Бывший защитник «МЮ» и сборной Англии завершит карьеру в 40 лет

Защитник «Ипсвич Таун» Эшли Янг объявил, что намерен завершить карьеру.
Его команда занимает 2-е место в Чемпионшипе и сыграет дома 2 мая с «Куинз Парк Рейнджерс» в 46-м туре.
«Это было путешествие, о котором в детстве я только мечтал. Но у этой мечты должен быть конец, и матч в субботу может стать последним в моей профессиональной карьере. 23 года – и финал! Продолжение следует», – написал Янг на своей странице в соцсети.
- 40-летний защитник становился чемпионом Англии, победителем Лиги Европы, обладателем Кубка и Суперкубка Англии в составе «Манчестер Юнайтед», а также выиграл чемпионат Италии в составе «Интера». Также он долгое время выступал за «Астон Виллу».
- В сборной Англии он провел 39 матчей, забил 7 голов.
- В этом сезоне Янг провел за «Ипсвич Таун» 15 матчей и сделал 2 ассиста. В последний раз он выходил на поле 20 января.
Источник: «Бомбардир»