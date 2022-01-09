- 9 января 2022
- 16:42 Фото Директор «Честерфилда»: «Спасибо «Челси» за уважение и профессионализм»
- 13:01 Зиеш отметился результативными действиями во всех турнирах сезона
- 11:57 Холл: «Был в шоке, когда увидел себя в старте «Челси». Нервничал пару часов» 3
- 11:01 17-летний дебютант Холл – с отрывом лучший игрок «Челси» в матче с «Честерфилдом»
- 10:25 «Челси» – «Честерфилду» после 5:1: «Вы хорошо сыграли»
- 10:14 «Честерфилд» после разгрома на «Стэмфорд Бридж» поблагодарил «Челси» за теплый прием 1
- 09:41 Холл: «Наконец-то достиг цели – сыграл за «Челси»
- 08:56 Холл – самый молодой игрок в старте «Челси» в истории Кубка Англии
- 8 января 2022
- 22:23 Кубок Англии. «Челси» забил 5 голов «Честерфилду» из 5-го дивизиона, брат Магуайра вышел на замену 1