Бирмингем Сити
Бирмингем
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Робертс П.
5,10 млн €
02.02.26 / 30.06.28
ПВ Висенте К.
8 млн €
27.01.26 / 30.06.29
ЛЗ Вагнер К.
2,50 млн €
02.01.26 / 30.06.28
ЛЗ Робинсон Д.
200 тыс €
01.09.25 / 30.06.27
ЦП Робертс П.
Аренда
01.09.25 / 01.02.26
АП Фуджимото К.
Свободный агент
06.07.25 / 30.06.28
ЛВ Фурухаси К.
9 млн €
05.07.25 / 30.06.28
Свободный агент
04.07.25 / -
ЛВ Грей Д.
Свободный агент
03.07.25 / -
ЦП Дойл Т.
Аренда
02.07.25 / -
1,75 млн €
01.07.25 / -
ЦЗ Сампстед А.
1,40 млн €
01.07.25 / 24.01.26
ЦЗ Нойман Ф.
Свободный агент
01.07.25 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Робертс Т.
50 тыс €
02.02.26 / 30.06.26
ОП Виллумсон В.
1,50 млн €
01.02.26 / 30.06.28
50 тыс €
30.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Сампстед А.
250 тыс €
24.01.26 / 30.06.28
ЦП Леонард М.
Аренда
23.01.26 / 31.05.26
Свободный агент
19.01.26 / -
Без клуба
Свободный агент
14.01.26 / 19.01.26
ЛВ Ханссон Э.
Свободный агент
05.01.26 / 09.07.26
400 тыс €
01.01.26 / 30.06.28
ОП Чанг Э.
Аренда
01.09.25 / 06.01.26
ЦФ Робертс Т.
Аренда
01.09.25 / 01.02.26
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ОП Белик К.
1,20 млн €
14.08.25 / -
Аренда
05.08.25 / 31.12.25
ЛВ Ханссон Э.
Аренда
01.08.25 / 04.01.26
ЦФ Мэй Э.
1,40 млн €
22.07.25 / 30.06.28
Аренда
18.07.25 / 29.01.26
ЛЗ Лонгело Э.
150 тыс €
10.07.25 / 31.05.27
ЦФ Юткевич Л.
Завершил
Завершил
01.07.25 / -
Блэкберн
Блэкберн
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
Без клуба
Свободный агент
27.03.26 / 01.07.26
ПВ Афолаян О.
?
01.02.26 / 30.06.27
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЦФ Гудьонсен А.
2,20 млн €
31.08.25 / 30.06.28
ПВ Морисита Р.
2,10 млн €
25.08.25 / 30.06.28
ЦП Бараджи М.
Аренда
22.08.25 / 30.06.26
ЦЗ МакЛафлин Ш.
575 тыс €
19.07.25 / 30.06.27
ПЗ Алебиосу Р.
576 тыс €
10.07.25 / 30.06.28
ЛВ Де Неве Д.
750 тыс €
01.07.25 / -
ЦП Тавареш С.
2 млн €
01.07.25 / 30.06.28
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Гейе М.
1,15 млн €
13.01.26 / 31.12.27
ЦФ Леонард Г.
1,15 млн €
01.09.25 / 30.06.29
ЦЗ Трэвис Л.
?
27.08.25 / 30.06.29
ПЗ Бриттан К.
?
04.08.25 / 30.06.29
870 тыс €
11.07.25 / 30.06.29
Свободный агент
01.07.25 / 01.07.26
ЦЗ Батт Д.
Свободный агент
01.07.25 / 01.07.26
ПВ Маркандай Д.
Свободный агент
01.07.25 / -
ЦФ Вейл Д.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 18.09.25
Бристоль Сити
Бристоль
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Элье Н.
4 млн €
02.02.26 / 30.06.29
ЦП Смолвуд Р.
Аренда
02.02.26 / 31.05.26
ЛВ Бургзорг Д.
Аренда
29.01.26 / 30.06.26
ЦП Морси С.
Без клуба
Свободный агент
02.01.26 / 01.07.26
ЦФ Мортон К.
Без клуба
Свободный агент
28.11.25 / 01.02.26
ЦЗ Локьер Т.
Без клуба
Свободный агент
23.10.25 / 11.07.26
ЛВ Иссака Ф.
Аренда
01.09.25 / 06.01.26
ОП Чанг Э.
Аренда
01.09.25 / 06.01.26
ЦФ Харрисон Э.
Свободный агент
29.07.25 / 30.06.26
ВР Саутвуд Л.
?
06.07.25 / 30.06.27
ЦП МакИкран Д.
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.27
Свободный агент
01.07.25 / 11.07.26
ОП Рэнделл А.
?
01.07.25 / 30.06.29
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.27
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
АП Хатчинсон И.
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ЦФ Мортон К.
Без клуба
Свободный агент
01.02.26 / -
АП Мехмети А.
3 млн €
23.01.26 / 30.06.29
ВР О'Лири М.
?
22.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Робертс Х.
?
21.01.26 / -
ЛЗ Билонго Б.
Свободный агент
15.01.26 / 30.06.27
ЛВ Моррисон Э.
Аренда
13.01.26 / 31.05.26
Аренда
21.10.25 / 28.10.25
АП Хатчинсон И.
Аренда
01.09.25 / 06.01.26
ЦФ Белл С.
Аренда
01.09.25 / 31.05.26
?
06.08.25 / -
ЦП МакКормик Л.
Свободный агент
04.08.25 / 30.06.26
ЦП Макгуэйн М.
?
23.07.25 / 30.06.28
ЦП Линдси Д.
Свободный агент
18.07.25 / 31.05.27
ЦФ Уэллс Н.
Свободный агент
10.07.25 / -
АП Бенарус А.
Свободный агент
08.07.25 / 01.07.26
ЦЗ Нейсмит К.
Свободный агент
01.07.25 / -
ЦП Сойерс Р.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ЦП Уорд Г.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 09.02.26
ПЗ Хант Д.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 18.11.25
ЦФ Мартин К.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ЦП Синклейр С.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
1,75 млн €
01.07.25 / -
Вест Бромвич
Вест Бромвич
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ВР О'Лири М.
?
22.01.26 / 30.06.26
ЛЗ Тэйлор Ч.
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЛВ Айлинг С.
Аренда
01.09.25 / 02.02.26
ЦЗ Гилхрист Э.
2,30 млн €
29.08.25 / 30.06.30
ОП Колльер Т.
Аренда
15.08.25 / 01.01.26
ОП Белик К.
1,20 млн €
14.08.25 / -
ЦЗ Кэмпбелл Д.
1,30 млн €
18.07.25 / 30.06.29
ЦФ Хеггебе А.
5,50 млн €
07.07.25 / 30.06.30
ЦЗ Филлипс Н.
3,50 млн €
01.07.25 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Уайлдсмит Д.
Аренда
02.02.26 / 31.05.26
ЦП Диангана Г.
Свободный агент
30.08.25 / 30.06.27
ПВ Феллоус Т.
9,25 млн €
29.08.25 / 30.06.29
ПЗ Ферлонг Д.
4 млн €
28.08.25 / -
ЛЗ Фработта Д.
Свободный агент
12.08.25 / 30.06.26
ЦЗ Бартли К.
Завершил
Завершил
08.08.25 / -
Дерби Каунти
Дерби
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
АП Шмодикс С.
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
2 млн €
02.02.26 / 30.06.29
ЦП Фрауло О.
400 тыс €
02.01.26 / 30.06.29
400 тыс €
01.01.26 / 30.06.28
ЛВ Бреретон Б.
Аренда
31.08.25 / 31.05.26
ПЗ Джонстон М.
2,50 млн €
27.08.25 / -
Аренда
05.08.25 / 31.12.25
ЦФ Брюстер Р.
Свободный агент
01.08.25 / 30.06.27
ОП Озо Д.
Аренда
29.07.25 / 31.05.26
ЦФ Агьеман П.
6,90 млн €
15.07.25 / 30.06.29
ВР О'Доннелл Р.
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.26
Свободный агент
01.07.25 / 01.07.26
ЦФ Моррис К.
?
01.07.25 / 30.06.28
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
Аренда
05.02.26 / 30.06.26
Аренда
27.01.26 / 31.05.26
ЦЗ Нельсон К.
?
15.01.26 / -
ВР О'Доннелл Р.
Аренда
20.11.25 / 27.11.25
ЦП Гаудмейн К.
Аренда
02.09.25 / 30.06.26
ЛП Осборн Б.
Аренда
01.09.25 / 31.05.26
ЦЗ Уилсон К.
?
31.08.25 / -
ЦП Баркуйзен Т.
Свободный агент
29.07.25 / 30.06.27
ЦФ Руф К.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 14.11.25
Свободный агент
01.07.25 / -
ЦП Хендрик Д.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ВР Лутхра Р.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ЦЗ Питерс Э.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ЦП Форна Т.
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.28
Ипсвич Таун
Ипсвич
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Нил Д.
Аренда
27.01.26 / 30.06.26
АП Мехмети А.
3 млн €
23.01.26 / 30.06.29
ЦП Нуньес М.
8,65 млн €
29.08.25 / 30.06.29
ПЗ Ферлонг Д.
4 млн €
28.08.25 / -
АП МакАтир К.
13,90 млн €
22.08.25 / 30.06.29
ОП Матусива А.
11,50 млн €
13.07.25 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
АП Шмодикс С.
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ЦЗ Вулфенден Л.
4,60 млн €
01.09.25 / 30.06.28
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЛВ Огбене Ч.
Аренда
01.09.25 / 31.05.26
АП Хатчинсон О.
43,40 млн €
16.08.25 / -
ЦФ Бродхед Н.
8,70 млн €
14.08.25 / 30.06.29
ПВ Харнесс М.
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.28
ЦЗ Туанзебе А.
Свободный агент
01.07.25 / 01.07.26
ЦЗ Берджесс К.
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.28
Ковентри
Ковентри
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
АП Эсс Р.
Аренда
07.01.26 / 31.05.26
ЦЗ Вулфенден Л.
4,60 млн €
01.09.25 / 30.06.28
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Бассет Н.
Аренда
06.01.26 / 30.06.26
ВР Коллинс Б.
Аренда
29.08.25 / 31.05.26
Свободный агент
08.07.25 / 30.06.27
ЦФ Патерсон Д.
Свободный агент
01.07.25 / 01.07.26
ЦФ Тавареш Ф.
Свободный агент
01.07.25 / 01.07.26
ЦП Берроуз Д.
Свободный агент
01.07.25 / -
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Эдвардс Р.
5,20 млн €
09.01.26 / -
ВР Хамер Б.
Без клуба
Свободный агент
19.09.25 / 01.07.26
?
01.09.25 / -
Аренда
25.08.25 / 30.06.26
ПВ Дембеле К.
2 млн €
01.07.25 / -
АП Поку К.
Свободный агент
01.07.25 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Филд С.
Аренда
02.02.26 / 31.05.26
ЦФ Фрай М.
?
26.01.26 / 01.07.26
ЦЗ Моррисон Л.
Аренда
20.01.26 / 31.05.26
Аренда
16.01.26 / 31.05.26
Аренда
10.01.26 / -
Аренда
16.09.25 / 07.01.26
АП Ричардс Т.
Без клуба
Свободный агент
01.09.25 / 01.01.26
ЦЗ Фокс М.
Свободный агент
02.08.25 / -
ЛЗ Пал К.
Свободный агент
23.07.25 / 30.06.28
ЦП Коулбэк Д.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ЦФ Андерсен Л.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
Лестер
Лестер
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Ласселлс Д.
Свободный агент
02.02.26 / 01.07.26
ЦП Арибо Д.
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ВР Вьейтес Ф.
Без клуба
Свободный агент
06.09.25 / 30.06.27
ЦФ Карранца Х.
Аренда
01.09.25 / 02.01.26
ВР Бегович А.
Свободный агент
29.07.25 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ОП Сумаре Б.
?
29.01.26 / -
ПЗ Кулибали В.
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
Аренда 3 млн €
01.09.25 / 30.06.26
ПЗ Джастин Д.
9,30 млн €
25.08.25 / 30.06.29
АП МакАтир К.
13,90 млн €
22.08.25 / 30.06.29
ВР Хермансен М.
20,80 млн €
09.08.25 / 30.06.30
ЦФ Варди Д.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ВР Иверсен Д.
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.29
Мидлсбро
Миддлсбро
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Уайлдсмит Д.
Аренда
02.02.26 / 31.05.26
АП Сармиенто Й.
Аренда
27.01.26 / 30.06.26
ВР МакЛафлин Д.
Свободный агент
01.09.25 / 01.07.26
ЦП Брауне А.
Аренда
01.09.25 / 31.05.26
ЦФ Стрелец Д.
7,50 млн €
01.09.25 / 30.06.30
ЦФ Сене К.
1,75 млн €
29.08.25 / 30.06.29
ЛЗ Таргетт М.
Аренда
27.08.25 / 31.05.26
АП Нипан С.
Аренда
19.08.25 / 02.02.26
ПЗ Бриттан К.
?
04.08.25 / 30.06.29
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Дьенг С.
Аренда
20.02.26 / 27.02.26
ЛВ Бургзорг Д.
Аренда
29.01.26 / 30.06.26
830 тыс €
26.01.26 / -
830 тыс €
23.01.26 / 31.12.28
?
16.01.26 / -
ЦП Барласер Д.
Аренда
02.09.25 / 31.05.26
ВР Гловер Т.
Без клуба
Свободный агент
01.09.25 / -
АП МакКейб Л.
Аренда
01.09.25 / 05.01.26
ЛЗ Боржес Н.
Аренда
31.08.25 / 31.05.26
АП Азаз Ф.
13,90 млн €
29.08.25 / 30.06.29
8 млн €
13.08.25 / 30.06.30
ПЗ Дейкстел А.
Свободный агент
25.07.25 / 30.06.27
Миллуолл
Лондон
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Паттерсон Э.
Аренда
01.02.26 / 30.06.26
ЦП Беннэн Б.
?
28.01.26 / 09.07.26
ЦП Смоллбоун У.
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
АП Балло Т.
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЦП Мазу-Сако Д.
500 тыс €
31.08.25 / -
2,90 млн €
29.08.25 / -
ВР Коулмэн Д.
Свободный агент
28.08.25 / 01.07.26
ЛВ Даути А.
?
28.07.25 / -
ЦП Луонго М.
Свободный агент
25.07.25 / 01.07.26
ВР Крокомб М.
Свободный агент
01.07.25 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Хардинг У.
Аренда
02.02.26 / 31.05.26
ЛВ Мейор А.
Аренда
01.09.25 / 31.05.26
ЦЗ Танганга Д.
7 млн €
28.08.25 / 30.06.28
ЦФ Коннолли А.
Свободный агент
07.07.25 / -
ЦЗ Уоллес М.
Свободный агент
01.07.25 / -
ВР Робертс Л.
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.27
ЦЗ Хатчинсон Ш.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ЦП Сэйвилл Д.
Свободный агент
01.07.25 / -
ЦФ Уотмор Д.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 02.02.26
АП Флемминг З.
8,30 млн €
01.07.25 / -
ЦП Хонимэн Д.
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.27
Норвич Сити
Норвич
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Филд С.
Аренда
02.02.26 / 31.05.26
ЛЗ Амасс Г.
Аренда
24.01.26 / 30.06.26
ЦП Ахмед А.
2 млн €
04.01.26 / 30.06.29
ЦП Маттссон П.
3,12 млн €
29.08.25 / 30.06.28
ЛП Шлупп Д.
Свободный агент
24.07.25 / 01.07.26
8 млн €
08.07.25 / 30.06.29
ВР Ковачевич В.
2,50 млн €
01.07.25 / 30.06.29
ВР Гримшоу Д.
690 тыс €
01.07.25 / 30.06.28
ЦЗ Дарлинг Г.
Свободный агент
01.07.25 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Сарджент Д.
18,65 млн €
27.02.26 / 30.06.31
ЦП Нуньес М.
8,65 млн €
29.08.25 / 30.06.29
ВР Лонг Д.
Аренда
25.08.25 / 30.06.26
ВР Ганн А.
Свободный агент
06.08.25 / 13.07.26
ЛЗ Серенсен Я.
Свободный агент
14.07.25 / 31.12.28
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 29.09.25
Оксфорд
Оксфорд
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛЗ Роскен Р.
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
?
09.01.26 / 01.07.26
ЦП Спенсер Б.
?
10.07.25 / -
?
01.07.25 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Торнили Д.
Без клуба
Свободный агент
03.02.26 / -
ПП Филлипс М.
Без клуба
Свободный агент
02.02.26 / 13.02.26
ЦФ Брэдшоу Т.
Аренда
02.02.26 / 31.05.26
АП Сибли Л.
Аренда
02.01.26 / 30.06.26
АП Фердинан М.
Аренда
06.09.25 / 30.06.26
ПВ Дейл О.
Аренда
01.09.25 / 31.05.26
ЦЗ Мур Э.
Без клуба
Свободный агент
01.09.25 / 10.01.26
ПЗ Киосо П.
Аренда
22.08.25 / 31.05.26
ЦЗ Торнили Д.
Аренда
17.07.25 / 05.01.26
ЦП МакИкран Д.
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.27
ЦЗ Беннетт Д.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ЦФ Родригеш Р.
?
01.07.25 / 30.01.26
ЦФ Уолтман М.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ЦЗ Финдлей С.
Аренда
01.07.25 / 31.05.26
Портсмут
Портсмут
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Кабальеро Г.
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ЦФ Браун Д.
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ЦЗ Алезе А.
Аренда
29.01.26 / 30.06.26
Свободный агент
19.01.26 / -
Без клуба
Свободный агент
19.01.26 / 30.06.27
ЦП Адамс Э.
575 тыс €
16.01.26 / 30.06.28
ЦФ Чаплин К.
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЦЗ Найт Д.
1,10 млн €
21.08.25 / 30.06.28
ЦП Косновски М.
1,38 млн €
25.07.25 / 30.06.28
ЦП Свифт Д.
Свободный агент
15.07.25 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Макинтайр Т.
Свободный агент
02.02.26 / 01.07.26
ЦЗ Макинтайр Т.
Аренда
01.09.25 / 14.01.26
ОП Камара А.
?
01.09.25 / -
ЛЗ Брэмолл К.
Свободный агент
01.08.25 / 03.07.26
ПВ Скалли Э.
Свободный агент
24.07.25 / 01.07.26
ЦЗ Милошевич А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
Престон
Престон
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛЗ Льюис Д.
Без клуба
Свободный агент
31.10.25 / 01.07.26
ЦП Армстронг Х.
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЛВ Доббин Л.
Аренда
22.08.25 / 31.05.26
ЛЗ Вукчевич А.
Свободный агент
25.07.25 / 30.06.28
ВР Уолтон Д.
?
22.07.25 / 01.07.26
Свободный агент
22.07.25 / 13.07.26
ЦФ Джеббисон Д.
Аренда
01.07.25 / 30.06.26
ПЗ Валентин П.
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.28
ВР Иверсен Д.
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.29
ЦП Томпсон Д.
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.27
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Уолтон Д.
Аренда
15.04.26 / 22.04.26
1,25 млн €
02.02.26 / 30.06.29
ЦП Тордарсон С.
400 тыс €
12.01.26 / 30.06.29
ЦЗ Уотмоу Д.
?
09.07.25 / 30.06.27
ЦП Ледсон Р.
Свободный агент
01.07.25 / -
ЦФ Риис Э.
Свободный агент
01.07.25 / -
Рексхэм
Рексхэм
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Винер З.
?
01.02.26 / 30.06.29
ПЗ Каборе И.
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЦФ Бродхед Н.
8,70 млн €
14.08.25 / 30.06.29
ЦФ Мур К.
2,30 млн €
05.08.25 / 30.06.28
ЦП О'Брайен Л.
3,50 млн €
24.07.25 / 30.06.28
АП Виндасс Д.
Свободный агент
23.07.25 / -
ЦП Томасон Д.
1,40 млн €
21.07.25 / -
ЛЗ Кэкачей Л.
2,50 млн €
18.07.25 / 30.06.28
ЦФ Харди Р.
825 тыс €
01.07.25 / 30.06.28
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Харди Р.
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ЛЗ Менди Д.
?
02.02.26 / 10.07.26
ЦФ Ли Э.
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ЦФ Маллин П.
Аренда
30.01.26 / 30.06.26
ЦП Кэннон Э.
Аренда
26.01.26 / 30.06.26
ЦП МакКлин Д.
Свободный агент
17.01.26 / -
ЦЗ О'Коннелл О.
Без клуба
Свободный агент
04.09.25 / 06.01.26
ЦП Эванс Д.
Свободный агент
01.09.25 / 30.06.26
ЛЗ Менди Д.
Аренда
01.09.25 / 01.02.26
ЦФ Палмер О.
Свободный агент
29.08.25 / 30.06.27
ЦФ Мэрриот Д.
?
26.08.25 / 30.06.28
ЛЗ Реван С.
Аренда
13.08.25 / 31.05.26
ВР Ховард М.
Свободный агент
22.07.25 / 01.07.26
ЦФ Маллин П.
Аренда
01.07.25 / 05.01.26
ЦЗ Бойл У.
?
01.07.25 / 30.06.27
ЦФ Флетчер С.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
Саутгемптон
Саутгемптон
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Ромеу О.
Без клуба
Свободный агент
06.11.25 / 13.07.26
ЛВ Сиенза Л.
9 млн €
01.09.25 / 30.06.29
ПЗ Йелерт Э.
Аренда 300 тыс €
31.08.25 / 30.06.26
ПВ Феллоус Т.
9,25 млн €
29.08.25 / 30.06.29
ВР Лонг Д.
Аренда
25.08.25 / 30.06.26
ПЗ Расмуссен М.
3,46 млн €
21.08.25 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Армстронг А.
8,10 млн €
02.02.26 / 30.06.29
5 млн €
02.02.26 / 01.07.26
ЛВ Фрейзер Р.
Свободный агент
23.01.26 / 01.07.26
ЦЗ Эдвардс Р.
5,20 млн €
09.01.26 / -
ЦП Смоллбоун У.
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЛЗ Тэйлор Ч.
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЛВ Бреретон Б.
Аренда
31.08.25 / 31.05.26
АП Фернандеш М.
52,25 млн €
29.08.25 / 02.07.26
Аренда 500 тыс €
27.08.25 / 01.02.26
ЦЗ Сугавара Ю.
Аренда
26.08.25 / 30.06.26
ПВ Диблинг Т.
40,50 млн €
25.08.25 / 30.06.29
ВР Рэмсдейл А.
Аренда 4,60 млн €
02.08.25 / 30.06.26
ЦЗ Беднарек Я.
7,50 млн €
28.07.25 / 30.06.29
Свободный агент
20.07.25 / 30.06.28
ЛВ Сулемана К.
17 млн €
02.07.25 / 30.06.29
АП Лаллана А.
Завершил
Завершил
01.07.25 / -
Свободный агент
01.07.25 / 11.07.26
7 млн €
01.07.25 / 30.06.29
ЦФ Онуачу П.
5,67 млн €
01.07.25 / 30.06.28
Сток Сити
Сток-он-Трент
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Рак-Сакьи Д.
Аренда
02.02.26 / 31.05.26
Аренда
25.01.26 / 30.06.26
ВР Базуну Г.
Аренда
13.01.26 / 31.05.26
ЦП Н'Зонзи С.
Свободный агент
08.08.25 / 01.07.26
ЦФ Боженик Р.
Свободный агент
24.07.25 / 30.06.28
ЛЗ Крессуэлл А.
Свободный агент
10.07.25 / 30.06.26
ЦЗ Таловеров М.
2 млн €
05.07.25 / 30.06.28
ПВ Томас С.
?
01.07.25 / 30.06.28
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Видигаль А.
Свободный агент
02.02.26 / -
ЦФ Лоу Н.
Аренда
30.01.26 / 31.05.26
ЛВ Видигаль А.
Без клуба
Свободный агент
09.01.26 / -
ЦЗ Роуз М.
Свободный агент
21.08.25 / -
ЦФ Лоу Н.
Аренда
30.07.25 / 06.01.26
ЦП Бюргер В.
4 млн €
22.07.25 / -
ЦФ Гуч Л.
Свободный агент
15.07.25 / -
ЛЗ Стивенс Э.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 01.01.26
ЦП Томпсон Д.
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.27
Суонси
Суонси
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ПЗ Уорд Д.
Без клуба
Свободный агент
09.01.26 / 01.07.26
Аренда
01.09.25 / -
ЦП Стаменич М.
2 млн €
20.08.25 / 30.06.29
ЦП Гэлбрейт И.
1,50 млн €
04.07.25 / 01.07.26
ЦЗ Берджесс К.
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.28
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Томас Д.
Аренда
19.01.26 / 30.06.26
ЛВ Джиннелли Д.
Без клуба
Свободный агент
02.09.25 / 24.01.26
ВР МакЛафлин Д.
Свободный агент
01.09.25 / 01.07.26
АП Купер О.
Аренда
01.09.25 / 31.05.26
АП Конгрив К.
Аренда
22.08.25 / 30.06.26
ЦФ Йетс Д.
1,15 млн €
01.08.25 / 30.06.26
ЛЗ Тджо-А-Он Н.
Свободный агент
21.07.25 / 30.06.27
ПЗ Ноутон К.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ЦФ Кухаревич Н.
800 тыс €
01.07.25 / 30.06.29
ЦП Аллен Д.
Завершил
Завершил
01.07.25 / -
ЦЗ Дарлинг Г.
Свободный агент
01.07.25 / -
ЦЗ Педерсен К.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 17.09.25
Уотфорд
Уотфорд
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ОП Эква П.
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ОП Киприану Э.
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.30
ВР Бакстер Н.
Свободный агент
01.07.25 / 03.07.26
ЛЗ Бола М.
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.28
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛЗ Моррис Д.
?
02.02.26 / 30.06.28
ЦП Сиссоко М.
?
02.02.26 / -
ВР Бахман Д.
Аренда
30.01.26 / 30.06.26
Аренда
12.09.25 / 30.06.26
ЦЗ Феррейра Ж.
3 млн €
06.08.25 / 30.06.29
ЦЗ Портеус Р.
865 тыс €
04.08.25 / 31.12.28
ЦФ Райович М.
3 млн €
15.07.25 / 30.06.29
ЦЗ Огбонна А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
1,80 млн €
01.07.25 / 30.06.29
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ОП Колльер Т.
Аренда
30.01.26 / 30.06.26
ЦЗ МакНэйр П.
?
28.01.26 / -
Аренда 700 тыс €
01.09.25 / 30.06.26
ЛЗ Уильямс Б.
Без клуба
Свободный агент
15.08.25 / 03.02.26
ЦП Акинтола Д.
Свободный агент
15.08.25 / 30.06.27
ЦФ Гелхардт Д.
Аренда
09.08.25 / 30.06.26
ЦФ МакБарни О.
Свободный агент
06.08.25 / -
ЦФ Дестан Э.
Свободный агент
01.08.25 / 30.06.28
ЦП Ландстрем Д.
Аренда
31.07.25 / 30.06.26
ЦЗ Фамево А.
Свободный агент
29.07.25 / 01.07.26
ЦЗ Аджайи С.
Свободный агент
01.07.25 / -
ВР Филлипс Д.
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.27
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛЗ Ферлонг Д.
?
09.02.26 / 30.06.26
ЛЗ Уильямс Б.
Без клуба
Свободный агент
03.02.26 / -
ЦФ Палмер К.
Аренда
22.01.26 / 30.06.26
ЦП Альсате С.
1,70 млн €
04.08.25 / 31.12.30
ЦФ Берстоу М.
Аренда
28.07.25 / 30.06.26
ЛВ Синик Д.
Свободный агент
23.07.25 / 30.06.27
ЦП Омюр А.
Аренда
23.07.25 / 30.06.26
ЦЗ МакЛафлин Ш.
575 тыс €
19.07.25 / 30.06.27
ЛЗ Флеминг Б.
Свободный агент
17.07.25 / -
ВР Ло-Тутала Т.
Аренда
01.07.25 / 30.06.26
ВР Расьоппи А.
?
01.07.25 / 30.06.29
ЦФ Жоао Педро
Свободный агент
01.07.25 / -
Чарльтон
Чарльтон
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Сиченье К.
2,20 млн €
02.02.26 / 30.06.29
ПВ Феврье Д.
Аренда
28.01.26 / 31.05.26
ЦФ Дайкс Л.
100 тыс €
15.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Кларк Г.
Аренда
12.01.26 / 31.05.26
ЛЗ Руссийон Д.
Без клуба
Свободный агент
28.11.25 / 26.01.26
Без клуба
Свободный агент
29.09.25 / 29.01.26
ЦЗ Бри Д.
Аренда
01.09.25 / 01.01.26
ЦФ Келман Ч.
3,50 млн €
27.07.25 / 30.06.29
870 тыс €
11.07.25 / 30.06.29
ЦЗ Бурк Р.
?
09.07.25 / -
ЦЗ Белл А.
Свободный агент
04.07.25 / -
ВР Камински Т.
1,10 млн €
01.07.25 / 30.06.28
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
Без клуба
Свободный агент
29.01.26 / 09.02.26
?
28.01.26 / 01.07.26
ЛЗ Руссийон Д.
Свободный агент
26.01.26 / 01.07.26
ЦЗ Митчелл А.
Аренда
18.08.25 / 31.05.26
ВР Бузанис Д.
Свободный агент
07.07.25 / 30.06.26
ЦФ Хилтон Д.
Завершил
Завершил
01.07.25 / -
ЦФ Анеке Ч.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 08.09.25
Шеффилд Уэнсдэй
Шеффилд
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Ротуэлл Д.
?
02.02.26 / 30.06.27
ОП Накамба М.
Свободный агент
02.02.26 / 01.07.26
ОП Филлипс К.
Аренда
02.02.26 / 31.05.26
ЛЗ Ельде Л.
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ЦФ Йетс Д.
Аренда
30.01.26 / 30.06.26
Аренда
16.01.26 / 31.05.26
ПЗ Хувер К.
Аренда
08.01.26 / 31.05.26
Без клуба
Свободный агент
28.11.25 / 26.01.26
ЦЗ Купер Л.
Без клуба
Свободный агент
17.11.25 / 30.06.26
ЦФ Бэмфорд П.
Без клуба
Свободный агент
13.11.25 / 31.12.25
Аренда
21.10.25 / 28.10.25
ОП Ридевальд Х.
Без клуба
Свободный агент
17.10.25 / 01.07.26
ЦЗ МакГиннес М.
11,50 млн €
01.09.25 / 30.06.29
ЛЗ Амасс Г.
Аренда
01.09.25 / 23.01.26
ЛВ Огбене Ч.
Аренда
01.09.25 / 31.05.26
ПВ Чон Т.
?
29.08.25 / 30.06.29
ЦЗ Танганга Д.
7 млн €
28.08.25 / 30.06.28
3,30 млн €
22.08.25 / 30.06.29
Ушли:
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Когда/до
Без клуба
Свободный агент
26.01.26 / 27.03.26
Аренда
23.01.26 / 30.06.26
ЛЗ Робинсон Д.
200 тыс €
01.09.25 / 30.06.27
Аренда
25.08.25 / 30.06.26
ВР Грбич И.
Аренда
07.08.25 / -
ВР Грбич И.
Аренда
06.08.25 / 30.06.26
6,90 млн €
05.08.25 / 30.06.29
ЦФ Брюстер Р.
Свободный агент
01.08.25 / 30.06.27
ЦЗ Патерсон К.
Свободный агент
28.07.25 / -
АП Виндасс Д.
Свободный агент
23.07.25 / -
ЛВ Гассама Д.
2,40 млн €
15.07.25 / 30.06.29
ПВ Мусаба А.
1 млн €
12.07.25 / 02.01.26
ОП Соуза В.
15 млн €
05.07.25 / 30.06.30
ВР Хамер Б.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 19.09.25
ПЗ Валентин П.
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.28
ЦП Армстронг С.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 02.09.25
ЦЗ Ихиекве М.
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.28
ЦП Джонсон М.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 13.10.25