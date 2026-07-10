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«Ахмат» подписал бразильца с чемпионским опытом

10 июля, 00:01

Грозненский «Ахмат» объявил о переходе бразильского опорного полузащитника Жулио Родригеса Ромао. Соглашение с игроком рассчитано на три года.

Бразилец уже прибыл в расположение «Ахмата» на сборах в Сербии.

  • Ранее Ромао выступал за венгерский «Ференцварош», азербайджанский «Карабах» и португальскую «Санта-Клару».
  • В составе «Ференцвароша» и «Карабаха» он становился чемпионом страны, а также выигрывал национальные кубки. На счету полузащитника более пятидесяти матчей в еврокубках.
  • Новый сезон РПЛ стартует 24 июля.

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Источник: официальный сайт «Ахмата»
Венгрия. Национальный чемпионат Россия. Премьер-лига Трансферы Ференцварош Ахмат Ромао Жулио
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