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    Англия. Вторая лига. Команды

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    Бэрроу
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    Гиллинхэм
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    Мэнсфилд Таун
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    Ноттс Каунти
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    Ньюпорт Каунти
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    Рексхэм
    (Рексхэм)
    Саттон Юнайтед
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    Солфорд Сити
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    Стокпорт Каунти
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    Суиндон Таун
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    Транмер
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    Уимблдон
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    Уолсолл
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