«Акрон» летом избавится от двух экс-игроков «Локомотива»

В «Акроне» решили не продолжать сотрудничество с двумя полузащитниками.

По окончании сезона-2025/26 тольяттинский клуб покинут Эдгар Севикян и Константин Марадишвили.

Севикян летом вернется в «Ференцварош». У него контракт с венгерским клубом до 30 июня 2028 года.

Соглашение Марадишвили с «Акроном» истекает через три месяца – его не будут продлевать, несмотря на наличие соответствующей опции.