«Ахмат» подписал бразильца с чемпионским опытом

Грозненский «Ахмат» объявил о переходе бразильского опорного полузащитника Жулио Родригеса Ромао. Соглашение с игроком рассчитано на три года.
Бразилец уже прибыл в расположение «Ахмата» на сборах в Сербии.
- Ранее Ромао выступал за венгерский «Ференцварош», азербайджанский «Карабах» и португальскую «Санта-Клару».
- В составе «Ференцвароша» и «Карабаха» он становился чемпионом страны, а также выигрывал национальные кубки. На счету полузащитника более пятидесяти матчей в еврокубках.
- Новый сезон РПЛ стартует 24 июля.
Источник: официальный сайт «Ахмата»