Назван самый зрелищный момент 1-го тура РПЛ

Павел Яковлев, бывший полузащитник «Спартака», включил победный гол нападающего «Оренбурга» Андрея Касаджикова в ворота «Ростова» в список самых зрелищных моментов 1-го тура РПЛ.

Мяч, забитый в меньшинстве, возглавил рейтинг лучших эпизодов уикенда по версии Яковлева.

«Здорово поборолся внутри штрафной, за счет обыгрыша создал момент для удара и попал прямо в яблочко! Да еще и победный, в меньшинстве!» – сказал Яковлев.

На втором месте в топе расположилась комбинация «Краснодара» против «Рубина», которую завершил Никита Кривцов. Третью строчку занял гол спартаковца Данила Пруцева в матче с «Родиной».