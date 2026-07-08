Три европейские страны категорически против снятия бана с России

ФИФА вряд ли снимет санкции с российского футбола из-за позиции УЕФА.
Как сообщает The Guardian, Союз европейских футбольных ассоциаций готов блокировать попытки вернуть команды из России в международные соревнования.
Категорически против отмены бана, в частности, выступают федерации Англии, Германии и Франции.
- Сборную России и клубы РПЛ отстранили от участия в международных турнирах в феврале 2022 года.
- За 4,5 года российская национальная команда пропустила два чемпионата мира и Евро-2024, проводя в течение этого периода только товарищеские матчи.
Источник: «Бомбардир»