«Зенит» помешает «Спартаку» купить Садулаева

У «Спартака» появился конкурент в гонке за полузащитника «Ахмата» Лечи Садулаева. Это «Зенит».
«Зенит» проявляет интерес к полузащитнику «Ахмата» Лечи Садулаеву. На данный момент петербургский клуб не делал официального предложения по 26-летнему футболисту, обсуждения кандидатуры продолжаются.
Сторона Садулаева пока что раздумывает над возможностью потенциального трансфера в «Зенит». Сомнения вызывает количество игровых минут, которое Лечи получит в случае перехода», – написал источник.
- 26-летний Садулаев в этом сезоне провел за «Ахмат» 33 матча, отметился 2 голами и 3 ассистами.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,5 миллиона евро. Всю карьеру Лечи проводит в родном клубе.
- Срок контракта уроженца Центароя Садулаева с «Ахматом» рассчитан до середины 2028 года.
Источник: Sport24