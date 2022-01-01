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Честерфилд
Расписание
€ 4 млн
Честерфилд - расписание матчей
Честерфилд
Англия. Вторая лига
Сайт:
http://www.chesterfield-fc.co.uk
Тренер:
Джеймс Роу
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
19.09 | 17:00
Честерфилд
- : -
Йорк Сити
19.09 | 17:00
Честерфилд
- : -
Йорк Сити
26.09 | 17:00
Челтенхэм
- : -
Честерфилд
26.09 | 17:00
Челтенхэм
- : -
Честерфилд
03.10 | 14:30
Честерфилд
- : -
Транмер
03.10 | 14:30
Честерфилд
- : -
Транмер
10.10 | 17:00
Кроули Таун
- : -
Честерфилд
10.10 | 17:00
Кроули Таун
- : -
Честерфилд
17.10 | 17:00
Порт Вейл
- : -
Честерфилд
17.10 | 17:00
Порт Вейл
- : -
Честерфилд
20.10 | 21:45
Честерфилд
- : -
Колчестер Юнайтед
20.10 | 21:45
Честерфилд
- : -
Колчестер Юнайтед
24.10 | 17:00
Честерфилд
- : -
Крю Александра
24.10 | 17:00
Честерфилд
- : -
Крю Александра
30.10 | 22:45
Ньюпорт Каунти
- : -
Честерфилд
30.10 | 22:45
Ньюпорт Каунти
- : -
Честерфилд
14.11 | 18:00
Бристоль Роверс
- : -
Честерфилд
14.11 | 18:00
Бристоль Роверс
- : -
Честерфилд
21.11 | 18:00
Честерфилд
- : -
Шрусбери Таун
21.11 | 18:00
Честерфилд
- : -
Шрусбери Таун
28.11 | 18:00
Суиндон Таун
- : -
Честерфилд
28.11 | 18:00
Суиндон Таун
- : -
Честерфилд
01.12 | 22:45
Честерфилд
- : -
Эксетер Сити
01.12 | 22:45
Честерфилд
- : -
Эксетер Сити
12.12 | 15:30
Честерфилд
- : -
Гримсби Таун
12.12 | 15:30
Честерфилд
- : -
Гримсби Таун
19.12 | 18:00
Аккрингтон Стэнли
- : -
Честерфилд
19.12 | 18:00
Аккрингтон Стэнли
- : -
Честерфилд
26.12 | 18:00
Честерфилд
- : -
Нортгемптон Таун
26.12 | 18:00
Честерфилд
- : -
Нортгемптон Таун
29.12 | 22:45
Уолсолл
- : -
Честерфилд
29.12 | 22:45
Уолсолл
- : -
Честерфилд
01.01 | 18:00
Рочдейл
- : -
Честерфилд
01.01 | 18:00
Рочдейл
- : -
Честерфилд
09.01 | 15:30
Честерфилд
- : -
Аккрингтон Стэнли
09.01 | 15:30
Честерфилд
- : -
Аккрингтон Стэнли
16.01 | 18:00
Честерфилд
- : -
Порт Вейл
16.01 | 18:00
Честерфилд
- : -
Порт Вейл
19.01 | 22:45
Колчестер Юнайтед
- : -
Честерфилд
19.01 | 22:45
Колчестер Юнайтед
- : -
Честерфилд
23.01 | 18:00
Крю Александра
- : -
Честерфилд
23.01 | 18:00
Крю Александра
- : -
Честерфилд
30.01 | 18:00
Честерфилд
- : -
Ньюпорт Каунти
30.01 | 18:00
Честерфилд
- : -
Ньюпорт Каунти
06.02 | 18:00
Честерфилд
- : -
Ротерхэм
06.02 | 18:00
Честерфилд
- : -
Ротерхэм
09.02 | 22:45
Гиллинхэм
- : -
Честерфилд
09.02 | 22:45
Гиллинхэм
- : -
Честерфилд
13.02 | 18:00
Барнет
- : -
Честерфилд
13.02 | 18:00
Барнет
- : -
Честерфилд
20.02 | 18:00
Честерфилд
- : -
Олдхэм
20.02 | 18:00
Честерфилд
- : -
Олдхэм
27.02 | 18:00
Честерфилд
- : -
Бристоль Роверс
27.02 | 18:00
Честерфилд
- : -
Бристоль Роверс
06.03 | 18:00
Флитвуд
- : -
Честерфилд
06.03 | 18:00
Флитвуд
- : -
Честерфилд
13.03 | 18:00
Честерфилд
- : -
Солфорд Сити
13.03 | 18:00
Честерфилд
- : -
Солфорд Сити
20.03 | 18:00
Шрусбери Таун
- : -
Честерфилд
20.03 | 18:00
Шрусбери Таун
- : -
Честерфилд
26.03 | 18:00
Честерфилд
- : -
Рочдейл
26.03 | 18:00
Честерфилд
- : -
Рочдейл
29.03 | 17:00
Нортгемптон Таун
- : -
Честерфилд
29.03 | 17:00
Нортгемптон Таун
- : -
Честерфилд
03.04 | 17:00
Честерфилд
- : -
Уолсолл
03.04 | 17:00
Честерфилд
- : -
Уолсолл
10.04 | 17:00
Гримсби Таун
- : -
Честерфилд
10.04 | 17:00
Гримсби Таун
- : -
Честерфилд
13.04 | 21:45
Честерфилд
- : -
Кроули Таун
13.04 | 21:45
Честерфилд
- : -
Кроули Таун
17.04 | 17:00
Йорк Сити
- : -
Честерфилд
17.04 | 17:00
Йорк Сити
- : -
Честерфилд
24.04 | 17:00
Честерфилд
- : -
Челтенхэм
24.04 | 17:00
Честерфилд
- : -
Челтенхэм
27.04 | 21:45
Транмер
- : -
Честерфилд
27.04 | 21:45
Транмер
- : -
Честерфилд
01.05 | 17:00
Честерфилд
- : -
Суиндон Таун
01.05 | 17:00
Честерфилд
- : -
Суиндон Таун
08.05 | 17:00
Эксетер Сити
- : -
Честерфилд
08.05 | 17:00
Эксетер Сити
- : -
Честерфилд
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