Три европейские страны категорически против снятия бана с России

ФИФА вряд ли снимет санкции с российского футбола из-за позиции УЕФА.

Как сообщает The Guardian, Союз европейских футбольных ассоциаций готов блокировать попытки вернуть команды из России в международные соревнования.

Категорически против отмены бана, в частности, выступают федерации Англии, Германии и Франции.