Акинфенва разочарован, что FA не наказала сотрудника «Флитвуда». Тот назвал игрока «жирным буйволом»

Нападающий клуба Чемпионшипа «Уикомб» Адебайо Акинфенва разочарован тем, что Футбольная ассоциация (FA) не наказала сотрудника «Флитвуда». Тот назвал игрока «жирным буйволом» во время матча плей-офф Лиги 1 прошлого сезона.

По мнению FA, словосочетание флитвудского работника не несло в себе дискриминационной окраски.

«Я разочарован, но не удивлен. FA ошиблась, не посчитав этот комментарий расистским», – цитирует Акинфенву Sky Sports.