Бывший защитник «МЮ» и сборной Англии завершит карьеру в 40 лет

Защитник «Ипсвич Таун» Эшли Янг объявил, что намерен завершить карьеру.

Его команда занимает 2-е место в Чемпионшипе и сыграет дома 2 мая с «Куинз Парк Рейнджерс» в 46-м туре.

«Это было путешествие, о котором в детстве я только мечтал. Но у этой мечты должен быть конец, и матч в субботу может стать последним в моей профессиональной карьере. 23 года – и финал! Продолжение следует», – написал Янг на своей странице в соцсети.