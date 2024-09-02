Стало известно, сколько «Локомотив» заплатит за Севикяна

Появились финансовые подробности трансфера Эдгара Севикяна из «Ференцвароша» в «Локомотив».

Московский клуб арендует игрока за 200 тысяч евро. Сумма необязательного выкупа составит 4 миллиона евро.

Полузащитник должен пройти медосмотр в Будапеште, после чего он отправится в сборную Армении на матчи Лиги наций с Латвией (7 сентября) и Северной Македонией (10 сентября). Оттуда он уже вылетит в российскую столицу.