- 25 сентября 2020
- 21:31 Акинфенва разочарован, что FA не наказала сотрудника «Флитвуда». Тот назвал игрока «жирным буйволом» 3
- 24 сентября 2020
- 08:21 Впервые за 56 лет «Эвертон» забил не менее пяти голов в двух матчах подряд
- 23 сентября 2020
- 23:55 Кубок английской лиги. «Челси», «Арсенал» и «Эвертон» вышли в 1/8 финала 1
- 14 апреля 2019
- 19:51 The Sun: Бартон ударил тренера головой и выбил ему два зуба 3
- 13 апреля 2019
- 23:50 ESPN: тренер «Флитвуда» Бартон разбил нос коллеге после поражения 4
- 3 июня 2018
- 10:08 Фото Экс-игрок «Манчестер Сити» Бартон стал главным тренером «Флитвуда» 2
- 17 января 2018
- 01:18 Кубок Англии. «Лестер» прошел «Флитвуд» благодаря VAR, «Вест Хэм» за три часа игрового времени не забил «Шрусбери»
- 6 января 2018
- 17:43 Кубок Англии. «Лестер» не смог победить «Флитвуд»
- 5 января 2018
- 22:20 Травма может помешать Варди сыграть против бывшего клуба в 1/32 Кубка Англии
- 5 июня 2016
- 19:26 «Флитвуд» может заработать на трансфере Варди в «Арсенал» почти 7 миллионов 1