У «Акрона» нет понимания о будущем Дзюбы в клубе

В «Акроне» нет ясного представления о будущем в клубе центрального нападающего Артема Дзюбы.
Срок его контракта с клубом истекает уже через два с половиной месяца. На данный момент продление соглашения не обсуждается. В случае благоприятного исхода сезона в клубе будут готовы общаться с представителями Дзюбы по поводу условий продолжения сотрудничества.
- Сообщалось, что форвард может перейти в «Родину», если команда выйдет в РПЛ, но в московском клубе это не подтвердили.
- 37-летний Дзюба в этом сезоне сыграл за «Акрон» в 22 встречах, забил 7 голов, сделал 5 ассистов.
