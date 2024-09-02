Стало известно, сколько «Локомотив» заплатит за Севикяна

Появились финансовые подробности трансфера Эдгара Севикяна из «Ференцвароша» в «Локомотив».
Московский клуб арендует игрока за 200 тысяч евро. Сумма необязательного выкупа составит 4 миллиона евро.
Полузащитник должен пройти медосмотр в Будапеште, после чего он отправится в сборную Армении на матчи Лиги наций с Латвией (7 сентября) и Северной Македонией (10 сентября). Оттуда он уже вылетит в российскую столицу.
- Севикян – воспитанник «Локо». Он был в клубе до 2017 года.
- В РПЛ хавбек играл за «Пари НН». Прошлой зимой его выкупил «Ференцварош» за 1,2 млн евро.
- В Венгрии Эдгар забил 1 гол и сделал 1 ассист в 12 матчах.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова