млн €
14.08.25 / 30.06.29
ВР Мурич А.
Сассуоло
Аренда
13.08.25 / 30.06.26
ВР Сликер К.
Барнет
Аренда
07.08.25 / 31.05.26
ЦП Луонго М.
Миллуолл
Свободный агент
25.07.25 / 01.07.26
ПВ Харнесс М.
Хаддерсфилд Таун
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.28
ЦЗ Туанзебе А.
Бернли
Свободный агент
01.07.25 / 01.07.26
ЦЗ Берджесс К.
Суонси
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.28
Ковентри
Ковентри
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Ониика Ф.
Брентфорд
Аренда
02.02.26 / 31.05.26
АП Эсс Р.
Кристал Пэлас
Аренда
07.01.26 / 31.05.26
ЦЗ Вулфенден Л.
Ипсвич Таун
4,60 млн €
01.09.25 / 30.06.28
ЛЗ Брау М.
Гранада
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.29
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Эндрюс К.
Хиберниан
Аренда
29.01.26 / 31.05.26
ЦФ Бассет Н.
Кайзерслаутерн
Аренда
06.01.26 / 30.06.26
ОП Шиф Б.
Рексхэм
7,50 млн €
01.09.25 / 30.06.28
ЦФ Бассет Н.
Реймс
Аренда
01.09.25 / 05.01.26
ВР Коллинс Б.
Бертон Альбион
Аренда
29.08.25 / 31.05.26
ВР Тайлер К.
Завершил
?
17.08.25 / 01.07.26
ЦЗ Бинкс Л.
Брондбю
3 млн €
29.07.25 / 30.06.30
ЦП Хоули Р.
Бристоль Сити
Свободный агент
08.07.25 / 30.06.27
ЦФ Патерсон Д.
Плимут Аргайл
Свободный агент
01.07.25 / 01.07.26
ЦФ Тавареш Ф.
Бертон Альбион
Свободный агент
01.07.25 / 01.07.26
ЦП Берроуз Д.
Нортгемптон Таун
Свободный агент
01.07.25 / -
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Эдвардс Р.
Саутгемптон
5,20 млн €
09.01.26 / -
ВР Хамер Б.
Без клуба
Свободный агент
19.09.25 / 01.07.26
АП Алемайеху Мулугета И.
Юргорден
?
01.09.25 / -
ЦЗ Норрингтон-Дэвис Р.
Шеффилд Уэнсдэй
Аренда
25.08.25 / 30.06.26
ОП Хэйден А.
Ньюкасл
Свободный агент
25.08.25 / 10.07.26
ПВ Дембеле К.
Брест
2 млн €
01.07.25 / -
ОП Мбенг А.
Рединг
Свободный агент
01.07.25 / -
АП Поку К.
Питерборо Юнайтед
Свободный агент
01.07.25 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Филд С.
Норвич Сити
Аренда
02.02.26 / 31.05.26
ЦФ Фрай М.
Грассхоппер
?
26.01.26 / 01.07.26
ЦЗ Моррисон Л.
Абердин
Аренда
20.01.26 / 31.05.26
ВР Махони М.
Шеффилд Уэнсдэй
Аренда
16.01.26 / 31.05.26
ЦП Диксон-Боннер Э.
Уилдстон
Аренда
10.01.26 / -
ЦП Диксон-Боннер Э.
Моркамб
Аренда
16.09.25 / 07.01.26
АП Ричардс Т.
Без клуба
Свободный агент
01.09.25 / 01.01.26
ЦФ Целар Ж.
Фортуна
Аренда
25.08.25 / 30.06.26
ЦЗ Фокс М.
Уиган Атлетик
Свободный агент
02.08.25 / -
ЦФ Келман Ч.
Чарльтон
3,50 млн €
27.07.25 / 30.06.29
ЛЗ Пал К.
Антальяспор
Свободный агент
23.07.25 / 30.06.28
ЦП Коулбэк Д.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ВР Махони М.
Барнсли
Аренда
01.07.25 / 14.01.26
ЦФ Андерсен Л.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
Лестер
Лестер
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Ласселлс Д.
Ньюкасл
Свободный агент
02.02.26 / 01.07.26
ЦП Арибо Д.
Саутгемптон
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ВР Вьейтес Ф.
Без клуба
Свободный агент
06.09.25 / 30.06.27
АП Рэмзи А.
Бернли
Аренда
01.09.25 / 31.05.26
ЦП Джеймс Д.
Ренн
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЦФ Карранца Х.
Фейеноорд
Аренда
01.09.25 / 02.01.26
ВР Бегович А.
Эвертон
Свободный агент
29.07.25 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ОП Сумаре Б.
Аль-Духаиль
?
29.01.26 / -
ЦЗ Фас В.
Монако
Аренда
13.01.26 / 30.06.26
ЦФ Варди Д.
Кремонезе
Свободный агент
01.09.25 / 01.07.26
ПЗ Кулибали В.
Сассуоло
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
АП Эль-Ханнус Б.
Штутгарт
Аренда 3 млн €
01.09.25 / 30.06.26
ПЗ Джастин Д.
Лидс
9,30 млн €
25.08.25 / 30.06.29
АП МакАтир К.
Ипсвич Таун
13,90 млн €
22.08.25 / 30.06.29
ВР Хермансен М.
Вест Хэм
20,80 млн €
09.08.25 / 30.06.30
ЦП Ндиди О.
Бешикташ
8 млн €
07.08.25 / 30.06.28
ЦЗ Коди К.
Рексхэм
2,30 млн €
01.08.25 / 30.06.27
ЦФ Варди Д.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ВР Уорд Д.
Рексхэм
Свободный агент
01.07.25 / -
ВР Иверсен Д.
Престон
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.29
Мидлсбро
Миддлсбро
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Уайлдсмит Д.
Вест Бромвич
Аренда
02.02.26 / 31.05.26
АП Сармиенто Й.
Брайтон
Аренда
27.01.26 / 30.06.26
ВР МакЛафлин Д.
Суонси
Свободный агент
01.09.25 / 01.07.26
ЦП Брауне А.
Сандерленд
Аренда
01.09.25 / 31.05.26
ЦФ Стрелец Д.
Слован
7,50 млн €
01.09.25 / 30.06.30
ЦФ Сене К.
Лозанна-Спорт
1,75 млн €
29.08.25 / 30.06.29
ЛЗ Таргетт М.
Ньюкасл
Аренда
27.08.25 / 31.05.26
АП Нипан С.
Манчестер Сити
Аренда
19.08.25 / 02.02.26
РФ Хансен С.
НЕК
3,50 млн €
13.08.25 / 30.06.29
ПЗ Бриттан К.
Блэкберн
?
04.08.25 / 30.06.29
ЦЗ Джонс Э.
Халл Сити
?
25.07.25 / 30.06.29
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Дьенг С.
Шеффилд Уэнсдэй
Аренда
20.02.26 / 27.02.26
ЛВ Бургзорг Д.
Бристоль Сити
Аренда
29.01.26 / 30.06.26
ЛЗ Энгель Л.
Реал Солт-Лейк
830 тыс €
26.01.26 / -
ЛЗ Энгель Л.
Реал Солт-Лейк
830 тыс €
23.01.26 / 31.12.28
ЛЗ Энгель Л.
Реал Солт-Лейк
?
16.01.26 / -
ЦП Барласер Д.
Хиберниан
Аренда
02.09.25 / 31.05.26
ВР Гловер Т.
Без клуба
Свободный агент
01.09.25 / -
ЦФ Форсс М.
Болтон
Аренда
01.09.25 / 31.05.26
АП МакКейб Л.
Плимут Аргайл
Аренда
01.09.25 / 05.01.26
ЛЗ Боржес Н.
Бристоль Сити
Аренда
31.08.25 / 31.05.26
АП Азаз Ф.
Саутгемптон
13,90 млн €
29.08.25 / 30.06.29
ЦЗ ван ден Берг Р.
Кельн
8 млн €
13.08.25 / 30.06.30
ПЗ Дейкстел А.
Коджаэлиспор
Свободный агент
25.07.25 / 30.06.27
ЦФ Коберн Д.
Миллуолл
6,40 млн €
01.07.25 / -
Миллуолл
Лондон
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Паттерсон Э.
Сандерленд
Аренда
01.02.26 / 30.06.26
ЛВ Уотсон Т.
Брайтон
Аренда
01.02.26 / 31.05.26
ЦП Беннэн Б.
Шеффилд Уэнсдэй
?
28.01.26 / 09.07.26
ЦП Смоллбоун У.
Саутгемптон
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
АП Балло Т.
Вольфсберг
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЦП Мазу-Сако Д.
Родез
500 тыс €
31.08.25 / -
ЦЗ Тэйлор К.
Вест Бромвич
2,90 млн €
29.08.25 / -
ВР Коулмэн Д.
Болтон
Свободный агент
28.08.25 / 01.07.26
ЛВ Даути А.
Лутон Таун
?
28.07.25 / -
ЦП Луонго М.
Ипсвич Таун
Свободный агент
25.07.25 / 01.07.26
ВР Бенда С.
Фулхэм
Аренда
25.07.25 / 12.01.26
ЦФ Коберн Д.
Мидлсбро
6,40 млн €
01.07.25 / -
ВР Крокомб М.
Бертон Альбион
Свободный агент
01.07.25 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Эмаху А.
Оксфорд
?
02.02.26 / -
ЦЗ Хардинг У.
Плимут Аргайл
Аренда
02.02.26 / 31.05.26
ЦФ Нисбет К.
Абердин
346 тыс €
01.09.25 / 30.06.28
ЛВ Мейор А.
Кембридж Юнайтед
Аренда
01.09.25 / 31.05.26
ЦЗ Танганга Д.
Шеффилд Уэнсдэй
7 млн €
28.08.25 / 30.06.28
ЦФ Коннолли А.
Лейтон Ориент
Свободный агент
07.07.25 / -
ЦЗ Уоллес М.
Хаддерсфилд Таун
Свободный агент
01.07.25 / -
ВР Робертс Л.
Мэнсфилд Таун
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.27
ЦЗ Хатчинсон Ш.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ЦП Сэйвилл Д.
Лутон Таун
Свободный агент
01.07.25 / -
ЦФ Уотмор Д.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 02.02.26
АП Флемминг З.
Бернли
8,30 млн €
01.07.25 / -
ЦП Хонимэн Д.
Блэкпул
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.27
Норвич Сити
Норвич
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Филд С.
Куинз Парк Рейнджерс
Аренда
02.02.26 / 31.05.26
ЦФ Туре М.
Рандерс
3 млн €
01.02.26 / -
ЦП Магома П.
Брентфорд
?
26.01.26 / 30.06.29
ЛЗ Амасс Г.
Манчестер Юнайтед
Аренда
24.01.26 / 30.06.26
ЦП Ахмед А.
Ванкувер Уайткепс
2 млн €
04.01.26 / 30.06.29
ЦП Маттссон П.
Силькеборг
3,12 млн €
29.08.25 / 30.06.28
ЦФ Макама Й.
Линкольн
1,40 млн €
04.08.25 / 30.06.28
ОП Топич М.
Фамаликан
3,50 млн €
03.08.25 / 30.06.29
ЛВ Диалло П.
Метц
5 млн €
24.07.25 / 30.06.29
ЛП Шлупп Д.
Кристал Пэлас
Свободный агент
24.07.25 / 01.07.26
ЦФ Квистгарден М.
Брондбю
8 млн €
08.07.25 / 30.06.29
ВР Ковачевич В.
Спортинг
2,50 млн €
01.07.25 / 30.06.29
ВР Гримшоу Д.
Плимут Аргайл
690 тыс €
01.07.25 / 30.06.28
ЦЗ Медич Я.
Аякс
2 млн €
01.07.25 / 30.06.28
ЦЗ Дарлинг Г.
Суонси
Свободный агент
01.07.25 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Сарджент Д.
Торонто
18,65 млн €
27.02.26 / 30.06.31
ЦП Нуньес М.
Ипсвич Таун
8,65 млн €
29.08.25 / 30.06.29
ВР Лонг Д.
Саутгемптон
Аренда
25.08.25 / 30.06.26
ВР Майр А.
Моркамб
Свободный агент
21.08.25 / 01.07.26
ВР Ганн А.
Ноттингем Форест
Свободный агент
06.08.25 / 13.07.26
ЛЗ Серенсен Я.
Бранн
Свободный агент
14.07.25 / 31.12.28
ЛВ Сайнс Б.
Порту
13,30 млн €
13.07.25 / 30.06.30
ЛВ Роу Д.
Марсель
14,50 млн €
01.07.25 / 24.08.25
ПВ Эрнандес О.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 29.09.25
Оксфорд
Оксфорд
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Эмаху А.
Миллуолл
?
02.02.26 / -
ЛЗ Роскен Р.
Хаддерсфилд Таун
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ОП Конак Ю.
Брентфорд
Аренда
15.01.26 / 31.05.26
АП Пирт-Харрис М.
Брентфорд
?
09.01.26 / 01.07.26
ЦЗ Дэвис Б.
Рейнджерс
Аренда
23.08.25 / 30.06.26
ЦФ Прелец Н.
Кальяри
Аренда
02.08.25 / 30.06.26
ЦП Харрис Л.
Фулхэм
Аренда
25.07.25 / 07.01.26
ЦП Спенсер Б.
Хаддерсфилд Таун
?
10.07.25 / -
ОП Де Керсмакер Б.
Хераклес
?
01.07.25 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Торнили Д.
Без клуба
Свободный агент
03.02.26 / -
ПП Филлипс М.
Без клуба
Свободный агент
02.02.26 / 13.02.26
ЦФ Брэдшоу Т.
Барнсли
Аренда
02.02.26 / 31.05.26
АП Сибли Л.
Брэдфорд Сити
Аренда
02.01.26 / 30.06.26
АП Фердинан М.
Тренчин
Аренда
06.09.25 / 30.06.26
ПВ Дейл О.
Плимут Аргайл
Аренда
01.09.25 / 31.05.26
ЦЗ Мур Э.
Без клуба
Свободный агент
01.09.25 / 10.01.26
ПЗ Киосо П.
Питерборо Юнайтед
Аренда
22.08.25 / 31.05.26
ЦЗ Торнили Д.
Нортгемптон Таун
Аренда
17.07.25 / 05.01.26
ЦП МакИкран Д.
Бристоль Сити
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.27
ЦЗ Беннетт Д.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ЦФ Родригеш Р.
Витория
?
01.07.25 / 30.01.26
ЦФ Уолтман М.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ЦЗ Финдлей С.
Хартс
Аренда
01.07.25 / 31.05.26
Портсмут
Портсмут
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Кабальеро Г.
Сантос
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ЦФ Браун Д.
Лутон Таун
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ЦЗ Алезе А.
Сандерленд
Аренда
29.01.26 / 30.06.26
ЦФ Андерсон К.
Бирмингем Сити
Свободный агент
19.01.26 / -
ЦФ Андерсон К.
Без клуба
Свободный агент
19.01.26 / 30.06.27
ЦП Адамс Э.
Дерби Каунти
575 тыс €
16.01.26 / 30.06.28
ЦФ Чаплин К.
Ипсвич Таун
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ВР Барсик Д.
Брюгге
Свободный агент
01.09.25 / 30.06.27
ЦЗ Найт Д.
Ганновер-96
1,10 млн €
21.08.25 / 30.06.28
ЦП Косновски М.
МТК
1,38 млн €
25.07.25 / 30.06.28
ЦП Свифт Д.
Вест Бромвич
Свободный агент
15.07.25 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Макинтайр Т.
Абердин
Свободный агент
02.02.26 / 01.07.26
ПВ Лэнг К.
Престон
?
02.02.26 / 30.06.29
ЦЗ Макинтайр Т.
Брэдфорд Сити
Аренда
01.09.25 / 14.01.26
ОП Камара А.
Саарбрюккен
?
01.09.25 / -
ЛЗ Ритчи М.
Рединг
Свободный агент
28.08.25 / 01.07.26
ЛЗ Брэмолл К.
Лутон Таун
Свободный агент
01.08.25 / 03.07.26
ЦП Лэйн П.
Рединг
288 тыс €
31.07.25 / 30.06.28
ПВ Скалли Э.
Шрусбери Таун
Свободный агент
24.07.25 / 01.07.26
ЦФ Йенги К.
Абердин
Свободный агент
01.07.25 / 31.05.28
ЦЗ Милошевич А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
Престон
Престон
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Лэнг К.
Портсмут
?
02.02.26 / 30.06.29
АП Моран Э.
Брайтон
1,15 млн €
02.02.26 / 30.06.29
ЛЗ Льюис Д.
Без клуба
Свободный агент
31.10.25 / 01.07.26
ЦП Армстронг Х.
Эвертон
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЛВ Доббин Л.
Астон Вилла
Аренда
22.08.25 / 31.05.26
ЦП Девайн Э.
Тоттенхэм
Аренда
08.08.25 / 30.06.26
ЛЗ Вукчевич А.
Хуарес
Свободный агент
25.07.25 / 30.06.28
ВР Уолтон Д.
Лутон Таун
?
22.07.25 / 01.07.26
ЦФ Смит М.
Шеффилд Уэнсдэй
Свободный агент
22.07.25 / 13.07.26
ЦЗ Оффиа О.
Брайтон
1,60 млн €
05.07.25 / 30.06.29
ЦФ Джеббисон Д.
Борнмут
Аренда
01.07.25 / 30.06.26
ЛЗ Смолл Т.
Чарльтон
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.29
ПЗ Валентин П.
Шеффилд Уэнсдэй
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.28
ВР Иверсен Д.
Лестер
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.29
ЦП Томпсон Д.
Сток Сити
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.27
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Уолтон Д.
Кембридж Юнайтед
Аренда
15.04.26 / 22.04.26
АП Фрекьяер-Йенсен М.
Брондбю
1,25 млн €
02.02.26 / 30.06.29
ЦФ Кин У.
Рединг
Аренда
14.01.26 / 31.05.26
ЦП Тордарсон С.
Ганновер-96
400 тыс €
12.01.26 / 30.06.29
ЦЗ Бауэр П.
Уимблдон
Свободный агент
20.08.25 / 03.07.26
ЦФ Эванс Ч.
Флитвуд
Свободный агент
25.07.25 / 30.06.26
ЦЗ Уотмоу Д.
Хаддерсфилд Таун
?
09.07.25 / 30.06.27
ЦП Ледсон Р.
Хаддерсфилд Таун
Свободный агент
01.07.25 / -
ЦФ Стюарт Л.
Тун
?
01.07.25 / 30.06.28
ВР Вудман Ф.
Ливерпуль
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.26
ЦФ Риис Э.
Бристоль Сити
Свободный агент
01.07.25 / -
Рексхэм
Рексхэм
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Винер З.
Бристоль Сити
?
01.02.26 / 30.06.29
ЦЗ Хайам Д.
Блэкберн
3,10 млн €
01.09.25 / -
ПЗ Каборе И.
Манчестер Сити
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ОП Шиф Б.
Ковентри
7,50 млн €
01.09.25 / 30.06.28
ЦФ Бродхед Н.
Ипсвич Таун
8,70 млн €
14.08.25 / 30.06.29
ЦФ Мур К.
Шеффилд Уэнсдэй
2,30 млн €
05.08.25 / 30.06.28
ЦЗ Коди К.
Лестер
2,30 млн €
01.08.25 / 30.06.27
ЦП О'Брайен Л.
Ноттингем Форест
3,50 млн €
24.07.25 / 30.06.28
АП Виндасс Д.
Шеффилд Уэнсдэй
Свободный агент
23.07.25 / -
ЦП Томасон Д.
Болтон
1,40 млн €
21.07.25 / -
ЛЗ Кэкачей Л.
Эмполи
2,50 млн €
18.07.25 / 30.06.28
ВР Уорд Д.
Лестер
Свободный агент
01.07.25 / -
ЦФ Харди Р.
Плимут Аргайл
825 тыс €
01.07.25 / 30.06.28
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Фаал М.
Челтенхэм
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ЦФ Харди Р.
Хаддерсфилд Таун
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ЛЗ Менди Д.
Питерборо Юнайтед
?
02.02.26 / 10.07.26
ЦФ Ли Э.
Донкастер Роверс
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ЦФ Маллин П.
Брэдфорд Сити
Аренда
30.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Коди К.
Чарльтон
Аренда
29.01.26 / 30.06.26
ЦП Кэннон Э.
Бертон Альбион
Аренда
26.01.26 / 30.06.26
ЦП МакКлин Д.
Дерри Сити
Свободный агент
17.01.26 / -
ЦЗ О'Коннелл О.
Без клуба
Свободный агент
04.09.25 / 06.01.26
ЦП Эванс Д.
Бертон Альбион
Свободный агент
01.09.25 / 30.06.26
ЛЗ Менди Д.
Питерборо Юнайтед
Аренда
01.09.25 / 01.02.26
ЦФ Палмер О.
Суиндон Таун
Свободный агент
29.08.25 / 30.06.27
ЦФ Мэрриот Д.
Рединг
?
26.08.25 / 30.06.28
ЛЗ Реван С.
Бертон Альбион
Аренда
13.08.25 / 31.05.26
ЦФ Фаал М.
Порт Вейл
Аренда
07.08.25 / 23.01.26
ВР Ховард М.
Солфорд Сити
Свободный агент
22.07.25 / 01.07.26
ЦФ Маллин П.
Уиган Атлетик
Аренда
01.07.25 / 05.01.26
ЦЗ Бойл У.
Шрусбери Таун
?
01.07.25 / 30.06.27
ЦФ Долби С.
Болтон
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.29
ЦФ Флетчер С.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
Саутгемптон
Саутгемптон
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Ларин К.
Мальорка
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ВР Перец Д.
Бавария
Аренда 500 тыс €
08.01.26 / 30.06.26
ЦП Ромеу О.
Без клуба
Свободный агент
06.11.25 / 13.07.26
ЛВ Сиенза Л.
Хайденхайм
9 млн €
01.09.25 / 30.06.29
ПЗ Йелерт Э.
Галатасарай
Аренда 300 тыс €
31.08.25 / 30.06.26
АП Азаз Ф.
Мидлсбро
13,90 млн €
29.08.25 / 30.06.29
ПВ Феллоус Т.
Вест Бромвич
9,25 млн €
29.08.25 / 30.06.29
ВР Лонг Д.
Норвич Сити
Аренда
25.08.25 / 30.06.26
ПЗ Расмуссен М.
Брентфорд
3,46 млн €
21.08.25 / -
ЦФ Даунс Д.
Кельн
8 млн €
09.07.25 / 30.06.29
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Армстронг А.
Вулверхэмптон
8,10 млн €
02.02.26 / 30.06.29
ЦП Арибо Д.
Лестер
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ЦЗ Белла Кочап А.
Верона
5 млн €
02.02.26 / 01.07.26
ЛЗ Лариос Х.
Сарагоса
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ЛВ Фрейзер Р.
Вестерн Сидней Уондерерс
Свободный агент
23.01.26 / 01.07.26
ВР Базуну Г.
Сток Сити
Аренда
13.01.26 / 31.05.26
ЦЗ Эдвардс Р.
Куинз Парк Рейнджерс
5,20 млн €
09.01.26 / -
ЦФ Даунс Д.
Гамбург
Аренда 500 тыс €
07.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Бри Д.
Чарльтон
Аренда
01.09.25 / 01.01.26
ЦП Смоллбоун У.
Миллуолл
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЛЗ Тэйлор Ч.
Вест Бромвич
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЛВ Бреретон Б.
Дерби Каунти
Аренда
31.08.25 / 31.05.26
АП Фернандеш М.
Вест Хэм
52,25 млн €
29.08.25 / 02.07.26
ЦЗ Белла Кочап А.
Верона
Аренда 500 тыс €
27.08.25 / 01.02.26
ЦЗ Сугавара Ю.
Вердер
Аренда
26.08.25 / 30.06.26
ЦФ Жуан
Гезтепе
900 тыс €
25.08.25 / -
ПВ Диблинг Т.
Эвертон
40,50 млн €
25.08.25 / 30.06.29
ВР Рэмсдейл А.
Ньюкасл
Аренда 4,60 млн €
02.08.25 / 30.06.26
ЦЗ Беднарек Я.
Порту
7,50 млн €
28.07.25 / 30.06.29
ПЗ Уокер-Питерс К.
Вест Хэм
Свободный агент
20.07.25 / 30.06.28
ЛЗ Лариос Х.
Леонеса
Аренда
04.07.25 / 16.01.26
ЛВ Сулемана К.
Аталанта
17 млн €
02.07.25 / 30.06.29
АП Лаллана А.
Завершил
Завершил
01.07.25 / -
ВР Ламли Д.
Бристоль Сити
Свободный агент
01.07.25 / 11.07.26
ЛВ Амо-Амейав С.
Страсбур
7 млн €
01.07.25 / 30.06.29
ЦФ Онуачу П.
Трабзонспор
5,67 млн €
01.07.25 / 30.06.28
Сток Сити
Сток-он-Трент
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Рак-Сакьи Д.
Кристал Пэлас
Аренда
02.02.26 / 31.05.26
ЦФ Смит М.
Гоу Эхед Иглс
Аренда
25.01.26 / 30.06.26
ВР Базуну Г.
Саутгемптон
Аренда
13.01.26 / 31.05.26
ЦП Риго Т.
Баник
4 млн €
30.08.25 / 30.06.29
ЦП Н'Зонзи С.
Сепахан
Свободный агент
08.08.25 / 01.07.26
ЦФ Боженик Р.
Боавишта
Свободный агент
24.07.25 / 30.06.28
ЛЗ Крессуэлл А.
Вест Хэм
Свободный агент
10.07.25 / 30.06.26
ЦЗ Таловеров М.
Плимут Аргайл
2 млн €
05.07.25 / 30.06.28
ПВ Томас С.
Хаддерсфилд Таун
?
01.07.25 / 30.06.28
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Видигаль А.
Уиком Уондерерс
Свободный агент
02.02.26 / -
ЦФ Лоу Н.
Уиком Уондерерс
Аренда
30.01.26 / 31.05.26
ВР Бонхэм Д.
Болтон
?
14.01.26 / 30.06.27
ЛВ Видигаль А.
Без клуба
Свободный агент
09.01.26 / -
ЦФ Ммае Р.
Омония
Свободный агент
27.08.25 / 09.07.26
ЦЗ Роуз М.
Солфорд Сити
Свободный агент
21.08.25 / -
ЦФ Лоу Н.
Стокпорт Каунти
Аренда
30.07.25 / 06.01.26
ЦП Бюргер В.
Хоффенхайм
4 млн €
22.07.25 / -
ЦФ Гуч Л.
Хаддерсфилд Таун
Свободный агент
15.07.25 / -
ЛЗ Стивенс Э.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 01.01.26
ЦП Томпсон Д.
Престон
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.27
ЦФ Эннис Н.
Блэкпул
?
01.07.25 / 30.06.27
Суонси
Суонси
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Валта Л.
Сириус
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ПЗ Уорд Д.
Без клуба
Свободный агент
09.01.26 / 01.07.26
ПВ Бенсон М.
Бернли
Аренда
02.09.25 / -
ЦФ Айда А.
Селтик
6,90 млн €
01.09.25 / 30.06.30
ПВ Бенсон М.
Бернли
Аренда
01.09.25 / 28.01.26
ЛЗ Самуэльс-Смит И.
Страсбур
Аренда
01.09.25 / -
ЦП Стаменич М.
Ноттингем Форест
2 млн €
20.08.25 / 30.06.29
ЦП Ялкуйе М.
Брайтон
Аренда
14.08.25 / 31.05.26
ЦЗ Кейси К.
Вест Хэм
Аренда
06.08.25 / 15.01.26
ЦП Гэлбрейт И.
Лейтон Ориент
1,50 млн €
04.07.25 / 01.07.26
ЦЗ Сантуш Р.
Болтон
Свободный агент
01.07.25 / 01.07.26
ЛВ Инусса З.
Хэкен
6 млн €
01.07.25 / 30.06.30
ЦЗ Берджесс К.
Ипсвич Таун
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.28
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Томас Д.
Дерри Сити
Аренда
19.01.26 / 30.06.26
ЛВ Джиннелли Д.
Без клуба
Свободный агент
02.09.25 / 24.01.26
ВР МакЛафлин Д.
Мидлсбро
Свободный агент
01.09.25 / 01.07.26
АП Купер О.
Уиган Атлетик
Аренда
01.09.25 / 31.05.26
ЦЗ Кристи С.
Болтон
Свободный агент
01.09.25 / -
АП Конгрив К.
Данди
Аренда
22.08.25 / 30.06.26
ЦФ Йетс Д.
Лутон Таун
1,15 млн €
01.08.25 / 30.06.26
ЛЗ Тджо-А-Он Н.
Виллем II
Свободный агент
21.07.25 / 30.06.27
ПЗ Ноутон К.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ЦФ Кухаревич Н.
Слован
800 тыс €
01.07.25 / 30.06.29
ЦП Аллен Д.
Завершил
Завершил
01.07.25 / -
ЦЗ Дарлинг Г.
Норвич Сити
Свободный агент
01.07.25 / -
ЦЗ Педерсен К.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 17.09.25
Уотфорд
Уотфорд
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ОП Эква П.
Сент-Этьен
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ЦЗ Гогличидзе С.
Удинезе
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ЦП Бове Э.
Рома
Свободный агент
21.01.26 / 30.06.31
ЦЗ Менди Ф.
Лорьян
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ПЗ Петрис Д.
Шарлеруа
2 млн €
01.09.25 / 30.06.29
ЦП Менди Н.
Ланс
Свободный агент
28.08.25 / 01.07.26
ПВ Маамма О.
Монпелье
1,30 млн €
11.07.25 / 30.06.29
ЦФ Вивальду
Удинезе
?
05.07.25 / 30.06.30
ОП Киприану Э.
Питерборо Юнайтед
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.30
ВР Бакстер Н.
Болтон
Свободный агент
01.07.25 / 03.07.26
ЛЗ Бола М.
Самсунспор
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.28
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛЗ Моррис Д.
Лейтон Ориент
?
02.02.26 / 30.06.28
ЦП Сиссоко М.
Панатинаикос
?
02.02.26 / -
ВР Бахман Д.
Лейтон Ориент
Аренда
30.01.26 / 30.06.26
ЦП Деле-Баширу Т.
Генчлербирлиги
Аренда
12.09.25 / 30.06.26
ПЗ Эндрюс Р.
Янг Бойз
3 млн €
31.08.25 / 30.06.29
ВР Бахман Д.
Депортиво
Аренда
12.08.25 / 29.01.26
ЦЗ Феррейра Ж.
Сент-Этьен
3 млн €
06.08.25 / 30.06.29
ЦЗ Портеус Р.
Лос-Анджелес
865 тыс €
04.08.25 / 31.12.28
ЦЗ Тиквич А.
Пройссен
700 тыс €
29.07.25 / -
ЦФ Райович М.
Легия
3 млн €
15.07.25 / 30.06.29
ЦЗ Огбонна А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ЦЗ Сьерральта Ф.
Осер
1,80 млн €
01.07.25 / 30.06.29
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ОП Колльер Т.
Манчестер Юнайтед
Аренда
30.01.26 / 30.06.26
ЦЗ МакНэйр П.
Сан-Диего
?
28.01.26 / -
АП Доуэлл К.
Рейнджерс
?
23.01.26 / 30.06.27
ЦП Гьяби Д.
Лидс
Свободный агент
01.09.25 / 30.06.28
ЦП Хаджиахметович А.
Бешикташ
Аренда 700 тыс €
01.09.25 / 30.06.26
ЛЗ Уильямс Б.
Без клуба
Свободный агент
15.08.25 / 03.02.26
ЦП Акинтола Д.
Ризеспор
Свободный агент
15.08.25 / 30.06.27
ЦФ Гелхардт Д.
Лидс
Аренда
09.08.25 / 30.06.26
ЦФ МакБарни О.
Лас-Пальмас
Свободный агент
06.08.25 / -
ЦФ Дестан Э.
Трабзонспор
Свободный агент
01.08.25 / 30.06.28
ЦП Ландстрем Д.
Трабзонспор
Аренда
31.07.25 / 30.06.26
ЦЗ Фамево А.
Шеффилд Уэнсдэй
Свободный агент
29.07.25 / 01.07.26
ЦЗ Аджайи С.
Вест Бромвич
Свободный агент
01.07.25 / -
ВР Филлипс Д.
Ротерхэм
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.27
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛЗ Ферлонг Д.
Марибор
?
09.02.26 / 30.06.26
ЛЗ Уильямс Б.
Без клуба
Свободный агент
03.02.26 / -
ЦФ Дестан Э.
Вестерло
Аренда
30.01.26 / 30.06.26
ЦФ Палмер К.
Лутон Таун
Аренда
22.01.26 / 30.06.26
АП Воган Г.
Богемианс
Аренда
08.01.26 / 30.06.26
ЦФ Камара А.
Хетафе
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЦП Альсате С.
Атланта Юнайтед
1,70 млн €
04.08.25 / 31.12.30
ЦФ Берстоу М.
Болтон
Аренда
28.07.25 / 30.06.26
ЦЗ Джонс Э.
Мидлсбро
?
25.07.25 / 30.06.29
ЛВ Синик Д.
Антальяспор
Свободный агент
23.07.25 / 30.06.27
ЦП Омюр А.
Антальяспор
Аренда
23.07.25 / 30.06.26
ЦЗ МакЛафлин Ш.
Блэкберн
575 тыс €
19.07.25 / 30.06.27
ЛЗ Флеминг Б.
Дерри Сити
Свободный агент
17.07.25 / -
ЦП Джонс К.
Данди
Свободный агент
15.07.25 / 31.05.27
АП Мелем М.
Арминия
500 тыс €
08.07.25 / -
ЛЗ Якоб М.
Рединг
Аренда
04.07.25 / 30.06.26
ЦЗ Смит Э.
Гиллинхэм
?
01.07.25 / -
ОП Симонс Х.
Болтон
350 тыс €
01.07.25 / 30.06.29
ВР Ло-Тутала Т.
Донкастер Роверс
Аренда
01.07.25 / 30.06.26
ВР Расьоппи А.
Сьон
?
01.07.25 / 30.06.29
ЦФ Жоао Педро
Атлетико Сан-Луис
Свободный агент
01.07.25 / -
Чарльтон
Чарльтон
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Сиченье К.
Войводина
2,20 млн €
02.02.26 / 30.06.29
ЦЗ Коди К.
Рексхэм
Аренда
29.01.26 / 30.06.26
ПВ Феврье Д.
Стокпорт Каунти
Аренда
28.01.26 / 31.05.26
ЦФ Дайкс Л.
Бирмингем Сити
100 тыс €
15.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Кларк Г.
Ипсвич Таун
Аренда
12.01.26 / 31.05.26
ЛЗ Руссийон Д.
Без клуба
Свободный агент
28.11.25 / 26.01.26
ПВ Эрнандес О.
Без клуба
Свободный агент
29.09.25 / 29.01.26
ЦЗ Бри Д.
Саутгемптон
Аренда
01.09.25 / 01.01.26
ЦФ Книббс Х.
Рединг
2,10 млн €
01.08.25 / -
ЦФ Келман Ч.
Куинз Парк Рейнджерс
3,50 млн €
27.07.25 / 30.06.29
ПВ Аптер Р.
Блэкпул
2,30 млн €
17.07.25 / 30.06.29
ПЗ Ранкин-Костелло Д.
Блэкберн
870 тыс €
11.07.25 / 30.06.29
ЦЗ Бурк Р.
Лутон Таун
?
09.07.25 / -
ЦЗ Белл А.
Лутон Таун
Свободный агент
04.07.25 / -
ПВ Кэри С.
Блэкпул
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.28
ВР Камински Т.
Лутон Таун
1,10 млн €
01.07.25 / 30.06.28
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Эрнандес О.
Без клуба
Свободный агент
29.01.26 / 09.02.26
ВР Мэйнард-Брюэр Э.
Данди Юнайтед
?
28.01.26 / 01.07.26
ПВ Аптер Р.
Болтон
Аренда
28.01.26 / 30.06.26
ЛЗ Руссийон Д.
Амьен
Свободный агент
26.01.26 / 01.07.26
ЦЗ Митчелл А.
Плимут Аргайл
Аренда
18.08.25 / 31.05.26
ПЗ Уотсон Т.
Барнсли
Свободный агент
08.08.25 / 01.07.26
ВР Бузанис Д.
Брисбен Роар
Свободный агент
07.07.25 / 30.06.26
ЦФ Хилтон Д.
Завершил
Завершил
01.07.25 / -
ЛЗ Смолл Т.
Престон
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.29
ЦФ Анеке Ч.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 08.09.25
Шеффилд Уэнсдэй
Шеффилд
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Дьенг С.
Мидлсбро
Аренда
20.02.26 / 27.02.26
ЦП Ротуэлл Д.
Рейнджерс
?
02.02.26 / 30.06.27
ОП Накамба М.
Лутон Таун
Свободный агент
02.02.26 / 01.07.26
ОП Филлипс К.
Манчестер Сити
Аренда
02.02.26 / 31.05.26
ЛЗ Ельде Л.
Сандерленд
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ЦФ Йетс Д.
Лутон Таун
Аренда
30.01.26 / 30.06.26
ВР Махони М.
Куинз Парк Рейнджерс
Аренда
16.01.26 / 31.05.26
ПЗ Хувер К.
Вулверхэмптон
Аренда
08.01.26 / 31.05.26
ЛВ Редмонд Н.
Без клуба
Свободный агент
28.11.25 / 26.01.26
ЦЗ Купер Л.
Без клуба
Свободный агент
17.11.25 / 30.06.26
ЦФ Бэмфорд П.
Без клуба
Свободный агент
13.11.25 / 31.12.25
ВР Ламли Д.
Бристоль Сити
Аренда
21.10.25 / 28.10.25
ОП Ридевальд Х.
Без клуба
Свободный агент
17.10.25 / 01.07.26
ЦЗ Ми Б.
Брентфорд
Свободный агент
01.09.25 / 01.07.26
ЦЗ МакГиннес М.
Лутон Таун
11,50 млн €
01.09.25 / 30.06.29
ЛЗ Амасс Г.
Манчестер Юнайтед
Аренда
01.09.25 / 23.01.26
ЛВ Огбене Ч.
Ипсвич Таун
Аренда
01.09.25 / 31.05.26
ПВ Чон Т.
Лутон Таун
?
29.08.25 / 30.06.29
ЦЗ Танганга Д.
Миллуолл
7 млн €
28.08.25 / 30.06.28
ЦФ Ингс Д.
Вест Хэм
Свободный агент
27.08.25 / 01.07.26
ЦЗ Годфри Б.
Аталанта
Аренда 110 тыс €
22.08.25 / 02.01.26
ВР Хорват Э.
Кардифф
Аренда
22.08.25 / 02.01.26
ЦЗ Зеттерстрем Н.
Мальме
3,30 млн €
22.08.25 / 30.06.29
ОП Сумаре Д.
Брага
Аренда 1 млн €
04.08.25 / 30.06.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ПЗ Валери Я.
Янг Бойз
Аренда
09.02.26 / 30.06.26
ЦП Беннэн Б.
Миллуолл
?
28.01.26 / 09.07.26
ЦФ Уан Р.
Линкольн
Аренда
28.01.26 / 31.05.26
ЛВ Редмонд Н.
Без клуба
Свободный агент
26.01.26 / 27.03.26
ЦЗ Зеттерстрем Н.
Дженоа
Аренда
23.01.26 / 30.06.26
ЦФ Марш Л.
Фалкирк
Аренда
12.01.26 / 31.05.26
ЛЗ Робинсон Д.
Бирмингем Сити
200 тыс €
01.09.25 / 30.06.27
ЦЗ Норрингтон-Дэвис Р.
Куинз Парк Рейнджерс
Аренда
25.08.25 / 30.06.26
ВР Грбич И.
Карагюмрюк
Аренда
07.08.25 / -
ВР Грбич И.
Карагюмрюк
Аренда
06.08.25 / 30.06.26
ЦЗ Ахмедходжич А.
Фейеноорд
6,90 млн €
05.08.25 / 30.06.29
ЦФ Мур К.
Рексхэм
2,30 млн €
05.08.25 / 30.06.28
ЦФ Брюстер Р.
Дерби Каунти
Свободный агент
01.08.25 / 30.06.27
ЦЗ Фамево А.
Халл Сити
Свободный агент
29.07.25 / 01.07.26
ЦЗ Патерсон К.
Милтон Кинс Донс
Свободный агент
28.07.25 / -
АП Виндасс Д.
Рексхэм
Свободный агент
23.07.25 / -
ЦФ Смит М.
Престон
Свободный агент
22.07.25 / 13.07.26
ЛВ Гассама Д.
Рейнджерс
2,40 млн €
15.07.25 / 30.06.29
ПВ Мусаба А.
Самсунспор
1 млн €
12.07.25 / 02.01.26
ОП Соуза В.
Вольфсбург
15 млн €
05.07.25 / 30.06.30
ВР Хамер Б.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 19.09.25
ПЗ Валентин П.
Престон
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.28
ЦП Армстронг С.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 02.09.25
ЦЗ Ихиекве М.
Блэкпул
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.28
ЦП Джонсон М.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 13.10.25
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