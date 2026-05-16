Московский клуб отказался от Дзюбы

Генеральный директор «Родины» Константин Архипов дал понять, что клубу не нужен нападающий Артем Дзюба.

– Не могу спросить про Артема Дзюбу. Ранее были слухи, что в следующем сезоне он может стать игроком «Родины». Вы лично хотели бы видеть его у себя?

– Да, был слух про Артема, сегодня уже говорили про Чалова. Лично я, наверное, нет. Я очень хорошо к нему отношусь, это великий футболист. Просто вижу, что у нас есть Тимошенко, Максименко, Абдусаламов – это хорошая обойма нападающих. Ну вот вместо кого брать Артема? Абдусаламов – это вообще дитя академии. А Тимошенко, Максименко очень хорошо себя проявили. Для меня лично тот же Артем (Максименко) вполне Дзюба, и у него есть преимущество перед Артемом – в возрасте (смеется).

– То есть я правильно понимаю, что «Родина» хочет сделать ставку на молодых игроков?

– Прям вот такой ставки нет. Конечно, хочется так сказать, ведь любой клуб хочет делать ставку на молодых игроков. Но как показывает опыт одними молодыми футболистами играть все время невозможно, хотя раньше у меня были идеи выигрывать выпускниками академии. Надо иметь опытных игроков, которые поведут команду за собой. Если есть молодые игроки, способные конкурировать с Дзюбой или с другими великими футболистами, то это здорово, но таких не так много. Но принципа (делать ставку на молодых) как такового нет.