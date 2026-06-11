«Зенит» помешает «Спартаку» купить Садулаева

У «Спартака» появился конкурент в гонке за полузащитника «Ахмата» Лечи Садулаева. Это «Зенит».

«Зенит» проявляет интерес к полузащитнику «Ахмата» Лечи Садулаеву. На данный момент петербургский клуб не делал официального предложения по 26-летнему футболисту, обсуждения кандидатуры продолжаются.

Сторона Садулаева пока что раздумывает над возможностью потенциального трансфера в «Зенит». Сомнения вызывает количество игровых минут, которое Лечи получит в случае перехода», – написал источник.