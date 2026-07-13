Селюк ответил, когда с России снимут бан

Агент Дмитрий Селюк прокомментировал якобы интерес «ПСЖ» к полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову.

«Для меня эта история и не начиналась. Такое ощущение, что в «ПСЖ» сейчас сбор для российских футболистов. Но, конечно, когда одна и та же тема муссируется вокруг одного игрока, то большинство людей, которые не разбираются в футболе, начинают считать, что это правда. Не думаю, что в «Локомотиве» когда-либо было официальное предложение от «ПСЖ». При этом считаю, что Батраков для «Локомотива» один из важнейших игроков, и клуб должен строить всю команду вокруг него. Он будет лидером, ему будут платить хорошую зарплату.

Тем более, думаю, что со следующего сезона российские клубы будут участвовать в еврокубках. У всех будет возможность проявить себя. И Батраков, который является хорошим футболистом, сконцентрируется на этом и с ним всe будет в порядке», – сказал Селюк.