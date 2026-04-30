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  • Бывший защитник «МЮ» и сборной Англии завершит карьеру в 40 лет

Бывший защитник «МЮ» и сборной Англии завершит карьеру в 40 лет

30 апреля, 12:49

Защитник «Ипсвич Таун» Эшли Янг объявил, что намерен завершить карьеру.

Его команда занимает 2-е место в Чемпионшипе и сыграет дома 2 мая с «Куинз Парк Рейнджерс» в 46-м туре.

«Это было путешествие, о котором в детстве я только мечтал. Но у этой мечты должен быть конец, и матч в субботу может стать последним в моей профессиональной карьере. 23 года – и финал! Продолжение следует», – написал Янг на своей странице в соцсети.

  • 40-летний защитник становился чемпионом Англии, победителем Лиги Европы, обладателем Кубка и Суперкубка Англии в составе «Манчестер Юнайтед», а также выиграл чемпионат Италии в составе «Интера». Также он долгое время выступал за «Астон Виллу».
  • В сборной Англии он провел 39 матчей, забил 7 голов.
  • В этом сезоне Янг провел за «Ипсвич Таун» 15 матчей и сделал 2 ассиста. В последний раз он выходил на поле 20 января.

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Источник: «Бомбардир»
Англия. Чемпионшип Куинз Парк Рейнджерс Ипсвич Таун Англия Манчестер Юнайтед
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