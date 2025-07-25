Экс-игрок «Ференцвароша» Чивич описал Черчесова одним словом

Защитник «Балтики» Элдар Чивич высказался о фигуре экс-тренера «Ференцвароша» Станислава Черчесова.

«Конечно, я помню Черчесова! Это легенда! Настоящая легенда «Ференцвароша» и России. Черчесов – отличный тренер и очень хороший человек. Я считаю, что он тренер топ-уровня. На мой взгляд, он мог бы тренировать лучшие клубы Европы.

Как я уже говорил: Черчесов – крутой мужик и тренер. Он может работать вообще везде. Он уже добивался успехов в Европе, был тренером сборной России, работал с большими футболистами. Поэтому считаю, что он мог бы тренировать условный «Ювентус», – сказал Чивич.