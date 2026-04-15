Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

У «Акрона» нет понимания о будущем Дзюбы в клубе

Сегодня, 09:55
2

В «Акроне» нет ясного представления о будущем в клубе центрального нападающего Артема Дзюбы.

Срок его контракта с клубом истекает уже через два с половиной месяца. На данный момент продление соглашения не обсуждается. В случае благоприятного исхода сезона в клубе будут готовы общаться с представителями Дзюбы по поводу условий продолжения сотрудничества.

  • Сообщалось, что форвард может перейти в «Родину», если команда выйдет в РПЛ, но в московском клубе это не подтвердили.
  • 37-летний Дзюба в этом сезоне сыграл за «Акрон» в 22 встречах, забил 7 голов, сделал 5 ассистов.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногвардейчик
1776239627
Дзюба выжидает, вылетит ли Акрон из вышки
Ответить
NewLife
1776241295
зюба forever)
Ответить
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 