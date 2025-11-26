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Павел Яковлев
Павел Яковлев
Завершил карьеру
7 апреля 1991 (35), Люберцы
#91 | Нападающий
180 см
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Экс-игрок «Спартака» заявил, что у Баринова нет лидерских качеств
27 апреля
4
Яковлев ответил, за счет чего Карседо может привести «Спартак» к чемпионству
8 января
3
У Станковича был конфликт с игроком «Спартака»: «Сначала были лучшими друзьями, а потом посылали друг друга»
2025.11.26 14:38
6
Яковлев: «Станкович хорошо относился только к одному игроку «Спартака»
2025.11.25 22:10
2
Яковлев раскрыл, какой у него автомобиль: «Всегда любил эту марку»
2025.09.30 13:50
11
Экс-спартаковец Яковлев рассказал, почему отказал «Челси»
2025.09.30 00:52
Яковлев пожаловался на зарплату в «Анжи» и «Спартаке»
2025.09.29 21:46
2
Яковлев раскрыл, сколько «Спартак» требовал за его трансфер
2025.09.29 19:07
2
Яковлев: «Футболист не может быть тупым»
2025.09.29 17:17
12
Экс-спартаковец Яковлев ответил, пора ли увольнять Станковича
2025.09.20 21:59
3
Экс-спартаковец Яковлев одним словом описал карьеру Дзюбы
2025.08.04 18:47
1
Экс-спартаковец Яковлев рассказал, сколько денег тратит в месяц
2024.11.14 16:03
Яковлев назвал сильнейшего партнера по «Спартаку»
2024.11.14 14:18
1
Яковлев – о курении в «Спартаке»: «Курили в перерыве матча прямо в раздевалке»
2024.10.29 23:31
15
Яковлев назвал лучшего легионера РПЛ
2024.10.22 08:27
Яковлев оценил перспективы «Спартака» в борьбе за чемпионский титул
2024.10.21 10:07
3
Экс-спартаковец Яковлев ответил, сколько тратит денег в месяц
2024.10.17 00:12
2
Экс-игрок «Спартака» и «Крыльев Советов» Яковлев высказался о возможности завершения карьеры
2024.10.13 17:43
1
Яковлев назвал экс-игрока «Спартака», который выпивал бутылку виски за пять минут: «Для него это как вода»
2024.10.11 13:44
9
Экс-спартаковец Яковлев рассказал, на что тратил заработанные деньги
2024.10.10 22:22
Экс-спартаковец Яковлев назвал три европейских клуба, которые им интересовались
2024.10.10 14:07
3
Яковлев: «Я бы не перешел в «Зенит» из «Спартака», как Соболев»
2024.09.12 10:47
9
Яковлев назвал трех сильнейших футболистов, с которыми играл в «Спартаке»
2024.09.03 14:04
1
Яковлев – о штрафах Карпина: «У меня не было возможности столько платить»
2024.04.25 12:59
Экс-спартаковец Яковлев назвал сильнейшего тренера в своей карьере
2024.04.24 16:40
1
Яковлев вспомнил, кто из легионеров «Спартака» мылся в трусиках
2024.04.23 21:09
2
Яковлев – об Эмери в «Спартаке»: «Мало общался с русскими, только ругался. Зато легионеров утешал»
2022.05.19 11:51
1
Яковлев: «При Карпине некоторые иностранцы платили 5-10 тысяч долларов штрафа из-за лишнего веса»
2022.05.19 11:23
Экс-спартаковец Яковлев: «Мной интересовались ПСВ и ПАОК. Были разговоры про «Челси»
2022.05.19 10:41
2
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Экс-спартаковец Яковлев подписал контракт с «Кызылжаром»
2021.08.19 19:59
3
1
2
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