Статистика по турнирам

Россия. Кубок 2025/2026 Россия. Кубок 2024/2025 Казахстан. Премьер-лига 2022 Лига конференций 2022/2023 Казахстан. Премьер-лига 2021 Россия. ФНЛ 2020/2021 Россия. Премьер-лига 2018/2019 Россия. Премьер-лига 2017/2018 Россия. Премьер-лига 2016/2017 Россия. ФНЛ 2016/2017 Россия. Кубок 2015/2016 Россия. Премьер-лига 2015/2016 Россия. ФНЛ 2015/2016 Россия. Кубок 2014/2015 Россия. Молодежное первенство 2014/2015 Россия. Премьер-лига 2014/2015 Товарищеские матчи 2014 Лига Европы 2013/2014 Россия. Кубок 2013/2014 Россия. Премьер-Лига 2013/2014 Товарищеские матчи 2013 Турнир четырех 2013 Marbella Cup 2012 Россия. Кубок 2012/2013 Россия. Премьер-Лига 2012/2013 Сборные. До 21 года. Отборочный турнир к Евро-2013 2012/2013 Товарищеские матчи 2012 Copa del Sol 2011 Россия. Премьер-лига 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Лига Европы 2010/2011 Россия. Кубок 2010/2011 Россия. Молодежное первенство 2010 Россия. Премьер-Лига 2010 Россия. Кубок 2009/2010 Россия. Премьер-лига 2009 Чемпионат России. Молодежное первенство 2009