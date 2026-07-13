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Селюк ответил, когда с России снимут бан

Вчера, 23:27
7

Агент Дмитрий Селюк прокомментировал якобы интерес «ПСЖ» к полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову.

«Для меня эта история и не начиналась. Такое ощущение, что в «ПСЖ» сейчас сбор для российских футболистов. Но, конечно, когда одна и та же тема муссируется вокруг одного игрока, то большинство людей, которые не разбираются в футболе, начинают считать, что это правда. Не думаю, что в «Локомотиве» когда-либо было официальное предложение от «ПСЖ». При этом считаю, что Батраков для «Локомотива» один из важнейших игроков, и клуб должен строить всю команду вокруг него. Он будет лидером, ему будут платить хорошую зарплату.

Тем более, думаю, что со следующего сезона российские клубы будут участвовать в еврокубках. У всех будет возможность проявить себя. И Батраков, который является хорошим футболистом, сконцентрируется на этом и с ним всe будет в порядке», – сказал Селюк.

  • Сборную России и клубы РПЛ отстранили от участия в международных турнирах в феврале 2022 года.
  • Сообщалось, что ФИФА может отменить бан российских команд после решения МОК.
  • Однако против снятия ограничений выступают члены УЕФА, например, федерации Англии, Германии и Франции.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные Россия Селюк Дмитрий
Комментарии (7)
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VVM1964
1783974788
Кому как не Селюку это знать!🤣
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Давид59
1783976813
Ура! Селюк возвращает нас в Европу!
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asmironchik
1783977520
Комментарий скрыт модератором
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Томик
1783978433
Селюки, они такие. Всегда всё лучше всех знают.
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boris63
1783984439
Ну раз сам Селюк сказал.
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R_a_i_n
1784005196
Никогда.
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Mirak92
1784030731
Когда тему мусолить перестанут
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