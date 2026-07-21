Мостовой высказался о конфликте с тренером сборной России на Евро-2004

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о конфликте с бывшим главным тренером национальной команды Георгием Ярцевым на Евро‑2004.

– Расскажите про ту громкую ситуацию на Евро‑2004.

– Первая игра была против Испании. Проигрываем 0:1, все орут, Ярцев тоже орeт, шумит. Проходим через микст‑зону. Я остался и начал разговаривать. На все темы, на всех языках. Приезжаем на базу, а скандал уже разгорается. В Москве сразу вышла информация, что Мостовой обвинил Ярцева в поражении от Испании.

Я говорил, что, если мы сыграли плохо, значит, мы где‑то не доработали. Может, недотренировались. Написали, что Мостовой сказал, что тренер подготовил команду плохо. Жора начал кричать: «Как ты такое сказал? Уезжай, я не хочу тебя видеть». Утром я собрал вещи и уехал.

Считаю, что я поступил правильно. Он погорячился, нельзя было поддаваться эмоциям. Я не буду многого говорить, до чемпионата Европы было много неприятных историй.