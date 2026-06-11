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«Зенит» помешает «Спартаку» купить Садулаева

11 июня, 18:16
17

У «Спартака» появился конкурент в гонке за полузащитника «Ахмата» Лечи Садулаева. Это «Зенит».

«Зенит» проявляет интерес к полузащитнику «Ахмата» Лечи Садулаеву. На данный момент петербургский клуб не делал официального предложения по 26-летнему футболисту, обсуждения кандидатуры продолжаются.

Сторона Садулаева пока что раздумывает над возможностью потенциального трансфера в «Зенит». Сомнения вызывает количество игровых минут, которое Лечи получит в случае перехода», – написал источник.

  • 26-летний Садулаев в этом сезоне провел за «Ахмат» 33 матча, отметился 2 голами и 3 ассистами.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,5 миллиона евро. Всю карьеру Лечи проводит в родном клубе.
  • Срок контракта уроженца Центароя Садулаева с «Ахматом» рассчитан до середины 2028 года.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак Зенит Садулаев Лечи
Комментарии (17)
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Император 1
1781191470
У меня тоже информация по Садулаеву есть: президент ПСЖ лично, в слезах, умоляет руководство Ахмата за 100 миллионов евро его в аренду на год взять. Перес готов 150 миллионов вложить. Топ-клубы АПЛ в очереди стоят. Бавария предлагает 50 миллионов, Кейна и Олисе.)))
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Garrincha58
1781191602
Столько воды кто это выдумывает
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Дубина
1781191749
ЗПРФ! От и по этому их и ненавидит фффся страна!! Табор...
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...уефан
1781192034
...а шняга обрастает публикациями, интерпретациями текстов, подробностями и дополнениями, начинает жить своей жизнью, отдельной от реальности. Как там у одного "тренера личностного роста" было - "Ложь произнесённая многократно становится правдой" А такая "правда" нужна, лишь агентам Садулаева...
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Айболид
1781192140
Так ,как "источник" не хрюкнул в конце сообщеия - "зыпырыф", будем считать его "независимым" , "непредвзятым" и абсолютно "нейтральным")))
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Алим Терек
1781192367
Нельзя его продавать,Самородовым тоже вроде Спартак интересуется,с кем Ахмат собирается 5- место занимать интересно,а это 2 ключевых игрока основы
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andr45
1781192798
ГАЗЗАЕВ, спортивный директор «АХМАТА» «Неправда, что «Спартак» интересуется Садулаевым. В клуб по нему никто не обращался»
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рылы
1781194200
он второй год к нам переходит, да никак дойти не может. при чём здесь спартак вообще? кстати, раз они свои рылы сунули - то пусть забирают. нам этот игрок вообще не сдался.
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Литейный 4 (returned)
1781195429
Зенит может разве что на этой теме постебаться над антинародными. Гыгыгы
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Спартaк
1781259804
бзенет как падальщик лишь бы купить а вопрос только для чего
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