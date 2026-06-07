Врач сборной Дании сделал заявление о приступе Эриксена

Врач сборной Дании Мортен Боэсен подробно рассказал о состоянии здоровья Кристиана Эриксена.

Полузащитнику «Вольфсбурга» стало плохо во время товарищеской встречи с Украиной.

34-летний футболист потерял сознание в середине второго тайма, рухнув на газон.

Через время он смог самостоятельно покинуть поле. Матч остановили при счете 2:1 в пользу датчан.

«Кристиан хорошо себя чувствует. Он ненадолго потерял сознание, но очень быстро пришел в себя, и мы мгновенно оказали ему помощь.

Думаю, кардиостимулятор сработал должным образом. Теперь он пройдет дополнительное обследование в больнице, чтобы определить причину произошедшего.

Мы постоянно на связи с ним и с врачами», – заявил Боэсен.