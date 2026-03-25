«Акрон» летом избавится от двух экс-игроков «Локомотива»

В «Акроне» решили не продолжать сотрудничество с двумя полузащитниками.
По окончании сезона-2025/26 тольяттинский клуб покинут Эдгар Севикян и Константин Марадишвили.
Севикян летом вернется в «Ференцварош». У него контракт с венгерским клубом до 30 июня 2028 года.
Соглашение Марадишвили с «Акроном» истекает через три месяца – его не будут продлевать, несмотря на наличие соответствующей опции.
- 24-летний Севикян в этом сезоне сделал 1 ассист в 14 матчах (618 минут).
- 26-летний Марадишвили провел 13 игр (718 минут) без голевых действий.
- Оба хавбека ранее выступали за «Локомотив».
- «Акрон» идет на 11-м месте в таблице чемпионата России с 22 очками в 22 турах.
Источник: «Мутко против»